Сгоревший автобус в Казахстане. Жертвы – наманганцы

МЧС Узбекистана опубликовало предварительный список из 29 погибших при пожаре в Казахстане, все они – выходцы из Наманганской области, мужчины от 19 до 40 лет.

Самым младшим из пассажиров автобуса, сгоревших заживо на трассе Шымкент – Самара в Актюбинской области Казахстана утром 18 января, было по 19 лет – это Боходыр Муродуллаев и Исмоилжон Абдуллажанов.

Да и самых старшего из погибших трудно назвать человеком в возрасте – это был молодой мужчина, которому лишь в этом году должно было исполниться 41.

Как оказалось, в автобусе, который направлялся из юга Казахстана в Казань, ехали на заработки в Россию в основном выходцы из Наманганской области Узбекистана.

Министерство по чрезвычайным ситуациям страны сегодня опубликовало списки опознанных тел, пока это 29 человек.

По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, в автобусе ехали, включая водителей, 57 человек, лишь пятерым удалось выжить (трое казахстанцев и двое узбекистанцев).

Накануне вечером в морг в Актобе были доставлены тела 50 человек. Продолжаются поиски еще двух.

Специалисты и власти Казахстана пока не могут назвать причину возгорания автобуса и объяснить, почему удалось выжить столь мизерному числу людей.

Предварительный список погибших МЧС Узбекистана:

1. Мадрахимов Хамидулло Мирзаабдуллаевич, 05.12.1986 г.р.

Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»

АВ 5290730

2. Мадрахимов Хабибулло Мирзабдулло угли, 13.02.1991 г.р.

Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»

АА 9097543

3. Тураев Абдуназар Умаралиевич, 10.03.1980

Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»

АА 5292510

4. Сулаймонов Зайниддин Жакбаралиевич, 12.10.1989

Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»

АА 7608274

5. Мамадалиев Мамуржон Ахмаджон угли, 01.09.1992

Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»

АА 4307355

6. Нишонов Отабек Анвар угли, 16.10.1990

Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»

АА 3394085

7. Абдумуминов Кахрамон Абдугафур угли, 16.12.1994

Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»

АА 3856226

8. Нишанов Акмалжон Авазбек угли, 24.08.1996

Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»

АА 5443014

9. Умаралиев Солижон Обиджон угли, 13.08.1995

Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»

АА 5470172

10. Сулаймонов Олимжон Мухаммаджонович, 12.09.1976

Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Катта курама»

АА 7190502

11. Хошимбаев Нурмухаммад Камолиддинович, 27.05.1997

Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Узбекистон»

АА 5894459

12. Муродуллаев Боходир Акбарали угли, 17.07.1998

Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Узбекистон»

АВ 5288881

13. Кучкаров Элмурод Шавкатович, 10.06.1996

Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Узбекистон»

АА 2945465

14. Мирсаидов Мирзохид Миркомилович, 30.08.1981

Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Бозорбоши», кишлак «Шаханд»

АВ 2924107

15. Назаров Маъмуржон Махмуджонович, 27.02.1984

Наманганская область, Туракурганский район,

МСГ «Узбекистан»

АА 3311776

16. Юлчибаев Комилжон Каримович, 10.10.1980

Наманганская область, Туракурганский район,

МСГ «Узбекистан»

АА 9542918

17. Гафуров Абдулатиф Абдумуталович, 03.10.1977

Наманганская область, Касансайский район, МСГ «Чиндавул»

АВ 5679358

18. Хамраев Иброхимжон Исмаилович, 20.09.1984

Наманганская область, Касансайский район, МСГ «Чиндавул»

АА 7042043

19. Зарипов Ахмаджон Икромович, 25.01.1980

Наманганская область, Касансайский район, МСГ «Чиндавул»

АВ 5465716

20. Абдуллажанов Исмоилжон Эгамберди угли, 14.05.1998

Наманганская область, Касансайский район, МСГ «Чиндавул»

АА 6191023

21. Имомадиев Вохиджон Вакосхонович, 10.07.1987

Наманганская область, Касансайский район,

МСГ «Чиндавул»

АА 4709263

22. Эсанов Абдувохид Абдуразокович, 15.03.1979

Наманганская область, Касансайский район,

МСГ «Чиндавул»

АВ 6425144

23. Хатамов Кахрамон Абдуллажонович, 27.05.1986

Наманганская область, Касансайский район,

МСГ «Чиндавул»

АА 7168311

24. Сотволдиев Алишер Абдураимович, 14.08.1976

Наманганская область, Касансайский район,

МСГ «Чиндавул»

АВ 3953607

25. Рахмонов Омонулло Уктамжон угли, 17.08.1997

Наманганская область, Туракурганский район,

МСГ «Шохидон»

АА 7469076

26. Валиев Мухаммадризо Бокибой угли, 31.10.1996

Наманганская область, Туракурганский район,

МСГ «Шохидон»

АВ 0647873

27. Хусниддинов Мухамадин Абдурашид угли, 02.12.1998

Наманганская область, Туракурганский район,

МСГ «Шохидон»

АВ 0992825

28. Зокиров Шохрух Тохиржон угли, 07.02.1997

Наманганская область, Туракурганский район,

МСГ «Шохидон»

АА 3803875

29. Гофуров Вохоб Хасанович, 18.04.1986

Наманганская область, город Наманган, улица Бай, 9

АВ 1590222

Выжившие при пожаре:

1. Исаков Ахрор Ибрагимович, 14.04.1988

Наманганская область, Туракурганский район,

ССГ «Узбекистан», МСГ

«Катта курама»

АА 3566823

2. Мирзахмедов Исроилжон Исакжанович, 10.01.1980

Наманганская область, Туракурганский район, МСГ «Бозорбоши», кишлак

«Шаханд»

АА 4655010