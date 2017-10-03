Алматы: достойная компенсация за сносимый дом возможна

Владельцы домов и земельных участков в Алматы, изымаемых на строительство дорожных развязок, добиваются в суде компенсаций выше рыночной цены – акимат не спорит.

В районе близ центра Алматы, на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова, корреспондент Ц-1 встречает женщину с большой стопкой папок, ею оказывается юрист Кристина Гринберг.

У нее 15 клиентов – это владельцы частных домов и участков на улице Жансугурова, которые по решению акимата Алматы, вынесенному весной этого года, подлежат изъятию и сносу. Там будут строить одну из трех запланированных в городе дорожных развязок.

На вопрос, как обстоят дела с компенсациями, адвокат рассказывает, что просто так управление земельных отношений акимата не может взять и предложить рыночную стоимость людям.

И поэтому всем домовладельцам данный вопрос надо решать исключительно через суд, потому что основанием для выплаты населению денежных средств является решение суда.

По словам Гринберг, в среднем за сносимые дома с участком в этом районе на рынке вторичного жилья города предлагается 18 млн тенге (52 тысячи долларов США), тогда как суд назначает около 30 млн тг (88 тысяч долларов).

Уже прошло несколько процессов, и есть положительные для жителей решения судов.

«Самое интересное, что акимат не стал волокитить эти дела и подавать апелляционные жалобы, а начал сразу производить компенсацию. Не по всем делам, но в большинстве – да», – сообщила юрист, добавив, что через суд прошло более 40% дел.

В суде обе стороны – собственник и акимат – обычно предоставляют каждый свою оценку домовладения.

«После этого суд определяет рыночную стоимость. Но никогда ниже низшего предела суд не определяет», – объяснила Гринберг.

88 тысяч долларов – по нынешним временам очень даже неплохая цена за подобное домостроение в Алматы.

По данным сайта krisha.kz, в этом же районе примерно такие же дома, как попадающие под снос, предлагаются к продаже за 50–75 тысяч долларов.

Изъятие земельных участков в Алматы на нужды акимата, чаще всего на строительство автодорог и развязок, а также многоэтажных зданий и домов, стало одной из самых больных тем для владельцев частного сектора.

Чаще всего люди не только лишались своих домов и привычного уклада жизни, но страдали от выплаты низких неравнозначных компенсаций.

Эта же участь грозила и владельцам домов на названном выше участке.

Поначалу, в марте нынешнего года, собственникам были предложены оскорбительно низкие компенсации: от 1100 до 20 тысяч долларов. Суммы были основаны на так называемой кадастровой оценке участков и жилья и оказались значительно меньше рыночной стоимости.

Особенно собственников пугало то, что на 259 земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению для госнужд, как сообщили сами городские власти, выделено из бюджета всего 500 млн тенге. Получается в среднем меньше 2 млн тенге (менее 6 тысяч долларов) на домовладение.

В ответ на вполне оправданное возмущение владельцев домов акимат сослался на Закон о госимуществе, где в ст. 67 установлено, что стоимость возмещения за изъятую собственность определяется судом.

«Здесь нет такого, что мы хотим кому-то больше заплатить, кому-то меньше. Есть установленный законом порог – кадастровая цена или еще что-то, – подтвердил нам пресс-секретарь мэра (акима) Алматы Тимур Базарбаев. – Может, мы бы могли заплатить больше, но есть закон». Общую сумму компенсаций в 500 млн тенге тоже пообещали увеличить.

Прошло полгода, и время показало, что алматинцам стоит идти в суд и отстаивать права на собственность и соответствующую компенсацию.