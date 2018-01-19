Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Казахстан

    Сгоревший автобус в Казахстане. Жертвы – наманганцы

    МЧС Узбекистана опубликовало предварительный список из 29 погибших при пожаре в Казахстане, все они – выходцы из Наманганской области, мужчины от 19 до 40 лет.

    Место пожара автобуса; фото: МЧС РУз
    Место пожара автобуса; фото: МЧС РУз

    Самым младшим из пассажиров автобуса, сгоревших заживо на трассе Шымкент – Самара в Актюбинской области Казахстана утром 18 января, было по 19 лет – это Боходыр Муродуллаев и Исмоилжон Абдуллажанов.

    Да и самых старшего из погибших трудно назвать человеком в возрасте – это был молодой мужчина, которому лишь в этом году должно было исполниться 41.

    Как оказалось, в автобусе, который направлялся из юга Казахстана в Казань, ехали на заработки в Россию в основном выходцы из Наманганской области Узбекистана.

    Министерство по чрезвычайным ситуациям страны сегодня опубликовало списки опознанных тел, пока это 29 человек.

    По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, в автобусе ехали, включая водителей, 57 человек, лишь пятерым удалось выжить (трое казахстанцев и двое узбекистанцев).

    Накануне вечером в морг в Актобе были доставлены тела 50 человек. Продолжаются поиски еще двух.

    Специалисты и власти Казахстана пока не могут назвать причину возгорания автобуса и объяснить, почему удалось выжить столь мизерному числу людей.

    Предварительный список погибших МЧС Узбекистана:

    1. Мадрахимов Хамидулло Мирзаабдуллаевич, 05.12.1986 г.р.
    Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»
    АВ 5290730

    2. Мадрахимов Хабибулло Мирзабдулло угли, 13.02.1991 г.р.
    Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»
    АА 9097543

    3. Тураев Абдуназар Умаралиевич, 10.03.1980
    Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»
    АА 5292510

    4. Сулаймонов Зайниддин Жакбаралиевич, 12.10.1989
    Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»
    АА 7608274

    5. Мамадалиев Мамуржон Ахмаджон угли, 01.09.1992
    Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»
    АА 4307355

    6. Нишонов Отабек Анвар угли, 16.10.1990
    Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»
    АА 3394085

    7. Абдумуминов Кахрамон Абдугафур угли, 16.12.1994
    Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»
    АА 3856226

    8. Нишанов Акмалжон Авазбек угли, 24.08.1996
    Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»
    АА 5443014

    9. Умаралиев Солижон Обиджон угли, 13.08.1995
    Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»
    АА 5470172

    10. Сулаймонов Олимжон Мухаммаджонович, 12.09.1976
    Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»
    АА 7190502

    11. Хошимбаев Нурмухаммад Камолиддинович, 27.05.1997
    Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Узбекистон»
    АА 5894459

    12. Муродуллаев Боходир Акбарали угли, 17.07.1998
    Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Узбекистон»
    АВ 5288881

    13. Кучкаров Элмурод Шавкатович, 10.06.1996
    Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Узбекистон»
    АА 2945465

    14. Мирсаидов Мирзохид Миркомилович, 30.08.1981
    Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Бозорбоши», кишлак «Шаханд»
    АВ 2924107

    15. Назаров Маъмуржон Махмуджонович, 27.02.1984
    Наманганская область, Туракурганский район,
    МСГ «Узбекистан»
    АА 3311776

    16. Юлчибаев Комилжон Каримович, 10.10.1980
    Наманганская область, Туракурганский район,
    МСГ «Узбекистан»
    АА 9542918

    17. Гафуров Абдулатиф Абдумуталович, 03.10.1977
    Наманганская область, Касансайский район, МСГ «Чиндавул»
    АВ 5679358

    18. Хамраев Иброхимжон Исмаилович, 20.09.1984
    Наманганская область, Касансайский район, МСГ «Чиндавул»
    АА 7042043

