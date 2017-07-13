Жара и стихийные бедствия в ЦА: дальше будет хуже

В Центральной Азии – рекордная жара, оползни и потопы. Ученые прогнозируют стихийные бедствия в мире связи с изменением климата и объясняют, при чем здесь дети.

Температура в Ташкенте в начале июля этого года – на 5-6 градусов выше нормы. В горах Таджикистана начал таять снег, вызывая разливы рек и подтопления в низовьях. В Алматинской области Казахстана вчера объявили штормовое предупреждение – из-за жары в горных районах есть риск селей и оползней.

Тепло и еще теплее

Летние температурные рекорды в Центральной Азии стали привычным явлением в последние годы, так будет продолжаться и в будущем.

Об аномально жарком лете эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО) предупреждали еще весной 2017 года – в мартовском отчете организации говорится, что 2016 год был на 0,06°C теплее 2015-го, и этот показатель растет с каждым годом.

«Из-за того, что уровень углекислого газа в атмосфере постоянно бьет рекорды, влияние человека на климат становится все более ощутимым», – заявил Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Рекордно высокая температура Мирового океана и ускорение таяния арктических льдов, похоже, теперь беспокоит не только белых медведей, климатологов и экоактивистов.

Удар по экономике и здоровью

О влиянии изменения климата на повседневную жизнь людей заговорили и экономисты. Повышение температуры воздуха в мире чревато масштабными стихийными бедствиями, которые могут наносить значительный ущерб мировой экономике, сказываясь на благополучии целых государств. Об этом говорится в статье «Как климат повлияет на бизнес и рабочую силу», опубликованной 12 июля на сайте Би-би-си.

750 экспертов, опрошенных в рамках Всемирного экономического форума «Глобальные риски» в этом году, среди главных рисков для мировой экономики назвали экстремальные погодные явления, водные кризисы, стихийные бедствия и неспособность смягчить последствия изменения климата и адаптироваться к ним.

«Например, жилые дома, строящиеся сегодня, не рассчитаны на наводнения и засухи, которые могут стать обычным явлением в ранее благополучных регионах», – приводит пример Дэниэл Крейгер, исполнительный директор Ассоциации специалистов по изменению климата. Одна из задач этой организации – обучение специалистов новым навыкам, связанных с изменением климата.

Всемирная организация здравоохранения в свою очередь прогнозирует, что в 2030–2050 годах 250 тысяч человек ежегодно будут умирать из-за климатических изменений.

Глобальное потепление повысит риск заболевания малярией и лихорадкой Денге. Появление болезни Зика и распространение ее по миру эксперты ВОЗ тоже связывают с изменением погодных условий на планете.

Жить без детей и без машин

Ученые говорят о парниковом эффекте и необходимости значительного сокращения выбросов углекислого газа (CO 2 ) в атмосферу, чтобы остановить необратимые изменения на планете.

Однако, как говорится в научной статье, опубликованной 12 июля в научном журнале Iopscience , рекомендации, принятые на уровне правительств для смягчения последствий изменения климата, на самом деле не так уж эффективны.

Шведские и канадские ученые, проанализировав данные по десяти странам мира (в основном в Европейском регионе), пришли к выводу, что больше всего углекислого газа в атмосферу выделяет человек – своим фактом существования и использованием множества современных устройств и технологий: начиная от подгузников и влажных салфеток, которые разлагаются столетиями, заканчивая трансконтинентальными авиаперелетами и ежедневной ездой на автомобилях.

Поэтому самый эффективный способ сократить выбросы – родить на одного ребенка меньше. Это, по данным исследования, предотвратит выброс в атмосферу 58,6 тонны углекислого газа ежегодно (с учетом того, что у ребенка тоже будут потомки, которые тоже будут загрязнять планету).

Для сравнения, если один владелец обычного легкового автомобиля перестанет им пользоваться, это сэкономит 2,4 тонны выбросов в году. Отказ от одного межконтинентального перелета – 1,6 тонны, использование «зеленой» энергии (ветер и солнце) – 1,47 тонны. Переход на растительную пищу одного человека уменьшает вредные выбросы примерно на 0,82 тонны ежегодно.

Предлагают пересмотреть рекомендации

Переработка мусора, как ни странно, дает примерно такой же эффект, как стирка одежды в холодной воде – соответственно 0,21 и 0,25 тонны экономии выбросов за год. Замена обычных лампочек на LED – и вовсе уменьшает выбросы всего на 0,1 тонны.

В связи с новыми данными исследователи считают уместным пересмотреть рекомендации по смягчению последствий влияния человека на климат, которые приведены во множестве учебников, и расставить акценты соответственно уровню влияния разных факторов.

Британская газета Guardian в публикации, посвященной этой теме, приводит слова молодой женщины, которая накануне замужества обсуждает с женихом, заводить ли детей или отказаться от этого из экологических соображений.

Ирония в том, что в странах Европы, где сегодня активно обсуждается вопрос влияния человека на климат, рождается все меньше детей – на женщину приходится примерно 1,4–1,5 ребенка. Тем временем в беднейших странах Африки каждая рожает 5–7 малышей.

Подавляющее большинство их родителей не летает на самолетах и вряд ли владеет автомобилем, а растительной пищей питается скорее из-за бедности. Однако их дети вскоре вырастут и нивелируют эту «экономию».