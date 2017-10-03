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    Алматы: достойная компенсация за сносимый дом возможна

    Владельцы домов и земельных участков в Алматы, изымаемых на строительство дорожных развязок, добиваются в суде компенсаций выше рыночной цены – акимат не спорит.

    Дома на улице Жансугурова в Алматы подлежат сносу; фото: Ц-1
    Дома на улице Жансугурова в Алматы подлежат сносу; фото: Ц-1

    В районе близ центра Алматы, на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова, корреспондент Ц-1 встречает женщину с большой стопкой папок, ею оказывается юрист Кристина Гринберг.

    У нее 15 клиентов – это владельцы частных домов и участков на улице Жансугурова, которые по решению акимата Алматы, вынесенному весной этого года, подлежат изъятию и сносу. Там будут строить одну из трех запланированных в городе дорожных развязок.

    На вопрос, как обстоят дела с компенсациями, адвокат рассказывает, что просто так управление земельных отношений акимата не может взять и предложить рыночную стоимость людям.

    И поэтому всем домовладельцам данный вопрос надо решать исключительно через суд, потому что основанием для выплаты населению денежных средств является решение суда.

    Адвокат Кристина Гринберг призывает домовладельцев идти в суд; фото: Ц-1
    Адвокат Кристина Гринберг призывает домовладельцев идти в суд; фото: Ц-1

    По словам Гринберг, в среднем за сносимые дома с участком в этом районе на рынке вторичного жилья города предлагается 18 млн тенге (52 тысячи долларов США), тогда как суд назначает около 30 млн тг (88 тысяч долларов).

    Уже прошло несколько процессов, и есть положительные для жителей решения судов.

    «Самое интересное, что акимат не стал волокитить эти дела и подавать апелляционные жалобы, а начал сразу производить компенсацию. Не по всем делам, но в большинстве – да», – сообщила юрист, добавив, что через суд прошло более 40% дел.

    В суде обе стороны – собственник и акимат – обычно предоставляют каждый свою оценку домовладения.

    «После этого суд определяет рыночную стоимость. Но никогда ниже низшего предела суд не определяет», – объяснила Гринберг.

    Снесенный дом на улице Жансугурова; фото: Ц-1
    Снесенный дом на улице Жансугурова; фото: Ц-1

    88 тысяч долларов – по нынешним временам очень даже неплохая цена за подобное домостроение в Алматы.

    По данным сайта krisha.kz, в этом же районе примерно такие же дома, как попадающие под снос, предлагаются к продаже за 50–75 тысяч долларов.

    Изъятие земельных участков в Алматы на нужды акимата, чаще всего на строительство автодорог и развязок, а также многоэтажных зданий и домов, стало одной из самых больных тем для владельцев частного сектора.

    Чаще всего люди не только лишались своих домов и привычного уклада жизни, но страдали от выплаты низких неравнозначных компенсаций.

    Эта же участь грозила и владельцам домов на названном выше участке.

    Поначалу, в марте нынешнего года, собственникам были предложены оскорбительно низкие компенсации: от 1100 до 20 тысяч долларов. Суммы были основаны на так называемой кадастровой оценке участков и жилья и оказались значительно меньше рыночной стоимости.

    Строительство развязок и новых дорог в Алматы; фото: Ц-1
    Строительство развязок и новых дорог в Алматы; фото: Ц-1

    Особенно собственников пугало то, что на 259 земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению для госнужд, как сообщили сами городские власти, выделено из бюджета всего 500 млн тенге. Получается в среднем меньше 2 млн тенге (менее 6 тысяч долларов) на домовладение.

    В ответ на вполне оправданное возмущение владельцев домов акимат сослался на Закон о госимуществе, где в ст. 67 установлено, что стоимость возмещения за изъятую собственность определяется судом.

    «Здесь нет такого, что мы хотим кому-то больше заплатить, кому-то меньше. Есть установленный законом порог – кадастровая цена или еще что-то, – подтвердил нам пресс-секретарь мэра (акима) Алматы Тимур Базарбаев. – Может, мы бы могли заплатить больше, но есть закон». Общую сумму компенсаций в 500 млн тенге тоже пообещали увеличить.

    Прошло полгода, и время показало, что алматинцам стоит идти в суд и отстаивать права на собственность и соответствующую компенсацию.

    Источник:Ц-1
    Темы: Алматы, Недвижимость в Казахстане
    Теги: Алматы Бауыржан Байбек Казахстан компенсации за дома в Алматы снос домов в Алматы
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