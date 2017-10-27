Узбекистан – в топ-10 экспортеров бойцов для «Исламского государства»

По подсчетам американской консалтинговой компании Soufan Group, в Сирии и Ираке на стороне экстремистов воюют около 1500 выходцев из Узбекистана.

Американская консалтинговая компания Soufan Group опубликовала доклад «По ту сторону халифата: иностранные боевики и угроза их возвращения».

Эксперты выяснили, какие государства в основном поставляют иностранных боевиков для «Исламского государства» (ИГ).

«Главным экспортером» террористов названа Россия. 3417 россиян воюют за халифат в Сирии и Ираке.

Второе место досталось саудитам (3244), третье – иорданцам (3000).

Следом в рейтинге расположились граждане Туниса, Франции и Марокко.

Седьмое место делят выходцы из Турции и Узбекистана. По данным американских экспертов, на май 2016 года в Сирии и Ираке находилось 1500 экстремистов из Узбекистана.

Граждан Таджикистана немногим меньше – 1300 человек. Из Казахстана и Кыргызстана воевать на Ближний Восток отправились по 500 человек, из Туркменистана – 400.

Самая внушительная группа легионеров ИГ представляет бывшие советские республики, заявляют эксперты Soufan Group.

Угроза возвращения

Учитывая военные неудачи «Исламского государства», которых теснят в Сирии и Ираке, существует риск возвращения наемников в родные страны, отмечают авторы доклада.

По их данным, в Россию уже вернулись 400 террористов, еще около 5000 россиян были задержаны или депортированы из Турции. В Таджикистан вернулись 147 человек, еще около 3000 таджикистанцев были задержаны в Турции либо депортированы. В Кыргызстане сейчас находятся 44 боевика, которые воевали за ИГ.

1914 граждан Казахстана задержали в Турции по подозрению в желании присоединиться к экстремистам. По Узбекистану данных о вернувшихся боевиках и задержанных на территории Турции нет.

Отмечается, что по сравнению с докладом 2015 года выросло число иностранных женщин и детей в ИГ. Здесь главенствуют выходцы из Франции: 320 женщин и 460 детей.

«Возвращенцы» представляют огромную опасность для безопасности стран-экспортеров террористов, считают авторы доклада. По их подсчетам, домой могут вернуться около 40 тысяч хорошо обученных и идеологически подкованных бойцов.

Доклад из открытых источников

Американские эксперты при создании доклада руководствовались данными из открытых источников, поэтому цифры нельзя назвать точными и объективными. К примеру, цифру в 1500 узбекских боевиков в рядах ИГ они позаимствовали из статьи Урана Ботобекова для издания The Diplomat.

В ней автор учитывает данные Международного центра по изучению экстремизма, а также присовокупляет этнических узбеков, проживающих за пределами Узбекистана и являющихся членами экстремистских организаций.

Кроме того, ситуация в Сирии и Ираке постоянно меняется, а террористы вынуждены мигрировать в другие страны, такие как Ливия и Афганистан.

Ранее власти Узбекистана призвали «оступившихся» сограждан вернуться на родину, если они не совершили преступлений против человечности.

По официальным данным спецслужб Узбекистана, на стороне ИГ воюют около 200 граждан страны.