Узбекистанец совершил теракт в Нью-Йорке во имя «Исламского государства»

Восемь человек погибли и одиннадцать серьезно ранены в результате наезда грузовика на пешеходов и велосипедистов в центре Нью-Йорка – в совершении теракта обвиняется гражданин Узбекистана.

29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов продолжил череду кровавых терактов в мире 2017 года, исполнителями которых стали выходцы из Узбекистана и этнические узбеки.

Саипов подозревается в предумышленном наезде на велосипедистов и прохожих в Нью-Йорке. ЧП произошло около Всемирного торгового центра на Нижнем Манхэттене 31 октября в три часа дня, говорится в сообщении мировых СМИ.

Арендованный грузовик Саипова умышленно выехал на велосипедную дорожку вдоль реки Гудзон и сбил нескольких велосипедистов и пешеходов. А через пару кварталов также намеренно врезался в школьный автобус, где находились дети-инвалиды.

Свидетели произошедшего рассказали полиции, что водитель резко повернул свое транспортное средство в сторону автобуса с инвалидами, а после столкновения выскочил из него и с криками «Аллах акбар!» начал стрелять по людям.

Общее количество жертв достигло восьми человек, еще 11 человек, в том числе двое детей из автобуса получили тяжелые ранения.

Подоспевшие на место полицейские ранили Саипова в живот и задержали, а позже доставили в госпиталь.

Расследованием преступления занимается объединенный антитеррористический центр ФБР. Но уже известно, об этом сообщает CNN, что в машине Саипова была найдена записка, что наезд на людей он совершает во имя «Исламского государства».

Трусливый террор

Мэр Нью-Йорка Билл Дебрасио назвал произошедшее «трусливым актом террора».

Трагедию прокомментировал и президент США Дональд Трамп. «Похоже, в Нью-Йорке еще один больной и ненормальный человек совершил нападение. Правоохранительные органы пристально следят за ситуацией», – написал он в своем Twitter.

Позже Трамп добавил: «Мы не должны позволять ИГИЛ возвращаться или въезжать в нашу страну после победы над ними на Ближнем Востоке и в других местах. Хватит!»

Семь лет жил в США

Сайфулло Саипов успел пожить в Тампе (Флорида), Кливленде (Огайо) и Патэрсоне (Нью-Джерси). В США из Узбекистана он въехал в 2010 году.

Он сохранил узбекское гражданство, но в США проживал легально и имел вид на жительство.

Саипов работал водителем грузовика по найму и зарегистрировал два предприятия в штате Огайо в 2011 году. В 2013-м он регистрирует третий бизнес в Огайо: правда, он состоял из одного грузовика и одного водителя.

Саипов часто попадался на незначительных нарушениях правил дорожного движения. Так, в 2016 году его обвинили в том, что он не оснастил машину необходимой тормозной системой.

Ордер был подан в октябре 2016 года, а в ноябре он признал себя виновным и заплатил штраф в размере 12 950 долларов и 70,50 доллара США – за судебные издержки.

В 2011-м власти штата Мэриленд обвинили узбекистанца в неспособности вести журнал водителя, а в 2015-м – в том, что он использовал слишком длинный трейлер.

Отмечался в бруклинских ресторанах

Американские журналисты нашли страницы Саипова в соцсетях и утверждают, что он точно не был активным пользователем. Так, у него была страница Google Plus с двумя фолловерами.

Единственные его записи – фиксация посещений заведений в Бруклине (один чек из русского ресторана, а второй – из еврейского кафе).

Сложные времена для американских узбеков

Узбекистанцы, проживающие в США, прогнозируют, что теперь соотечественники столкнутся с ужесточением визовой политики: их ожидают многочасовые досмотры в аэропортах и допросы в консульствах.

«Американцам везде будут мерещиться узбекские террористы», – пишет Юсуф из Калифорнии.

Американцы в комментариях к материалам о теракте призывают провести проверку визы Саипова. «Наши проклятия – либералу, который дал ему визу, и всем другим либералам», – пишет аноним в комментариях к материалу Washington Times.

Также комментаторы высказывают мнения, что инновации президента Дональда Трампа относительно ограничения миграции весьма актуальны.

Террористы № 1

Теракт в Нью-Йорке стал очередным эпизодом в череде преступлений, в которых подозреваются выходцы из Узбекистана.

Так, 39-летний самаркандец Рахмат Акилов 7 апреля текущего года направил грузовик на прохожих в центре Стокгольма, убив пятерых человек.

По данным «Шведского радио», он мог контактировать с узбекским бригадным генералом из Сирии Сирожиддином Мухтаровым, которого российские спецслужбы проверяют на причастность к произошедшему днями ранее взрыву в петербургской подземке.

Теракт в метро Санкт-Петербурга, жертвами которого стали 15 человек, был организован 3 апреля. В его совершении обвиняется 27-летний этнический узбек Аброр Джалилов, выходец из кыргызского Оша, гражданин России.

34-летний выходец из Коканда Абдулгадир Машарипов открыл огонь в ночь на 1 января 2017 года в стамбульском ночном клубе Reina, застрелив 39 человек.

В суде он признался в принадлежности к террористической группировке «Исламское государство», а также заявил о желании быть приговоренным к смертной казни.