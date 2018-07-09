Дело о гибели 52 узбекистанцев в РК передано в суд

Генеральная прокуратура Казахстана заявила об окончании следствия по делу о гибели 52 граждан Узбекистана в сгоревшем автобусе в Актюбинской области.

Материалы дела переданы в суд. Обвиняемыми признаны пять человек: три водителя автобуса, а также учредитель и механик ТОО «Азия транзит сервис», в чьи обязанности входила проверка состояния транспорта.

Как пишет Nur.kz, учредителю инкриминируется ненадлежащее исполнение обязанностей (статья 254 УК РК), выпуск в эксплуатацию неисправного транспортного средства, что повлекло смерть двух и более человек (статья 348 часть 4), подделка официального документа и использование заведомо подложного документа (статья 385 части 1 и 3).

Механик обвиняется в допуске неисправного автобуса к работе.

Водителей автобуса будут судить за нарушение правил эксплуатации транспорта, повлекшее гибель людей (статья 345 часть 4) и нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть людей (статья 292 часть 3 УК РК).

Три водителя из Туркестанской области (бывшая Южно-Казахстанская) находятся под арестом, а учредитель и механик до суда были отпущены под залог. Владелец сгоревшего автобуса находится в международном розыске.

18 января на трассе в Актюбинской области РК сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая водителей. Жертвами ДТП стали 52 человека – все являлись гражданами Узбекистана. Причиной пожара в автобусе стало халатное обращение с огнем: пассажиры использовали паяльную лампу для обогрева салона.