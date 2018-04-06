Telegram могут заблокировать из-за взрыва в питерском метро

Роскомнадзор подал иск в суд для блокировки в России мессенджера Telegram. Как связан популярный мессенджер и взрыв в питерском метро в апреле 2017 года, разбирался Ц-1.

Сегодня Роскомнадзор подал иск в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничить доступ к Telegram, сообщает РИА «Новости».

В России Telegram установили только 6,3% пользователей, но в Узбекистане это мессенджер № 1. Также он очень распространен среди мигрантов из Центральной Азии, работающих в России. С его помощью они поддерживают связь с родными.

Российские эксперты не сомневаются, что суд поддержит иск. Они указывают, что судебное разбирательство против Telegram началось после того, как Федеральная служба безопасности (ФСБ) России потребовала от компании предоставить информацию для дешифровки сообщений на телефонах, связанных с предполагаемыми организаторами теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.

В расследовании российского издания Republic указано, что еще 12 июля 2017 года ФСБ направила запрос зарегистрированной в Великобритании Telegram Messenger LLP.

Сведения нужно было прислать на общую почту ФСБ до 19 июля. Компания не ответила и была оштрафована на 800 тысяч рублей.

Запрос, с которым ознакомилось интернет-издание Republic, содержит требование ФСБ предоставить сведения по шести номерам. В ФСБ предполагают, что ими пользовались «подозреваемые в причастности к террористической деятельности».

Так, два номера из письма ФСБ зарегистрированы на братьев – уроженцев Южного Кыргызстана Аброра и Акрама Азимовых. Следствие считает их организаторами теракта в метро Санкт-Петербурга.

Оба телефона, по данным издания, использовал Аброр Азимов. Они были необходимы для связи с организатором теракта Ахмадом, сторонником «Исламского государства». При этом сам Азимов утверждал, что переписывался не по Telegram, а по WhatsApp.

Telegram ушел в отказ

Руководство Telegram еще летом 2017-го отказалось предоставить ключи шифрования, опасаясь, что спецслужба также получит и доступ ко всем перепискам. В ФСБ заявили, что планируют просматривать переписку только отдельных пользователей.

Основатель Telegram Павел Дуров в июне 2017-го допускал, что спецслужбы используют теракт в Петербурге в своих интересах.

«Печально, если спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением», – написал он «Вконтакте».

Дуров аргументирует свою позицию так: средства коммуникации, такие как Telegram или WhatsApp, невозможно сделать «небезопасными только для потенциальных террористов».

По его словам, отказ от шифрования «сделает десятки миллионов людей беззащитными от атак хакеров и шантажа коррумпированных чиновников».

За год теракт не расследовали

Следствие по взрыву метро в Санкт-Петербурге продолжается больше года. Основным обвиняемым по делу в апреле продлили арест сверх предельного годового срока содержания под стражей.

Адвокат Дмитрий Динзе, представляющий интересы Аброра Азимова, подтвердил Ц-1 продление ареста до июля. По его словам, Аброр и Акром Азимовы содержатся в московском следственном изоляторе «Лефортово».

Всего в причастности к теракту обвиняются 13 человек. Большинство обвиняемых отрицает какую-либо роль в организации взрыва.

Например, гражданка Узбекистана Шохиста Каримова (работала с исполнителем теракта в одном кафе. – Прим. Ц-1) заявляла, что изъятые у нее при обыске граната, запал, микросхема и два промышленных детонатора были подброшены сотрудниками правоохранительных органов.

В начале марта этого года ФСБ назвала имя заказчика подрыва. Им считается гражданин Кыргызстана Сирожиддин Мухтаров по прозвищу Абу-Салах.

Теракт произошел 3 апреля 2017 года в вагоне поезда метро на перегоне от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту».

Исполнителем считается 22-летний уроженец города Оша (юг Кыргызстана) Акбаржон Джалилов, который в рюкзаке перевозил самодельное взрывное устройство.

В результате теракта погибли 16 человек, включая Джалилова.