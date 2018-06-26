Что показал несостоявшийся митинг в Казахстане

Очередная попытка Мухтара Аблязова провести митинг в Казахстане показала, что недовольным гражданам в отсутствие лидеров сложно проводить политически значимые протестные акции.

Сергей Дуванов

Полиция не позволила провести митинги 23 июня в городах РК, организатором которых выступал запрещенный в стране «Демократический выбор Казахстана» во главе с беглым банкиром Мухтаром Аблязовым.

Полицейские задерживали всех подозрительных в их понимании людей, идущих в назначенный час к месту проведения запланированного митинга. А так как желающих митинговать было не так много, то всех людей оперативно доставили в полицейские участки, где с ними провели разъяснительную работу и отпустили.

Мало иметь сторонников, выступающих против политического режима президента Нурсултана Назарбаева, нужно еще организовать и грамотно использовать их протестную энергию в нужном русле.

Попытка управлять своими сторонниками дистанционно показывает, что при всем агитационном успехе и значительном росте сторонников в социальных сетях в реальной жизни политические акции сложно организовать.

Серьезная проблема, с которой столкнулись в ДВК, – это то, что их сторонники, проявляющие высокую активность и боевой настрой в Интернете, боятся выходить на акции в реале.

Из 200 тысяч сторонников, о которых говорят в ДВК, в организуемых им акциях активно принимают участие не более 300 человек. Это всего 0,15%.

Остальные предпочитают не рисковать или в лучшем случае – оставаться пассивными наблюдателями. Имея 200 тысяч сторонников, достаточно 5-процентной явки на митинг, чтобы жизнь такого города, как Алматы, была парализована, а для их разгона не хватит всех полицейских мегаполиса.

Однако проблема в том, что активные и многочисленные в соцсетях сторонники ДВК боятся выходить на публичные акции протеста, которые организует Аблязов из Франции.

Понятно, что это в первую очередь вызвано мощным противодействием правоохранителей и спецслужб, которые в буквальном смысле устроили охоту на всех активистов ДВК и просто их сторонников.

Их отслеживают в соцсетях, вызывают по повестке или приходят домой в рамках оперативно-розыскной работы по выявлению сторонников запрещенной террористической организации.

Дело, что называется, поставлено на широкую ногу, сотни полицейских заняты этой работой, формируя базу данных на «потенциальных террористов».

В итоге, имея на руках досье на сторонников и сочувствующих ДВК, полиция и КНБ РК получают возможность задерживать всех активистов этого движения превентивно – перед намеченными публичными акциями.

Вторая проблема: отсутствие у движения организационного ядра, способного координировать работу движения непосредственно в самой стране.

Движение юридически и организационно не оформлено, плюс к этому после признания его в Казахстане террористической организацией весной этого года вынуждено существовать подпольно.

Фактически ДВК действует как виртуальная реальность в социальных сетях. Его единственным лидером, идейным вдохновителем и главным пропагандистом является сам Мухтар Аблязов. Всё замкнуто на нем.

По сути, это движение одного человека, сумевшего увлечь огромное количество людей идеей передачи нынешней политической власти в лице бессменно находящегося «у руля» президента Назарбаева.

Понятно, что заявленная тема митингов «за бесплатное образование» – не самая актуальная в текущей политической повестке Казахстана. Да и, если судить по тем, кто пытался провести этот митинг, но был задержан, вряд ли они бы смогли что-то сказать по данной теме.

На мой взгляд, проводимые Аблязовым митинги и другие публичные акции, скорее, нужно рассматривать как своего рода «замеры дееспособности» сторонников Аблязова на местах.

Пока результат неутешительный: люди не могут преодолеть страх, сформированный в них властями за последние 10 лет, и решиться на участие в намечаемых митингах. В силу этого властям легко удается не допустить те немногочисленные акции, которые планируются ДВК.

Но помимо этого Аблязов проводит мощнейшую пропагандистскую работу по дискредитации Назарбаева и его окружения.

Судя по социальным сетям, здесь результат гораздо ощутимее: критика власти и разоблачение ее антинародной политики находят понимание и поддержку все большего числа казахстанцев.

Таким образом, независимо от того, насколько успешно реализуется конкретный проект ДВК, Аблязов, образно говоря, «греет воду» в котле социального возмущения, мощно работая на общую ситуацию и подготавливая почву для следующей волны оппозиции.

В этой связи власти начали блокировку выступлений Аблязова в Фейсбуке и Ютубе. Однако это не решает проблему Акорды: Аблязов продолжает вести масштабную агитацию, которая находит свою благодарную аудиторию в социальных сетях. Нужно понимать, что в нынешних условиях заблокировать Аблязова полностью не представляется возможным.

Так что, несмотря на временные неудачи Аблязова в части проведения митингов в Казахстане, интрига в его противостоянии с Назарбаевым сохраняется. И все главные события, видимо, впереди.



Сергей Дуванов – публицист и колумнист Ц-1 в Алматы