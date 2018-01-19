Сгоревший автобус в Казахстане. Жертвы – наманганцы

МЧС Узбекистана опубликовало предварительный список из 29 погибших при пожаре в Казахстане, все они – выходцы из Наманганской области, мужчины от 19 до 40 лет.
Самым младшим из пассажиров автобуса, сгоревших заживо на трассе Шымкент – Самара в Актюбинской области Казахстана утром 18 января, было по 19 лет – это Боходыр Муродуллаев и Исмоилжон Абдуллажанов.
Да и самых старшего из погибших трудно назвать человеком в возрасте – это был молодой мужчина, которому лишь в этом году должно было исполниться 41.
Как оказалось, в автобусе, который направлялся из юга Казахстана в Казань, ехали на заработки в Россию в основном выходцы из Наманганской области Узбекистана.
Министерство по чрезвычайным ситуациям страны сегодня опубликовало списки опознанных тел, пока это 29 человек.
По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, в автобусе ехали, включая водителей, 57 человек, лишь пятерым удалось выжить (трое казахстанцев и двое узбекистанцев).
Накануне вечером в морг в Актобе были доставлены тела 50 человек. Продолжаются поиски еще двух.
Специалисты и власти Казахстана пока не могут назвать причину возгорания автобуса и объяснить, почему удалось выжить столь мизерному числу людей.
Предварительный список погибших МЧС Узбекистана:
1. Мадрахимов Хамидулло Мирзаабдуллаевич, 05.12.1986 г.р.
Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»
АВ 5290730
2. Мадрахимов Хабибулло Мирзабдулло угли, 13.02.1991 г.р.
Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»
АА 9097543
3. Тураев Абдуназар Умаралиевич, 10.03.1980
Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»
АА 5292510
4. Сулаймонов Зайниддин Жакбаралиевич, 12.10.1989
Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»
АА 7608274
5. Мамадалиев Мамуржон Ахмаджон угли, 01.09.1992
Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»
АА 4307355
6. Нишонов Отабек Анвар угли, 16.10.1990
Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»
АА 3394085
7. Абдумуминов Кахрамон Абдугафур угли, 16.12.1994
Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»
АА 3856226
8. Нишанов Акмалжон Авазбек угли, 24.08.1996
Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»
АА 5443014
9. Умаралиев Солижон Обиджон угли, 13.08.1995
Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»
АА 5470172
10. Сулаймонов Олимжон Мухаммаджонович, 12.09.1976
Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»
АА 7190502
11. Хошимбаев Нурмухаммад Камолиддинович, 27.05.1997
Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Узбекистон»
АА 5894459
12. Муродуллаев Боходир Акбарали угли, 17.07.1998
Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Узбекистон»
АВ 5288881
13. Кучкаров Элмурод Шавкатович, 10.06.1996
Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Узбекистон»
АА 2945465
14. Мирсаидов Мирзохид Миркомилович, 30.08.1981
Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Бозорбоши», кишлак «Шаханд»
АВ 2924107
15. Назаров Маъмуржон Махмуджонович, 27.02.1984
Наманганская область, Туракурганский район,
МСГ «Узбекистан»
АА 3311776
16. Юлчибаев Комилжон Каримович, 10.10.1980
Наманганская область, Туракурганский район,
МСГ «Узбекистан»
АА 9542918
17. Гафуров Абдулатиф Абдумуталович, 03.10.1977
Наманганская область, Касансайский район, МСГ «Чиндавул»
АВ 5679358
18. Хамраев Иброхимжон Исмаилович, 20.09.1984
Наманганская область, Касансайский район, МСГ «Чиндавул»
АА 7042043
19. Зарипов Ахмаджон Икромович, 25.01.1980
Наманганская область, Касансайский район, МСГ «Чиндавул»
АВ 5465716
20. Абдуллажанов Исмоилжон Эгамберди угли, 14.05.1998
Наманганская область, Касансайский район, МСГ «Чиндавул»
АА 6191023
21. Имомадиев Вохиджон Вакосхонович, 10.07.1987
Наманганская область, Касансайский район,
МСГ «Чиндавул»
АА 4709263
22. Эсанов Абдувохид Абдуразокович, 15.03.1979
Наманганская область, Касансайский район,
МСГ «Чиндавул»
АВ 6425144
23. Хатамов Кахрамон Абдуллажонович, 27.05.1986
Наманганская область, Касансайский район,
МСГ «Чиндавул»
АА 7168311
24. Сотволдиев Алишер Абдураимович, 14.08.1976
Наманганская область, Касансайский район,
МСГ «Чиндавул»
АВ 3953607
25. Рахмонов Омонулло Уктамжон угли, 17.08.1997
Наманганская область, Туракурганский район,
МСГ «Шохидон»
АА 7469076
26. Валиев Мухаммадризо Бокибой угли, 31.10.1996
Наманганская область, Туракурганский район,
МСГ «Шохидон»
АВ 0647873
27. Хусниддинов Мухамадин Абдурашид угли, 02.12.1998
Наманганская область, Туракурганский район,
МСГ «Шохидон»
АВ 0992825
28. Зокиров Шохрух Тохиржон угли, 07.02.1997
Наманганская область, Туракурганский район,
МСГ «Шохидон»
АА 3803875
29. Гофуров Вохоб Хасанович, 18.04.1986
Наманганская область, город Наманган, улица Бай, 9
АВ 1590222
Выжившие при пожаре:
1. Исаков Ахрор Ибрагимович, 14.04.1988
Наманганская область, Туракурганский район,
ССГ «Узбекистан», МСГ
«Катта курама»
АА 3566823
2. Мирзахмедов Исроилжон Исакжанович, 10.01.1980
Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Бозорбоши», кишлак
«Шаханд»
АА 4655010