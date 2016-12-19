Как Аблязов оставил казахстанцев без интернета

Вечером 16 декабря, в День независимости, в Казахстане был отключен интернет. Пытаясь ограничить просмотр интервью Мухтара Аблязова, власти сделали ему лишнюю рекламу.

В минувшую пятницу около 20.00 в Казахстане вдруг перестали открываться социальные сети и новостные порталы. Спустя 15 минут доступ в сеть и на сайты частично возобновилась, а Youtube и Facebook Google и Инстаграм работали с перебоями все выходные.

В Министерстве информации и коммуникаций сбой объяснили техническими проблемами.

Заявлениям пресс-секретаря Министерства информации и коммуникаций Арсена Бектасова мало кто поверил – большинство казахстанцев уверены, что отключение связано с интервью оппозиционного политика Мухтара Аблязова «БӘСЕ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ».

Это был первый прямой эфир для казахстанской аудитории после выхода политика на свободу из французской тюрьмы 10 декабря.

Высший государственный совет Франции решил отклонить экстрадицию Аблязова в Россию.

Прецедент с ограничением доступа в Интернет уже был – казахстанцев отключали от сети в мае этого года, когда по всей стране прошли митинги против земельной реформы.

Аблязов: Назарбаев мне угрожал

Известная журналистка Наталья Садыкова, главред «Бәсе» и автор беседы с Аблязовым сейчас живет в Киеве – она вынуждена была покинуть Казахстан из-за преследований.

«Ситуация в стране дошла до абсурда, если ради интервью одного человека людей лишают доступа Facebook, Instagram и YouTube. Я думала, что будут проблемы с техническими моментами, но что дойдет до такой степени, для меня было неожиданностью», – рассказала Наталья Ц-1.

Беседа длилась 32 минуты, Садыкова говорит, что ничего крамольного в интервью не было. Аблязов выразил сочувствие родным и близким пострадавших в Жанаозене, раскрыл подробности своего освобождения, назвал его неожиданным и беспрецедентным по срокам рассмотрения и делился планами на будущее.

По мнению Аблязова, казахстанские власти и дальше будут искать разные механизмы вернуть его в Казахстан, в том числе и через подачу запросов через Россию и Украину, но все эти попытки будут безуспешными.

«Высший орган Франции разобрался и сказал, что они не такие наивные. Докладчик в суде сделал выводы, что за этими сфабрикованными обвинениями в якобы экономических преступлениях фактически замаскировано политическое преследование со стороны Казахстана», – заявил политик, добавив, что будет добиваться отмены запросов в Интерпол со стороны Казахстана, России и Украины.

Также Аблязов настаивал на сфабрикованности обвинений в его адрес по поводу воровства у «БТА Банка» шести миллиардов долларов и вспоминал разговоры с президентом Казахстана по этому поводу.

«За захватчиком в лице «Самрук-Казына», стоял сам Назарбаев, который мне угрожал: «Если ты мне не перепишешь 50 процентов акций банка, мы тебя посадим в тюрьму, все равно заберем банк». Назарбаев захватил банк, затем где-то в апреле 2009 года «Самрук-Казына» и БТА-банк объявили, что иностранным кредиторам они не будут платить», – вспоминает Аблязов.

Аблязов мечтает о парламентской республике

Экс-банкир обещает бороться с властями Казахстана, искать сторонников для демократических реформ в стране.

«Я хочу, чтобы Казахстан пошел путем демократических реформ, чтобы у нас была не президентская республика, а парламентская, – резюмировал Аблязов. – Чтобы народ Казахстана сам мог выбирать депутатов. А депутаты – большинством голосов избирать премьер-министра страны. Нам не нужна президентская республика, потому что это приводит к тому, что власть в стране захватывает один человек».

Наталья Садыкова считает, что власти Казахстана отключением Интернета невольно подогрели интерес аудитории к интервью. За выходные интервью посмотрели более 100 тысяч человек, еще несколько сотен человек прочли печатную версию беседы.

Соцсети: дети требуют включить YouTubе

В соцсетях казахстанцы удивляются действиям властей Казахстана: мол, такие примитивные методы, как отключение, уже не работают.

Например, популярный блогер и предприниматель Жанна Ильичева призналась, что скачала удаленную после Китая за ненадобностью программу VPN, обеспечив себе доступ к заблокированным ресурсам. «Зашла в Facebook, чтобы повозмущаться. Народу тут было мало, должного окраса мое возмущение не получило», – иронизирует Ильичева.

«Разъяренных блокировкой “просто пользователей” гораздо больше, и теперь они в курсе, почему им вчера было так хреново, и вряд ли кто-то удержится от того, чтобы посмотреть, теперь уже в записи…» – пишет в Фейсбуке бывший политзаключенный Владимир Козлов.

Он уверен, что «неспособность противостоять в идеологическом поле, замененная пропагандистским валом многократно повторяемой лживой серятины, в таких вот случаях становится очевидной». И добавляет, что в итоге интерес к интервью у казахстанцев многократно возрос.

Политолог Досым Сатпаев считает, что рано или поздно будет принято решение о точечном или тотальном сетевом blackout, ждать результатов долго не придется.

«У нас даже парламенты распускались якобы по “собственной инициативе” отдельных граждан или группы депутатов. Таким же образом закрывались оппозиционные СМИ – по иску обиженных чиновников или индивидуумов с тонкой чувствительной натурой.

«Поэтому найти того, кто нажмет кнопку “выкл.”, не проблема». А пока “тренируются на кошках”:-) Своего рода тест-драйв», – резюмирует Сапаев.

Мурат Абенов – заместитель председателя правления палаты предпринимателей «Атамекен» писал, что включить YouTubе требовали дети и внуки – во многих семьях эти сервисы используются для просмотра мультиков как видеоняня.

Ранее Абенов писал, что нельзя построить «информационный коммунизм» в отдельно взятой стране.