    19. Зарипов Ахмаджон Икромович, 25.01.1980
    Наманганская область, Касансайский район, МСГ «Чиндавул»
    АВ 5465716

    20. Абдуллажанов Исмоилжон Эгамберди угли, 14.05.1998
    Наманганская область, Касансайский район, МСГ «Чиндавул»
    АА 6191023

    21. Имомадиев Вохиджон Вакосхонович, 10.07.1987
    Наманганская область, Касансайский район,
    МСГ «Чиндавул»
    АА 4709263

    22. Эсанов Абдувохид Абдуразокович, 15.03.1979
    Наманганская область, Касансайский район,
    МСГ «Чиндавул»
    АВ 6425144

    23. Хатамов Кахрамон Абдуллажонович, 27.05.1986
    Наманганская область, Касансайский район,
    МСГ «Чиндавул»
    АА 7168311

    24. Сотволдиев Алишер Абдураимович, 14.08.1976
    Наманганская область, Касансайский район,
    МСГ «Чиндавул»
    АВ 3953607

    25. Рахмонов Омонулло Уктамжон угли, 17.08.1997
    Наманганская область, Туракурганский район,
    МСГ «Шохидон»
    АА 7469076

    26. Валиев Мухаммадризо Бокибой угли, 31.10.1996
    Наманганская область, Туракурганский район,
    МСГ «Шохидон»
    АВ 0647873

    27. Хусниддинов Мухамадин Абдурашид угли, 02.12.1998
    Наманганская область, Туракурганский район,
    МСГ «Шохидон»
    АВ 0992825

    28. Зокиров Шохрух Тохиржон угли, 07.02.1997
    Наманганская область, Туракурганский район,
    МСГ «Шохидон»
    АА 3803875

    29. Гофуров Вохоб Хасанович, 18.04.1986
    Наманганская область, город Наманган, улица Бай, 9
    АВ 1590222

    Выжившие при пожаре:

    1. Исаков Ахрор Ибрагимович, 14.04.1988
    Наманганская область, Туракурганский район,
    ССГ «Узбекистан», МСГ
    «Катта курама»
    АА 3566823

    2. Мирзахмедов Исроилжон Исакжанович, 10.01.1980
    Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Бозорбоши», кишлак
    «Шаханд»
    АА 4655010

    Источник:Ц-1
    Темы: Автобус с мигрантами в огне, Трудовые мигранты, Трудовые мигранты Центральной Азии, Узбекистан
    Теги: авария Актобе гастарбайтеры из Узбекистана Казахстан Узбекистан
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Политика

    Хоким Ферганской области назвал жертв казахстанской трагедии «поганцами»

    Хоким Ферганской области Узбекистана Шухрат Ганиев оскорбил и проклял погибших в Казахстане жителей Ташлакского района, заявив, что они опозорили регион на всю страну.

    Узбекистан

    Выбор редактора
    Политика

    Хоким Ферганской области назвал жертв казахстанской трагедии «поганцами»

    Хоким Ферганской области Узбекистана Шухрат Ганиев оскорбил и проклял погибших в Казахстане жителей Ташлакского района, заявив, что они опозорили регион на всю страну.

    Узбекистан
    Политика

    Телевидение Намангана срамит и бесчестит сгоревших в Казахстане мигрантов

    Наманганский телеканал Taraqqiyot выставил 52 узбекистанцев, погибших в Казахстане, глупцами, без причины отправившимися в Россию, а их плачущих родителей заставил оправдываться.

    Узбекистан

    Новости из Казахстанa

     Происшествия

    Кто выжил при пожаре автобуса в Актюбинской области Казахстана

    Три гражданина Казахстана и два гражданина Узбекистана – единственные пятеро выживших при пожаре автобуса в Актюбинской области РК – казахстанские спасатели назвали их имена.

    Казахстан