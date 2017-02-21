Брови дугой, домиком, летящие стрелы или размах крыльев!

Погоня за идеальной формой бровей может обернуться кошмаром – жертвы перманентного макияжа в Центральной Азии делятся печальным опытом.

Красивые ухоженные брови – один из главнейших атрибутов женской красоты в Центральной Азии. Какая восточная красавица без бровей!

Идеальная очерченность и заполненность бровей может преобразить лицо каждой женщины, и ради достижения этого эталона многие готовы рисковать и тратить деньги.

Благо есть где: салоны красоты в городах Центральной Азии встречаются почти на каждом шагу, подтверждая востребованность и доходность этого бизнеса.

Сегодня, прогуливаясь по Алматы, Бишкеку или Ташкенту и считывая рекламные вывески салонов красоты, видишь, что почти каждый из них предлагает целую уйму услуг, включая модный перманентный макияж: это когда утром проснулась и уже накрашенная.

Микроблейдинг бровей, к примеру, предлагает идеальную форму и густоту бровей даже тем, у кого их не было от рождения. Но, как выясняется, не все так просто.

Двойная бровь

Карина из Ташкента сделала татуаж бровей у известного в городе мастера Светланы Ч. в сентябре 2016 года, заплатив за услугу 600 тысяч сумов (90 долларов США по курсу черного рынка).

Свою историю девушка запостила 12 февраля в нескольких популярных в Узбекистане Фейсбук-сообществах, включая «Потребитель.уз», «Я-мама» и «Косметичка.уз», получив в общей сложности несколько тысяч комментариев.

По ее словам, результат процедуры уже через две недели вызывал сомнения – мастер набила бровь выше, чем анатомическая форма.

Позже дело стало еще хуже – кроме нарисованной брови отросла родная бровь. Плановая коррекция была назначена на январь, но Карина не смогла попасть на процедуру из-за поездки и болезни детей.

В феврале девушка попыталась попасть на коррекцию и поинтересовалась у мастера, что ей делать с проблемой. На что получила четкий ответ: Светлана свои работы не исправляет и деньги возвращать отказывается.

«Большая разница – брови сразу после процедуры и спустя две недели. Сразу они выглядят великолепно. Теперь даже при полном выщипывании своей родной брови у меня двойная бровь, ярко выраженная выпуклость своей брови», – пишет Карина.

Другая клиентка этого же мастера делится, что после татуажа у нее не растут родные брови, несмотря на трехразовую перебивку. Теперь придется удалять их полностью и «делать брови» у другого мастера.

Другая женщина по имени Еля рассказывает, что после нанесения перманентного макияжа у нее обезобразилось все лицо:

«Одна стрелка потекла вниз, брови разные, губы кривые. Пришлось в течение года постепенно удалять бровь и стрелку. Скажу честно, стрелку удалять было безумно страшно, все-таки – глаз».

Спасаются лазером и маслом

На сегодня существует три способа стереть с лица неудачный макияж: лазер, заполнение участков на лице обесцвечивающей жидкостью и набивание поверх макияжа тату телесного цвета.

Все эти способы, как и сам перманентный макияж, болезненны и требуют несколько походов к мастеру.

Елена Д., жительница казахстанской столицы Астаны, также пострадала от работы непрофессионала: у нее полинявшие брови и размытый контур губ.

Чтобы удалить огрехи мастера, которая свой брак списала на жирную кожу лица клиентки, она тщательно изучила тему: как можно избавиться от макияжа.

«Удаление лазером я сразу отмела – не хочу ходить с рубцами. Заполнение татуированных частей тела специальной жидкостью Tattoo Remover меня напугало, как и перебивание татуажа телесным оттенком. В итоге просто накладываю густой тон и поверх него крашу брови тенями и подвожу губы. Мой расчет строится на том, что рано или поздно макияж должен сойти», – делится опытом девушка.

Косметологи советуют обильно смазывать татуированные места маслом, пользоваться скрабами, а также средствами, которые осветляют кожу.

Даже на парикмахера учатся дольше

Популярный ташкентский мастер макияжа Райхона озвучивает еще одну проблему, которая по большому счету касается всех женщин, мечтающих о «вечном макияже» – поиск профессионала.

Так, первых клиентов новоиспеченные мастера татуажа берут всего после пары мастер-классов или двухнедельных курсов. Получается, что даже на парикмахера учатся куда дольше.

«Часто мастерами перманентного макияжа становятся вчерашние маникюрщицы – они видят, что на тату больше заработают. Но мастеру нужен опыт рисования, знание пропорций лица и предельная точность», – уверена Райхона.

По ее словам, лица жительниц Центральной Азии имеют свои особенности – на желтоватом, теплом оттенке лица плохо выглядят тона серого цвета, а корректировать форму бровей надо очень аккуратно – волоски бровей жесткие и обязательно прорастут в неположенном месте. Поэтому и форма новой брови должна максимально учитывать анатомический изгиб.

И самое главное – татуаж в любом виде противопоказан людям с диабетом, плохой свертываемостью крови, соматическими заболеваниями, онкологией, келоидными рубцами и еще тремя десятками заболеваний, включая аллергию и прием антибиотиков за месяц до процедуры.