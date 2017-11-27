«Победа» не права в споре с аэропортом Алматы

Астанинский эксперт Денис Кривошеев считает, что российский лоукостер «Победа» заслуженно лишился рейсов из Алматы, и делится, как сделать перелеты дешевле.

Алматинка Шолпан собиралась свозить дочерей на Новый год в Москву. Билеты на двоих взрослых и ребенка, купленные в начале октября, обошлись в 175 тысяч тенге (531 доллар США) – для семьи это доступные деньги. Билеты на те же даты другой авиаперевозчик предлагал за 330 тысяч тенге (1000 долларов).

Но 25 ноября ей сообщили, что с 13 декабря авиакомпания отменяет рейсы из Алматы. Деньги «Победа» вернула довольно быстро. Однако из-за конвертации около 10 тысяч тенге были потеряны. А главное – упущено время, когда билеты можно было купить дешевле.

«Нам легче без них»

Свое решение о приостановлении рейса российские авиаторы объяснили сентябрьским ростом цен на услуги Алматинского аэропорта.

У президента международного аэропорта Алматы Айбола Бекмухамбетова своя версия: «Они попросили дать им скидку в два раза, но мы не можем давать скидки. Нам легче, чтобы они не летали, чем приносили нам убытки. Это вопрос не двух хозяйствующих субъектов, я считаю, это вопрос только «Победы».

Сотрудники порта вздохнули с облегчением

Эксперт из Астаны Денис Кривошеев, комментируя для Ц-1 ситуацию с «Победой», говорит, что аэропорт Алматы действует, руководствуясь Предпринимательским кодексом, согласно которому все должны получать равные условия.

«Победа» в какой-то момент посчитала, что она делает погоду на рынке, и выслала письмо, в которой чуть ли не в ультимативной форме потребовала от аэропорта Алматы предоставить скидку, причем настолько высокую, что она оказалась бы в выигрышном положении по отношению ко всем казахстанским авиакомпаниям», – объяснил он.

Аэропорт не имеет права устанавливать разные цены для авиакомпаний, даже если бы очень хотел, заметил Кривошеев.

«Я открою небольшую тайну: большая часть сотрудников аэропорта, которые непосредственно работают с пассажирами, были счастливы, что «Победа» уходит. Каждый раз, когда шла посадка на самолет, происходили конфликты», – поделился он.

По поводу поднятия в сентябре тарифов на обслуживание Денис Кривошеев напомнил, что цены подняты впервые практически за последние 10 лет.

«И подняты на мизерную сумму, если учесть, что за это время прошло три девальвации тенге», – считает он.

Пора открывать небо

Однако нельзя не признать, что в стране, которая расположена в центре материка и в которой плохо с дорогами, авиатранспорт должен быть намного более развит. Сейчас для подавляющего большинства населения Казахстана полет на самолете недоступен.

«Потенциал увеличения пассажиропотока – в отказе от запрета частным иностранным авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы», – считает наш собеседник.

Законодательный запрет бы введен летом 2013 года после банкротства турецкой авиакомпании Sky Airlines. Тогда сотни казахстанцев не могли вернуться домой из Турции, их пришлось вывозить за счет госбюджета.

Второй путь для удешевления рейсов – режим открытого неба, продолжил Кривошеев. Этот режим дает возможность всем авиакомпаниям, которые соответствуют требованиям ИКАО (Международная организация гражданской авиации), совершать рейсы. В Астане режим был введен во время ЭКСПО-2017 и сохраняется до сих пор.

«Остальное сделает конкуренция», – заключил наш собеседник.

34 доллара за рюкзачок

«Победа» – российская авиакомпания, «дочка» «Аэрофлота». Прославилась как своими низкими ценами, так и бесчисленными конфликтами с пассажирами.

Особо громким был скандал с семейной парой, которая села на свободные места, проигнорировав требования экипажа занять кресла согласно купленным билетам. Молодых людей в аэропорту встречала полиция, несмотря на то что у них на руках был трехмесячный ребенок.

Лоукостер (бюджетная авиакомпания) берет деньги не только за выбор места (а семейные пары и родителей с детьми, как утверждали клиенты, специально рассаживали в разные концы салона), но и за лишние 300 граммов багажа, за пронос в салон детского рюкзачка (34 доллара доплаты) или пакета с баночкой крема. Спинки кресел в самолете не откидываются, питания на борту нет даже за деньги.