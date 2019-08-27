Зачем узбекистанским трудовым мигрантам ипотека на родине?

«Стригут, как баранов» – так оценивает эксперт инициативу властей Узбекистана «одарить» трудовых мигрантов жильем, повесив на них долговые кредиты.

Власти Узбекистана будут выдавать своим трудовым мигрантам квартиры в новостройках и льготные кредиты на поездку на заработки. Соответствующий указ подписал президент страны Шавкат Мирзиёев 20 августа текущего года.

Текст документа опубликован в Национальной базе данных законодательства Республики Узбекистан.

Глава государства поручил уже в следующем году выделить трудовым мигрантам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 3462 квартиры в многоквартирных домах в рамках реализации государственных программ по строительству жилья.

Положение, предусматривающее порядок и критерии отбора претендентов на получение ипотечных кредитов, поручено внести в Кабинет министров до 1 октября.

Квартиры для мигрантов будут учитываться и при формировании параметров строительства жилья в последующие годы.

Для этого президент поручил привлечь льготные долгосрочные кредиты международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций.

Документом также предусмотрено внедрить механизм оплаты платежей по кредитам, полученным на территории Узбекистана, в российских рублях через Акционерное общество «Азия инвест банк» и другие российские банки-партнеры, в том числе путем осуществления расчетов посредством электронных платежных систем.

«Никаких гарантий…»

Однако Указ, называющийся «О мерах по дальнейшему усилению гарантий защиты граждан Узбекистана, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом, и членов их семей», вызвал неоднозначную реакцию в экспертном сообществе.

Так, руководитель Бухарского гуманитарно-правового центра (ГПЦ) Шухрат Ганиев, много лет занимающийся изучением проблем мигрантов, называет данную инициативу разочарованием и очень грубым пиар-ходом правительства.

«Я не увидел в этом документе никаких гарантий защиты мигрантов. Лишь попытка навязать им покупку на ипотечных условиях и по завышенным ценам квартир, которые сейчас не пользуются большим спросом», – говорит он.

Эксперт считает, что правительство усиленно пытается найти лазейку для пополнения бюджета теперь уже за счет мигрантов, которые давно сняли с государства социальную нагрузку и сами себе добывают пропитание в другой стране.

«Именно эти бесправные и совершенно беззащитные люди, которых насчитывается примерно 3,5 млн человек, долгие годы поддерживают экономику своей страны, принося сюда от 3,5 до 4 млрд долларов ежегодно. Именно они поднимали на заработанные за рубежом деньги себе жилье, покупали навязанную монополистами продукцию: машины, бытовую технику. И сегодня на них собираются повесить реализацию этих невостребованных квартир», – отмечает Ганиев.

Копейки в кредит?

Предоставление ипотеки – это не единственный пункт в документе, обращающий на себя внимание. С 1 октября президент страны обязал банки предоставлять мигрантам микрозаймы сроком на один год на оплату расходов, связанных с трудоустройством за рубежом.

Предусмотренные два миллиона сумов (чуть больше 200 долларов США) должны быть выделены в течение одного банковского дня на условиях 10-процентной кредитной ставки в 2019–2020 годах и 12% – в 2021-м.

Ганиев отмечает мизерную сумму данного микрозайма. По результатам мониторинга его ГПЦ, в среднем один мигрант в РФ тратит от 800 до 1000 долларов при оформлении полного пакета разрешительных документов. А по сегодняшнему курсу это порядка 9 млн сумов.

«Очевидно, что 200 долларов ни на что не хватит. Зато мигранту будет навязан кредит. То есть мы опять находим лазейку, пытаясь пополнить бюджет и банковские формы извлечения прибыли любой ценой», – говорит правозащитник.

Кому поддержка нужнее всего

На фоне этого за пределами внимания властей по-прежнему остается вопрос реальной поддержки мигрантов за рубежом.

По данным Бухарского ГПЦ за прошлый год, вне легитимного поля в РФ остается 50–60 процентов трудовых мигрантов из Узбекистана. Оформление необходимого пакета документов им просто не по карману.

По словам Ганиева, в первую очередь именно эти люди находятся в зоне риска и больше всего нуждаются в защите. Однако в Указе о данной категории лиц не сказано ни слова.

«Нет ни одного механизма по защите своих мигрантов, заключенного государством на межправительственном уровне. В то же время правительство в одностороннем порядке пытается повесить на них долговое ярмо и обложить лишними налогами.

Это дополнительная прибыль для банкиров, коррумпированных чиновников и абсолютно ненужная инициатива для тех тысяч людей, которые сегодня живут и работают за границей», – отмечает Ганиев.

На добровольной ли основе?

Эксперт выражает опасение, что это все может лечь дополнительным бременем на мигрантов в момент их выезда из страны.

До 1 октября в рамках разрабатываемой информационной системы «Единая национальная система труда» будет внедрен программный комплекс «labor-migration».

Как следует из документа, предусмотренные кредиты, субсидии, микрозаймы и квартиры будут предоставляться трудовым мигрантам, зарегистрированным в программном комплексе «labor-migration».

«Боюсь, это станет обязаловкой, когда человек просто будет обязан за это платить, как сейчас происходит в Агентстве по внешней трудовой миграции. Иначе мигранта не выпустят на заработки, если он не зарегистрируется в базе данных и не оплатит установленную сумму», – предостерегает Шухрат Ганиев.