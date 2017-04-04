В питерских взрывах возможен центральноазиатский след

По данным российских СМИ, теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля мог совершить 23-летний выходец из Центральной Азии.

МЧС России сегодня предоставило полный список погибших и пострадавших от взрыва на станции метро в Санкт-Петербурге: всего погибло 11 человек, 51 человек получили ранения, четверо находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии, передает Лента.ру.

Взрыв произошел в понедельник, около 14.30 по местному времени, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт – 2» петербургского метро. Еще одно взрывное устройство удалось найти и обезвредить на станции «Площадь Восстания».

Российские СМИ передают сведения о подозреваемом мужчине, который мог совершить самоподрыв.

По данным источника «Интерфакса» в правоохранительных органах России, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. «По предварительным данным, это 23-летний уроженец Средней Азии», – сказал собеседник агентства.

Сообщается о найденном теле с характерными особенностями, позволяющими предположить в нем смертника, – взрыв оторвал голову, что говорит о подрыве на уровне груди-живота.

При этом источник РИА «Новости» в правоохранительных органах считает, что называть человека, оказавшегося в эпицентре взрыва, террористом-смертником слишком преждевременно. По его словам, следствием прорабатываются все версии.

Интернет-газета «Фонтанка» пишет, что среди погибших оказался и 23-летний гражданин Казахстана Максим Арышев.

Впрочем, не факт, что именно Арышев окажется смертником. Днем 3 апреля сестра Арышева – Марина и ее знакомые разместили информацию о поиске Максима, которого нигде не могли найти.

Ц-1 обнаружил, что фотографии парня совпадают с фото Максима Арышева – репетитора по программированию, студента СПбГЭУ (факультет информатики и прикладной математики), который проводит уроки со школьниками за 500 рублей в час.

Не исключено, что террорист и преподаватель информатики – разные люди, и смертника могли перепутать с одной из жертв.

Показательно, что второй подозреваемый во взрыве – мужчина с длинной бородой, фото которого облетело все СМИ, – сам пришел сдаваться в полицию. По его словам, никакого отношения к терактам он не имеет.

Пользователи соцсетей вспоминают, что подобный случай «перепутывания» уже имел место в России: в 2004-м при взрыве у гостиницы «Интурист» сначала объявили шахидкой не ту женщину – смертница случайно взорвала проходившую мимо мирную дагестанку.

Следы ведут в ИГИЛ

По информации источника «Интерфакса», предполагаемый преступник был связан с радикальными исламистскими группировками.

Предположительно, мужчина пронес взрывное устройство в подземку Санкт-Петербурга в рюкзаке.

«Обнаруженные на месте останки говорят в пользу версии о том, что взрыв произвел террорист-смертник, однако окончательные выводы можно будет сделать после экспертизы ДНК», – сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

Газета «Коммерсант» пишет, что у российских спецслужб была информация о подготовке теракта в Санкт-Петербурге.

По информации газеты, о подготовке теракта спецслужбам сообщил россиянин, который вернулся в РФ из Сирии и был задержан. «Коммерсант» сообщает, что он сотрудничал с террористами из «Исламского государства» и «знал некоторых участников отправленной в Россию диверсионной группы».

Этот человек сдал спецслужбам несколько телефонных номеров, однако их прослушка не дала значимых результатов: сим-карты не были зарегистрированы на «реальных людей», а заговорщики в переговорах не называли «имен, времени и места встреч».

После взрыва, сообщает газета, спецслужбы заблокировали эти номера, «разом лишив связи все подполье».

Мигрантов ищут даже в кино

Сразу же после взрыва питерские правоохранители начали искать причастных к взрывам. Мигранты, в том числе и из стран ЦА, жаловались на массовые проверки документов, облавы и переполненные РОВД, куда привезли тысячи для установления личности.

Соцсети облетело и фото из кинотеатра, которое сделал петербуржец Дмитрий Файников. Он пришел в кино на «Варшавском экспрессе» и оказался свидетелем сцены, когда все зрители-южане были выведены ОМОНом.

Бахром Хамроев, узбекский правозащитник, проживающий в Москве, считает, что взрывы станут сигналом для проведения облав и рейдов по мигрантам.

«Взрывы лишний раз доказывают: имперские настроения Кремля стали догмой, и все народы, в том числе центральноазиатские, рассматриваются Россией как недружественные», – говорит Хамроев.

В зоне риска – как нелегальные мигранты, которых ждет усиление проверок, так и предприниматели, которые переехали из ЦА в Россию и успешно ведут бизнес. По его словам, бизнесмены вынуждены будут откупаться от правоохранительных органов.

В день взрыва в Питере находился президент Владимир Путин, который встречался там с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Вечером глава государства пришел с цветами к метрополитену.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия.

По сообщениям узбекского посольства, визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву, запланированный на 4–5 апреля, переноситься не будет.