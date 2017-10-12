Заместитель помощника Госсекретаря США – об интересах в ЦА

Администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить расходы на Центральную Азию, но в Госдепе смотрят на регион иначе.

Россия и Китай наращивают свое присутствие в Центральной Азии. Тем временем в Конгрессе США на рассмотрении находится бюджет, в котором расходы на программы в странах Кавказа и ЦА сокращены более чем наполовину: с 218,1 млн долларов в 2016 году до 93,1 млн в 2018-м.

Пока неизвестно, одобрит ли его Конгресс, но в любом случае это бюджет лишь на один год, говорил на встрече с журналистами из стран Центральной Азии 3 октября в Вашингтоне заместитель помощника Госсекретаря США по странам ЦА Даниэл Розенблюм.

Политика останется неизменной

В области международных отношений высокопоставленный дипломат США работает свыше двадцати лет, начав карьеру еще тогда, когда существовал Советский Союз.

Он занимался связями Госдепартамента США с инвестфондами, отвечал за эффективное выделение и освоение бюджетов международной помощи, играл важную роль в финансировании программ помощи Украине, Грузии и Кыргызстану после внутренних потрясений.

Но сейчас Розенблюм не знает ответа на вопрос: будут ли сокращены бюджеты помощи странам Центральной Азии по программе международного развития (USAID).

Если это произойдет, USAID полностью уйдет из Азербайджана (было $7,7 млн в год), Беларуси ($7,9 млн в год), Казахстана ($6,1 млн в год) и Туркменистана (было $3,9 млн в год).

«Действительно, запрос, который был сделан администрацией Трампа, включал предложения по значительному сокращению программ помощи в странах Центральной Азии», – сказал Розенблюм.

Но, по его словам, бюджет никогда не принимается вовремя, и пока еще Госдеп США расходует прошлогодние деньги. При этом чиновник допустил со сдержанным оптимизмом, что в конечном итоге расходы могут превысить запрос администрации президента, кроме того, разговор идет лишь об одном фискальном годе.

Акцент на Узбекистан

Из проекта бюджета следует, что единственной страной в регионе, которой не урежут, а увеличат финансирование по линии USAID, может стать Узбекистан (помощь предполагается увеличить на 4,4% – с $9,39 млн в год до $9,8 млн в год).

Приход к власти в Ташкенте нового президента – Шавката Мирзиёева Соединенные Штаты оценивают позитивно.

«У меня была возможность встретиться с президентом [Мирзиёевым] в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН, – рассказывает Розенблюм. – Он заявил в своей речи, что одним из приоритетов страны будет построение добрососедских отношений. Именно это он и делает. Нам очень радостно видеть перемены, которые происходят в Узбекистане: с экономической, политической точек зрения, развитие рынка труда в стране».

Разочарование и вдохновение

На программы по развитию демократии тратятся миллиарды долларов, но в целом региональные режимы очень устойчивы. Политики держатся за власть. Нет ли у Розенблюма профессионального разочарования, поинтересовались журналисты.

Оказалось, бывает, как и у любого человека. Но и вдохновляющих моментов тоже немало.

«То, во что я верил 25 лет назад, возможно, было слишком идеалистично, – ответил он. – Такое понимание приходит с возрастом. Возможно, у меня были завышенные ожидания. Но я продолжаю идти по этому пути. Я встречаюсь с людьми, узнаю, что они делают в регионе, как они пытаются положительно изменить жизнь. И это меня вдохновляет на дальнейшие действия, придает энергию и вселяет надежду».

Розенблюм отметил, что Штаты рассматривают Центральную Азию как регион, важный для международной политики. Но из-за территориальной отдаленности невозможно стремиться к тотальному доминированию, да это и не нужно.

«Некоторые считают, что мы играем в большую «Игру престолов». Мы совсем не этим занимаемся», – пояснил дипломат.

«Да, у нас есть военные и экономические рычаги. Но когда мы говорим о крупных инвестициях, то в инфраструктуру региона очень много финансирует Китай, отчасти Россия. Мы никогда не сможем конкурировать с Китаем в регионе по части наших капиталовложений.

«Мы считаем, что в долгосрочной перспективе США выгоднее, если бы у вас были сильные стабильные страны, которые могли бы сами о себе позаботиться. Вот что в наших интересах».