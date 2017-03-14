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    • Казахстан

    Чему будет учить казахстанцев Владимир Соловьев?

    В апреле на заработки в Алматы и Астану собрался Владимир Соловьев – один из самых отпетых пропагандистов Кремля, но, похоже, никому до этого нет дела.

    Российский тележурналист Владимир Соловьев; фото: vm.ru

    Сергей Дуванов

    Для противников Путина и его «русского мира» нет более одиозной фигуры. Ну разве что Дмитрий Киселев.

    В последние годы эти два человека стали олицетворением всего самого мерзкого, что есть в слове «ПРОПАГАНДА». Наиболее типичные образцы лживой и предвзятой журналистики, самозабвенно обслуживающей путинский режим.

    Так вот, Соловьев в компании с партнерами собирается провести мастер-класс: «Жесткие переговоры, или Искусство быть лидером!» – для всех интересующихся этой темой.

    Семинары пройдут 1 апреля в отеле Rixos Almaty и 8 апреля во Дворце независимости в Астане.

    Учитывая заявленные суммы: от 324 000 тенге (более 1000 долларов США) за VIP-место и 54 000 тенге (150 долларов) за эконом, – понятно, что команда Соловьева едет в Казахстан на заработки.

    А это означает, когда такие люди, как Соловьев, начинают ездить в Беларусь и Казахстан калымить, им перестали платить прежние деньги их хозяева в Кремле. Тут либо с деньгами у Кремля напряг, либо Соловьев уже не тот – истрепался и не дает нужного результата.

    Строго говоря, обучать переговорам будут его напарники: бизнес-тренер Радислав Гандапас и бизнесмен Роман Василенко.

    Сам Соловьев в этих вопросах не специалист. Его задача, видимо, другая: обеспечить достойную аудиторию за счет своей узнаваемости и популярности у казахстанцев, смотрящих российские телеканалы. От этого напрямую будет зависеть их заработок.

    Тут стоит напомнить, что в ноябре прошлого года Соловьеву организовали творческий вечер в Минске.

    Правда, там зал был полупустым, и больших денег заработать не удалось. Видимо, поэтому пропагандист «русского мира» решил усилить свое появление в Казахстане за счет ведущего российского специалиста по лидерству, риторике и личной эффективности, каковым является Гандапас. Решили отдуплиться, что называется, сыграть в два смычка.

    Казалось бы, ну что в этом такого – ребята решили срубить деньжат по-легкому. Если есть спрос, то почему не быть предложению?

    И вот тут-то возникают вопросы, а в чем, собственно, спрос, и каким будет реально предложение? Одно дело, если на встречу с экспертами придут люди из бизнеса, которым это нужно для их работы, и совсем по-другому это будет выглядеть, если «на Соловьева» повалит «ватный актив» Алматы и Астаны.

    Это же не просто выступление со сцены, это интерактивное общение с аудиторией, которая в силу своей ориентированности будет задавать интересующие их вопросы. Так что, как ни крути, но общение самого Соловьева с публикой по-любому выльется в очередную пропагандистскую истерию про плохой и подлый Запад и великую и справедливую Россию, про фашистско-бандеровскую Украину и вставание с колен.

    Нужно знать Соловьева, чтобы понять, что иначе он не сможет. Он же до краев наполнен имперской великодержавной дурью, которую будет разбрызгивать с превеликим удовольствием, получив любой мало-мальски наводящий вопрос из зала.

    Это его конек, и он его, безусловно, продемонстрирует, идя на поводу у «ватно-признательной» публики.

    Понятно, что никаких прямых призывов к сепаратизму не будет – в нынешних условиях партнерства Акорды с Кремлем это не требуется. Здесь другое.

    Само по себе появление в Казахстане ведущего пропагандиста Кремля и предоставление ему возможности публичных выступлений является серьезной пропагандистской акцией, направленной на поддержание «ватно-сепаратистских» настроений у части казахстанских граждан.

    По сути, это может превратить заявленный мастер-класс в этакий слет казахстанских «ватников». Этакий вариант скрытной поддержки и идеологической накачки казахстанских «ватников».

    Помните, как наши нацпаты устроили обструкцию демократу Дмитрию Быкову, собиравшемуся приехать в Алматы?

    Поводом послужил литературный герой произведения Быкова, высказывания которого не понравились нашим нацикам. Бред, конечно, полный, что и неудивительно, учитывая их интеллектуальный уровень.

    Из-за этого демократ отказался от поездки в Казахстан. На фиг нашим нацикам демократы, идейные противники путинизма. Им бы всех и вся отменить и запретить, кто не проходит этнический фейс-контроль. На удивление – интеллектуально ограниченное направление общественной мысли.

    Теперь в Алматы собрался ведущий телепропагандист Кремля, чтобы в самом большом концертном зале страны устроить шабаш казахстанских «ватников». Так сказать, дать им импульс: мол, держитесь, Кремль помнит о вас и, если что, поддержит.
    Тишина!!! Похоже, никому в стране до этого нет дела.

    Сергей Дуванов – журналист, публицист и колумнист Ц-1 в Алматы

    Автор:Сергей Дуванов
    Источник:Ц-1
    Темы: Казахстан, Казахстан и Россия, СМИ в Казахстане
    Теги: Владимир Соловьев Казахстан Кремль пропаганда Россия русские в Казахстане Сергей Дуванов
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