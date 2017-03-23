Амири Замон / Страны Центральной Азии глазами инвесторов

Страны Центральной Азии и Южного Кавказа сравнили в инвестиционной привлекательности. Рейтинг возглавил Казахстан, Узбекистан подает надежду, Кыргызстан ее теряет, худшие: Таджикистан и Туркменистан.

Экспертный центр «Евразийское развитие» 16 марта опубликовал доклад об инвестиционной привлекательности восьми стран Центральной Азии и Южного Кавказа – Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана.

Согласно результатам доклада, наиболее перспективной страной для инвестирования оказался Казахстан, который занял первую строчку в рейтинге.

Среди других стран Центральной Азии третья строка в списке досталась Узбекистану, пятым оказался Кыргызстан, седьмым – Таджикистан, а замкнул список закрытый Туркменистан.

Авторы исследования – Станислав Притчин, руководитель экспертного центра «Евразийское развитие», и Александр Воробьев, ведущий аналитик данного экспертного центра, – составили свой рейтинг на основе работы политических институтов в указанных странах, оценки экономического потенциала, открытости и «дружелюбности» в отношении местных и иностранных инвесторов, а также сформулировали положительные и отрицательные прогнозы для инвестирования.

В рамках проводимого исследования эксперты также выявили ряд политических и экономических рисков в странах, с которыми может столкнуться потенциальный инвестор.

В ходе анализа основных макроэкономических показателей, состояния транспортной инфраструктуры, государственных программ и стратегий экономического развития, а также политических институтов с точки зрения стабильности, эксперты выявили следующую картину:

Казахстан – благоприятный климат, но негативный прогноз

Казахстан признан государством с серьезным экономическим потенциалом, емким рынком, который существенно расширен за счет интеграции в ЕАЭС.

Несмотря на огромную площадь – 2,7 млн кв. км, имеет широкую диверсифицированную транспортную систему, которая позволяет перевозить товары практически во все направления.

Созданная законодательная база, наличие программ по развитию несырьевой экономики создают благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций в страну.

Однако страна находится перед серьезными политическими испытаниями, которые могут быть связаны с неопределенностью транзита власти после возможного незапланированного отхода от дел действующего президента, наличием внутриэлитного потенциала, усилением позиции внесистемной оппозиции и возможными протестами, связанными с усугублением социально-экономической ситуации в стране и неспособностью властей справиться с этим.

Кроме того, согласно экспертным оценкам, на политическую ситуацию могут повлиять международно-политические и глобальные факторы, связанные прежде всего с обострением обстановки на Ближнем Востоке, куда могут быть втянуты главные партнеры Казахстана – Россия и Турция.

Торможение мировой экономики в условиях неопределенности и падения цен на ресурсные товары казахстанского экспорта окажет дестабилизирующее влияние на политическую обстановку в данной республике.

Неопределенность усиливается тем, что отсутствуют эффективные драйверы экономического роста. Поэтому эксперты дают негативный прогноз для Казахстана в ближайшей перспективе.

Узбекистан: положительный прогноз на фоне коррупции и бюрократизма

Емкость внутреннего рынка, по официальным данным, свыше 30 млн человек, диверсифицированная экономика при наличии собственной ресурсной базы, а также масштабные планы нового президента Шавката Мирзиёева по системному реформированию республики обусловили положительный прогноз экспертов относительно Узбекистана.

В качестве негативных факторов отмечаются такие, как сильное вмешательство государства в экономику, несвободный валютный рынок, нарушение прав инвесторов и предпринимателей со стороны властей и правоохранительных органов, коррупция и бюрократизм, наличие социальных противоречий, а также низкая покупательная способность населения.

Эксперты полагают, что в 2017 году в Узбекистане продолжится тенденция по отходу от регионально-кланового структурирования политической элиты в пользу деления ее по другим признакам – корпоративным, экономическим и т. д., что сделает политическую систему менее архаичной и более устойчивой.

