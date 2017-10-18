Дворовые площадки в Алматы – дети играют и заводят друзей без девайсов!

«Замечательно, что акимат построил нам детскую площадку, – рассказывает пенсионерка из Алматы, – внук увлекся спортом, заводит друзей и не сидит за компьютером».

Пенсионерка Айна Джурханова сидит на лавочке возле детской площадки, где в песочнице возится ее младшая внучка.

А ее 9-летний внук Асыл тем временем гоняет в футбол с друзьями на новой спортплощадке – во дворе дома по улице Гоголя, 13.

Площадку построили три месяца назад, но она уже приобрела популярность среди детей близлежащих домов.

«Каждый день по часу и более они играют в футбол, баскетбол у нас во дворе, – рассказывает бабушка об увлечении внука. – Появились новые друзья, интересы, внук увлекся спортом. Они даже задумывают турнир с командами из других дворов. Я думаю, это прекрасно».

Спортплощадка – в каждом дворе

И в соседних дворах микрорайона, примыкающих к Центральному парку культуры и отдыха в Алматы, за это лето возвели четыре спортплощадки.

Это часть программы акимата (администрации города), по которой в этом году в восьми районах Алматы решили построить 472 новые дворовые площадки, включающие комплексы для спортивных игр и разные тренажеры.

К концу года их общее число в южной столице должно достигнуть 640 единиц.

Председатель КСК «Талгарская-17» Людмила Чеховских рассказала, что у них новую дворовую спортплощадку во дворе дома по улице Кайырбекова, 27, рабочие возвели за месяц. И сразу жильцы домов КСК начали приходить на нее, играть в футбол, волейбол.

Нужны и тренеры

«Хорошо было бы, если бы акимат помог нам с тренерами, организаторами спорта, которые привлекли бы детей, молодежь, создали бы у нас во дворе разные спортивные секции. Это помогло бы сделать занятия спортом массовыми», – считает она.

Живущая в этом же дворе тренер по теннису Лариса Хаджимурадова считает, что новые спортплощадки во дворах создают возможности для занятия спортом жителей района.

Только акимату, по ее мнению, нужно расширить поддержку тренеров.

«В городе есть госпрограмма материальной поддержки тренеров футбольных дворовых команд, которые по вечерам занимаются с детьми. Но тренеров других видов спорта это не касается. Хотя на нашей большой спортплощадке вполне можно обучать детей играть в теннис. И желающих – множество! Но тренерам нужен материальный стимул», – говорит Хаджимурадова.

Увлечь спортом больше детей

Анна Шелепова, социальный предприниматель, сооснователь общественного фонда Sport Cоncept, занимающегося развитием дворового спорта, положительно оценивает политику акимата.

Ее организация в рамках гражданской инициативы начала благоустройство двора ледовым катком своими силами еще пять лет назад. Создали секции, проводят городские турниры. Энтузиасты основали волонтерское движение, которым охвачено уже 20 дворов.

Она считает положительной тенденцию, что акимат и государство включились в это дело.

Площадки нужны всем

Но мало только построить спортплощадку. Шелепова уверена, что акцент теперь нужно делать на массовом спорте, чтобы увлечь как можно большее количество детей и подростков. Также нужно постоянно следить за безопасностью спортплощадок, содержать их в рабочем состоянии.

«Наш подход – не просто строительство, благоустройство, а в первую очередь – сотрудничество с жильцами, возрождение секций, дворовых команд, районных турниров», – говорит она.

Но не везде стройплощадки приобрели новый вид. Совсем рядом, во дворе дома по улице Бузурбаева, 21, куда строители пока не добрались, можно наблюдать жалкое состояние места, предназначенного для игр детей.

Старое, разбитое асфальтовое покрытие, облезлые баскетбольные щиты, полуразрушенные секции ограждения…

Конечно, на спортплощадке царит запустение, поэтому ни дети, ни взрослые там не появляются никогда.

«Мы надеемся, что и до нас дойдет очередь, и наши дети смогут заниматься спортом в современных условиях», – говорит местный житель Гани Жумалиев.