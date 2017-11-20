Досым Сатпаев – об антитеррористических учениях в Алматы

Политолог из Казахстана Досым Сатпаев считает важными и полезными антитеррористические учения, которые пройдут сегодня в ТРК Mega Alma-Ata.

«Мировой терроризм сегодня эволюционирует, меняется, обретает новые формы – и орудия массового убийства», – говорит известный и влиятельный казахстанский политолог Досым Сатпаев.

По его словам, если в 90-х годах прошлого века террорист-смертник был новой фигурой, то сегодня фанатики на машинах давят людей на улицах, нападают на них с ножами в магазинах.

В этом свете, по мнению Сатпаева, сегодня никто не должен расслабляться. И спецслужбы, и все население должны серьезно относиться к новым возможностям и новой тактике экстремистов.

«Все мы обязаны предусматривать возможность внезапного нападения, – говорит политолог. – Мы с коллегами еще в 2003 году выпустили небольшую книжку «Как вести себя при террористической опасности», чтобы научить людей правильному поведению при экстремальной ситуации. Очень жаль, что и сегодня, спустя столько лет, эти наши предложения стали еще актуальнее».

Учения и меры ограничения

Как сообщает Алматинский городской оперативный штаб (АГОШ) по борьбе с терроризмом, плановое антитеррористическое учебное мероприятие состоится сегодня в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) Mega Alma-Ata.

Его цель – отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей. Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах, уязвимых в плане безопасности граждан.

АГОШ информирует, что в период проведения учений на территории ТРК и прилегающем к нему участке будут предусмотрены меры ограничения.

Штаб призывает граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности, заблаговременно корректировать маршруты своего передвижения, а также выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений.

Кроме того, сообщается также, что согласно ст. 443 Кодекса РК об административных правонарушениях, неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.