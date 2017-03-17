Беглого банкира Аблязова заочно судят в Алматы

В Казахстане начат судебный процесс по делу покинувшего страну банкира Мухтара Аблязова. Суд проходит заочно, однако обвиняемый прислал адвоката.

Первое предварительное заседание суда прошло 17 марта в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы, под председательством судьи Мартпека Какимжанова и в присутствии журналистов.

Где сейчас находится беглый банкир – неизвестно. Другие обвиняемые: Жасылык Жаримбетов, Кайрат Садыков и Садуакас Мамеш вместе со своими адвокатами присутствовали в зале и не возражали против проведения процесса в отсутствие главного фигуранта.

Аблязову грозит 13 лет тюрьмы с конфискацией

Мухтар Аблязов обвиняется в хищении финансовых средств БТА Банка в период с 2005-го по 2009 год. Общий ущерб оценивают как минимум в шесть миллиардов долларов США. Обвиняемому грозит до 13 лет тюремного заключения с конфискацией имущества

Обвинение предъявлено по ст. 263, ч. 4 УК РК в редакции от 2014 года «Создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем»; ст. 176, ч. 3 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества»; ст. 24, ч. 3 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление»; ст. 193, ч. 3 «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем»; ст. 220, ч. 1 «Незаконное использование денежных средств банка»; ст. 228 «Злоупотребление полномочиями».

Уголовное дело Аблязова состоит из более чем 160 эпизодов и насчитывает рекордное количество томов – более двух тысяч. Следствие подчеркивает, что оно является одним из сложнейших экономических дел в национальной следственной практике.

Сегодняшнее заседание суда было предварительным, на нем решались в основном технические и процессуальные вопросы.

Обвиняемые и их адвокаты не выдвинули возражений ни по составу суда, ни по факту его проведения.

Адвокат Жаримбетова настаивает на невиновности клиента

Однако уже сейчас начинает вырисовываться та стратегия защиты, которой будут придерживаться правоведы. Адвокаты Садыкова и Мамеша ведут себя очень сдержанно и осторожно, но защитник Жаримбетова, который был в свое время руководителем Кредитного комитета БТА Банка, выступил с ходатайством к суду о прекращении уголовного дела против своего клиента в связи с его невиновностью.

Он аргументировал это тем, что Жаримбетов, по его словам, будучи главой Кредитного комитета, только выполнял поручения Аблязова, нисколько не представляя, что результатом его действий могут стать какие-то криминальные последствия. И вообще Кредитный комитет не является, согласно уставу банка, тем органом, который обладает правом распоряжения имуществом и денежными средствами банка – решающее слово в этом процессе имел только Аблязов, и никто другой.

По словам адвоката, его подзащитный только аккуратно выполнял свои обязанности и не имеет никакого отношения к хищениям средств банка. Он даже не подозревал о них и ознакомился со всей схемой криминального вывода денег только после прочтения материалов следствия.

Прокуратура не позволит свалить вину на Аблязова

Адвокат привел множество возражений на пункты обвинения его подзащитного, которые призваны поддержать главный тезис – во всех хищениях денег виноват отсутствующий на процессе Аблязов, а Жаримбетов, если и виновен, то лишь в том, что доверился Аблязову.

В своем ходатайстве адвокат описал «схему», по которой глава банка, как он считает, обманывал своих честных сотрудников: задумав похитить деньги, он составлял план, по которому каждый ответственный сотрудник выполнял одну стандартную банковскую операцию, не ведая о других, порученных другим сотрудникам. В итоге каждый знал только свою часть работы, не подозревая общего преступного замысла.

Такая схема защиты, хотя еще и вкратце изложенная адвокатами Жаримбетова, видимо, будет доминировать на процессе – валить все на Аблязова, пользуясь его отсутствием и невозможностью допросить.

Но прокуратура резко возражает против такой интерпретации фактов, подчеркивая, что подсудимые не только знали, но и активно помогали Аблязову выводить финансовые средства из Казахстана.

В итоге судья Какимжанов решил приостановить процесс, чтобы рассмотреть все заявления и ходатайства и вынести по ним решения. Он объявит о них 18 марта. Но в том, что процесс продолжится, нет сомнений ни у кого.

Аблязов покинул Казахстан в 2009-м

53-летний банкир Мухтар Аблязов покинул Казахстан в 2009 году после национализации БТА Банка.

Он был арестован в июле 2013 года на Лазурном Берегу Франции, обвинен в хищении денежных средств и провел в тюрьме три года. Вышел на свободу 10 декабря прошлого года.

Власти Франции отказали в экстрадиции Аблязова. Запросы на его выдачу направляли и Россия, и Украина, также обвинявшие Аблязова в миллиардных хищениях.

Он отвергает все обвинения, называя их политически мотивированными.

16 декабря прошлого года Мухтар Аблязов дал интервью в прямом эфире информационному порталу «Бәсе».

Во время его трансляции в Казахстане возникли значительные перебои с доступом в Интернет.