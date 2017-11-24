«Атамбаева самого бы посадить водилой на фуру!»

«Больше чем соседи…» – «круглый стол» в Алматы о конфликте между Казахстаном и Кыргызстаном возложил ответственность за него на уходящего президента КР Алмазбека Атамбаева.

Что стало причиной экономической войны между Казахстаном и Кыргызстаном? Будет ли разрешен конфликт и каким образом?

Ответы на эти и другие вопросы пытались дать участники «круглого стола» «Больше чем соседи: политические и экономические аспекты казахстанско-кыргызских отношений», организованного в четверг в Алматы Central Asian Studies Center и немецким Фондом имени Фридриха Эберта.

«Спасибо Атамбаеву – подкинул нам работенку»

Историю и общую картину сегодняшних отношений двух стран обрисовал Жумабек Сарабеков – эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК.

Начав с благодарности президенту КР Алмазбеку Атамбаеву за то, что «подкинул нам работенку, причем всем – журналистам, экспертам, политикам, оппозиционерам», он продолжил упреки в кыргызского лидера, при этом будучи убежденным, что тот остался у власти (сегодня в Бишкеке проходит инаугурация нового главы КР – Сооронбая Жээнбекова).

По мнению Сарабекова, именно критика Атамбаева в отношении президента Казахстана Нурсултана Назарбаева привела к «торговой войне» между соседними государствами.

«Первую серию выпадов я бы связал с целью обеспечения победы Жээнбекова, который должен гарантировать Атамбаеву защиту от уголовного преследования, – говорил докладчик. – Но, добившись цели – победы своего ставленника Сооронбая Жээнбекова в первом туре президентских выборов, Атамбаев, паче чаяния, не прекратил предъявлять свои претензии руководству Казахстана».

«Казалось бы, после выборов нет оснований для продолжения конфликта, и мы ожидали, что степень напряженности будет снижаться. Но не тут-то было: 15 ноября Атамбаев высказал уже не критику, а оскорбления в адрес Казахстана и его руководства», – напомнил он.

Почему? На взгляд политолога, для того чтобы определить своему преемнику дальнейший курс и подчеркнуть, что сам Атамбаев не собирается уходить из политики. Скорее всего, он станет лидером Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) и, возможно, спикером парламента.

Со стороны Казахстана, как считает Сарабеков, реакция на нападки Атамбаева была «умеренной и мягкой», и сейчас руководство республики живет надеждой, что новый президент Кыргызстана начнет все с чистого листа.

А иначе… «сдержанная реакция Казахстана не безгранична», пригрозил сотрудник Фонда Первого Президента РК.

Кто еще «хромая утка»?

Кыргызский политолог, научный сотрудник Академии ОБСЕ Эмиль Джураев стал единственным на «круглом столе» в Алматы, кто возразил Сарабекову.

«Насчет умеренной реакции… – в Кыргызстане это смотрится несколько иначе. Тут человек слова просто сказал, а тут целая страна просела на проценты ВВП. Если это умеренная реакция, то следующая ступень какая? Война, наверное», – сказал он, имея в виду, что Кыргызстан понес значительный экономический ущерб от конфликта, в том числе блокировки грузов на казахстанско-кыргызской границе.

Формальным поводом для блокады границы было несоответствие кыргызских товаров техническим регламентам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Однако продукция, которая производится в КР, никогда не соответствовала этим параметрам.

«Завышенные стандарты были всегда удобными, легко используемыми политическими инструментами. Что и проявилось в ответном шаге Казахстана на первую речь Атамбаева. Этот кризис совсем не экономический, я бы не назвал это экономической войной, это выяснение политических отношений», – заявил политолог.

По мнению Джураева, Атамбаев хочет уйти в историю кыргызского государства как человек, спасший Кыргызстан от коррупции, авторитаризма, человек, который может претендовать на статус отца нации, и именно этот статус поставил под сомнение лидер РК.

«Были ли альтернативы у Назарбаева, как ответить на выпад Атамбаева первый раз, кроме действий на границе? Скорее всего, были. Если бы не сам Назарбаев, а его правительство ограничилось лишь острым выражением дипломатического протеста, скорее всего, ситуация бы уладилась и Атамбаев мог бы даже извиниться. Но оно зашло гораздо дальше протеста», – сказал кыргызский политолог.

Нужно учитывать, что Назарбаев задумывается, как завершить свое руководство страной, продолжил спикер. Он так же, как и Атамбаев, только более неопределенно по срокам, в состоянии «хромой утки».

«И с каждым днем, с каждым намеком, с каждой критикой это состояние усиливается. Он не бросается в крайности, как Атамбаев, но совершенно спокойным он тоже не может оставаться», – заметил спикер.

Конфликт разрешится, уверен эксперт, но когда и с какими потерями, – это сложный вопрос. «Все началось со слов и решиться должно словами. Теперь уже правильными словами», – сделал он вывод.

Запаса прочности у власти КР нет

Наибольший интерес у слушателей вызвало эмоциональное выступление Марата Мусуралиева, бишкекского предпринимателя, заместителя директора ОсОО Smart Business Solution Central Asia.

«Люди, которые позволяют себе такие выпады, демонстрируют отсутствие политической культуры и не думают о последствиях, – возмущенно сказал он, имея в виду уходящего президента. – Непродуманное бросание словами серьезно ударило по бизнесу».

По данным Мусуралиева, помимо обоснованного ужесточения пограничного контроля на границах искусственно сокращается пропускная способность.

Так, рентген-сканеры никогда не применялись к 100% грузовиков, а сейчас так и делается. Мало того, после просвечивания пограничники зачастую требуют выгрузить товар из машин, что увеличивает время прохода границы и требует дополнительных расходов.

При этом два погранперехода, где нет рентгена, закрыты, хотя там тоже могли бы досматривать груз.

В результате вместо 400 машин в сутки после октябрьских событий границу проходят 70–80 фур.

«На КПП «Карасу» на 5 ноября 15 фур оставалось, в ночь с 6 на 7 ноября очередь удлинилась, в 2 часа ночи было 97 машин, на сегодня – 430 фур», – привел показательный пример бизнесмен.

Еще один способ задержать грузовики – требование так называемого технологического прохода, то есть выгрузки груза по всей длине фуры, чтобы мог пройти пограничник с собакой.

«Это все – последствия непродуманных высказываний! Его (Атамбаева) бы самого посадить на фуру водилой, чтобы он на себе испытал все эти эмоции!»

В случае, когда перевозятся уложенные на палеты (поддоны) фрукты, это означает, что нужно разгружать почти всю машину.

Кроме того, могут потребовать сертификаты, которые на данный товар вообще не выдаются, или провести фитосанитарный контроль в чистом поле.

«Это все – последствия непродуманных высказываний! – уверен бизнесмен. – Его (Атамбаева) бы самого посадить на фуру водилой, чтобы он на себе испытал все эти эмоции!»

Кыргызский предприниматель убежден, что если новое руководство продолжит «входить в штопор, заданный предшественником, то тогда они сами попадут в штопор».

«Запаса прочности у нынешней власти в Кыргызстане я не вижу», – сделал он однозначный вывод.