Джамиля Токмади: «Мой муж им не нужен, нужен – Мухтар Аблязов»

Жена осужденного в РК предпринимателя Муратхана Токмади говорит в интервью Ц-1, что не вернется на родину из-за преследований, и настаивает: ее супруг никого не убивал.

24 октября в эфире республиканского телеканала КТК прошел документальный фильм «Его звали Мурка», в котором «стекольный король» Казахстана Муратхан Токмади признался в убийстве 13-летней давности.

По его словам, в декабре 2004 года он застрелил из охотничьего ружья главу АО «Банк ТуранАлем» Ержана Татишева по заказу другого банкира – Мухтара Аблязова.

После смерти Татишева Аблязов возглавил БТА Банк. За устранение конкурента Аблязов якобы полностью списал Токмади кредит в размере 4,5 млн долларов.

Даже спустя 13 лет в этом деле немало «темных моментов». В салоне машины вместе с Татишевым находились двое: Муратхан Токмади и телохранитель Сергей Козликин.

В ходе следствия и на суде каждый из них, конечно же, отрицал, что держал злополучное ружье в момент рокового выстрела, обвиняя другого.

Следствие вынесло Токмади оправдательный приговор. И вот сейчас – признание в убийстве?

Супруга Токмади Джамиля в интервью Ц-1 назвала фильм сфабрикованным и сообщила, что будет и дальше отстаивать интересы своего мужа.

– Что вы думаете о признании вашего мужа?

– Какой нормальный человек в нормальном состоянии по телевидению будет говорить такие вещи? Это не справедливый суд, это не официальный допрос. Это просто передача. Музыкальная комедия или, скорее, трагедия.

Все знают эту ситуацию. Мне сразу после ареста стали звонить и писать люди. Все понимали, что основная цель – не мы, а Мухтар Аблязов. Это было понятно сразу.

Но что такими грязными методами… уму непостижимо, ведь мы живем в третьем тысячелетии!

Я надеюсь, что хоть кто-то из журналистов объективно осветит ситуацию. Я понимаю, что идет давление, угрожают закрыть телеканал, сайт, что у нас нет полностью независимых СМИ. Но хотя бы объективно преподнесите картину.

Он с Мухтаром Аблязовым не встречался, с ним не общался, не получал от него каких-то заказов, он никогда в жизни не видел Мухтара Аблязова.

– Почему вы думаете, что признание сфабриковано?

– Буквально через день после ареста (июнь 2017 года. – Прим. Ц-1) следователь КНБ (Комитет национальной безопасности РК – Прим. Ц-1) озвучил мне, что им нужно от моего мужа, от моей семьи: абсолютно не нужен он сам, наше имущество.

Им нужно, чтобы он дал лживые показания против Мухтара Аблязова, таким образом, они смогут его зацепить по уголовному делу.

По финансовым мотивам не получилось, вы знаете. Им нужен был Мухтар Аблязов. Мой муж просто оказался орудием для достижения этой цели.

Я об этом изначально говорила, не знаю, каким образом они собираются достигнуть этой цели. Понятно, что все люди, которые там (в фильме. – Прим. Ц-1) выступали, говорят под давлением. Никакими методами не гнушаются, добывая показания.

– Как вы оцениваете состояние вашего мужа? Видели ли вы его после ареста, он сильно изменился?

– То, что к моему мужу применялись пытки, я думаю, это видно. Особенно людям, которые хорошо его знают. Это не он. Тот человек, который говорит, обессилен, подвергался различным физическим воздействиям.

Он еле разговаривает, у него на лице синяки. Это видно, они замазаны. Поэтому, возможно, он в кепке, в очках, он с лысой головой.

Мой муж – полный сил, здоровый, энергичный мужчина, абсолютно не похож на этого человека, которого я увидела. Что с ним делали?

Я его не видела с момента ареста. Один раз мы на пять минут пересеклись, когда был суд по продлению его ареста. Я уже сейчас вижу, в каком он состоянии, физическом и моральном, он страшно подавлен.