Возможные риски дестабилизации в Узбекистане в докладе связываются с нарушением внутриэлитного консенсуса в условиях формирования Мирзиёевым новой модели управления, а также с побочными эффектами от реформ и негативным влиянием возможных конфликтов в соседних государствах (Таджикистан, Афганистан).

Кыргызстан: негативный прогноз и политическая нестабильность

Кыргызстан в докладе характеризуется как государство с относительно либеральным законодательством и наличием дешевой рабочей силы, благоприятными условиями для развития сельского хозяйства, легкой промышленности и туризма.

Действия властей, с одной стороны, оцениваются как продуктивные для привлечения инвестиций, с другой – отмечается сильное вмешательство государства в экономику. Указывается, что в стране имеются серьезные прецеденты создания препятствий для иностранных инвесторов, в том числе многократный пересмотр достигнутых соглашений.

Кроме того, негативно на инвестиционный климат влияют отсутствие преемственности выбранного курса, высокие риски политической нестабильности, распространение исламистской идеологии, низкая квалификация рабочей силы и узость внутреннего рынка.

В качестве главного внутриполитического вызова для страны в ближайшее время указываются предстоящие в 2017 году президентские выборы. Поскольку от их исхода зависит сохранение текущей политической конструкции государства или ее полное перестроение.

Ввиду названных факторов в исследовании констатируется негативный прогноз для Кыргызстана.

Таджикистан: негативный прогноз и риск политической дестабилизации

Таджикистан занимает предпоследнее место в рейтинге. Наличие дешевой рабочей силы и благоприятный климат для сельского хозяйства признаются в качестве положительных факторов для инвестирования.

Однако республике свойственны неразвитость инфраструктуры, узкий внутренний рынок, высокий уровень коррупции и бюрократизма, что в совокупности делает прогноз для нее негативным.

Несмотря на принятие различных программ стратегического характера, перспективы экономического реформирования и улучшения инвестиционного климата признаются туманными.

Отмечается, что в стране по-прежнему сохраняется отсутствие четких правил игры в экономике, коррупция и произвол бюрократического аппарата, а также слабая защита частной собственности. Налоговая политика государства в условиях кризиса и недофинансирования бюджета признается репрессивной и создает дополнительную напряженность в отношениях власти и бизнеса.

Вероятными факторами дестабилизации политической обстановки в стране указываются: нерешенность экономических проблем; деградация управленческого аппарата; недовольство регионально-клановых групп политикой президента; продолжающаяся исламизация общества.

Туркменистан: негативный прогноз и возможные перспективы

Наличие больших запасов углеводородов, транзитного потенциала, политической стабильности и преемственности проводимого курса, тем не менее не делают Туркменистан благоприятным для инвестирования, отмечают эксперты.

Жесткая политическая модель предполагает серьезный контроль над любой экономической активностью. В стране также отмечается слабая защита собственности и высокий уровень коррупции и бюрократизма.

Исследователи полагают, что, после того как Россия отказалась от туркменского газа, а Китай установил жесткие условия его закупки – в обмен на выделенные ранее кредиты, Туркменистан столкнулся с существенной нехваткой экспортной выручки.

Такая тенденция в перспективе может подтолкнуть власти Туркмении к приглашению новых инвесторов и открытию некоторых секторов экономики, в частности по газодобыче.

Фактором нестабильности для Туркменистана по-прежнему остается слабозащищенная граница с Афганистаном. Прогноз для Туркменистана дается негативный.

Таким образом, согласно экспертным оценкам, лидером среди стран Центральной Азии по инвестиционной привлекательности остается Казахстан, хоть с некоторыми возможными рисками в будущем, зато начинает становиться перспективным Узбекистан, прошедший через политическую неопределенность.

Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан до сих пор нуждаются в стимулировании благоприятного инвестиционного климата.

Амири Замон – псевдоним автора Ц-1 из Таджикистана