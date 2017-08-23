Банк в Казахстане ограбили, как в кино

Kaspi Bank объявил о вознаграждении в 15 тысяч долларов за информацию о двух преступниках, ограбивших в голливудском духе их отделение в Талгаре, близ Алматы.

Ограбление случилось во вторник, 22 августа, и проходило практически в духе голливудских кинолент.

Двое мужчин в масках проникли в кассовое помещение, связали сотрудниц, забрали деньги и скрылись с места преступления по веревочным лестницам.

На всё это у них ушло меньше двух минут. Преступникам удалось сбежать с деньгами. Сейчас их разыскивает полиция.

Пресс-служба банка распространила следующее сообщение об инциденте:

«Клиенты в этот момент в отделении не находились. К счастью, никто из сотрудников не пострадал. Сотрудники банка немедленно активировали тревожную кнопку и передали информацию о случившемся в правоохранительные органы.

Служба безопасности банка активно сотрудничает с правоохранительными органами и предоставляет всестороннюю информацию и помощь для нахождения преступников. Сумма ущерба уточняется.

Кассиры, которые подверглись нападению злоумышленников, получат от банка денежную компенсацию».

Банк прокомментировал и бездействие охранника, который выхватил оружие, но не выстрелил: «Стоит учесть, что стекло в кассовом окне, а также дверь – бронированные. Выстрел не спас бы ситуацию, а только отяготил ее».

Сегодня Kaspi Bank сообщил, что 5 млн тенге (15 000 долларов США) получит тот, кто опознает людей на видео, или каким-либо другим способом поможет следствию.

Эту информацию можно сообщить службе безопасности банка по телефону +7-747-388-29-34.