– Почему вы подали в суд на телеканал КТК?

– Там есть кадры из нашего семейного игрового фильма, который мы сняли на наш юбилей, мои друзья и мой муж. Наш домашний архив. Они его используют в документальном кино.

Они используют кадры следственной, оперативной съемки, снятые во время обыска, во время задержания. Там ни одного журналиста не было. Я там была с первого дня, и я говорю: там не было ни одного журналиста – одни оперативники.

И они используют в СМИ, публично, оперативную съемку. Используют мое изображение, переделывают мои слова, все в негативном свете.

Поэтому я подала в суд на КТК. И вчера-позавчера попросила рассказать об этом несколько СМИ, в которых работают мои друзья, вы же знаете, что я журналист, ваш коллега.

И никто не осмелился просто осветить эту информацию. Всех вообще зашугали! Это что происходит в нашей стране?

Несколько друзей сказали: «Мы не можем освещать эту тему, на нас оказывается страшное давление».

По такому черному, грязному пиару работает целый отдел, используя все каналы. Имея такие ресурсы, возможно за один день замарать имя человека, уничтожить репутацию целой семьи.

Имея такие ресурсы, на деньги налогоплательщиков, и наши в том числе. Знаете, у меня сколько сообщений от людей: все – в личку. Люди боятся даже в Фейсбуке написать! Мои друзья боятся ставить лайки под моими постами!

– Муратхана Токмади приговорили к трем годам лишения свободы. Также он должен возместить ущерб в размере 236 млн тенге (около 725 тысяч долларов). Прокомментируйте, за что вынесли такой приговор?

– Приговор огласили по делу бывшего партнера Сергея Непропекина (с ним в 2003 году Муратхан Токмади создал компанию «КазСтройСтекло». Позже Токмади выкупил его долю, а по версии следствия – вынудил продать. – Прим. Ц-1) и за хранение оружия. Дали три года (10 октября 2017 года. – Прим. Ц-1).

Причем приговор, вы думаете, адвокат получил, как положено по закону? Мы приговор не видели, нам его на руки не дали, адвокат не видела.

Первыми приговор мы увидели на сайте tengrinews.kz. У нас все СМИ используются КНБ и судами как собственные. Они через них озвучивают приговор.

Дали три года, и еще есть какой-то возвратный список имущества, который мы якобы забрали у Непропекина. Я говорю, это просто бессовестный человек. Не знаю, что с ним сделали, чтобы так врать по телевидению.

До последнего момента, до мая 2017 года, он работал с моим мужем, я выставляла фотографию, все это видели. Если у него все забрали насильно, как он это говорит на камеру, зачем он тогда с ним работал, общался до последнего момента? Зачем?

В 2005 году у него забирают имущество – и все это время он продолжает общаться?!

– Вы сейчас находитесь за границей. Собираетесь возвращаться в Казахстан?

– Нет, если я сейчас вернусь в Казахстан, меня просто посадят в тюрьму. Мне угрожали арестом с самого начала. Поэтому я и уехала. Мне передали так называемый «привет» от следователя КНБ Руслана Искакова на следующий день после ареста моего мужа.

Мне сказали: «Иди и скажи своему мужу, чтобы подписал признание. Тогда все свободны, вы нам не нужны абсолютно». Когда я отказалась, мне стали угрожать арестом. Мне передали друзья, у которых есть знакомые, связи: «На тебя выписана санкция на арест».

Они знали, что если арестуют меня, то Муратхан признался бы на следующий день. Так три месяца продержался. Поэтому они решили арестовать меня, потому что я не послушала.

– Будете ли вы продолжать выступать в защиту вашего мужа, как делали до этого?

– Естественно, буду. Более того, я сейчас усиленно начну это делать, потому что единственный человек, который может защитить его, – это я.

И то, потому что все, кто находится в стране, – все заложники. Никто не может открыто выступить. А я могу, потому что я успела вовремя уехать, и начала все это рассказывать.

Дети со мной. Я не могу оставлять их в Казахстане: они стали бы заложниками.