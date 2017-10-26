Стал Муркой. Когда Казахстан может припомнить сошедшее с рук убийство

«Стекольный король» Муратхан Токмади, 13 лет назад избежавший наказания за смертельный выстрел на охоте, признался в убийстве по приказу Мухтара Аблязова. Что изменилось?

В Казахстане бурно обсуждают документальный фильм «Звали его Мурка», показанный 24 октября телеканалом КТК.

Мурка – это Муратхан Токмади, один из наиболее успешных предпринимателей страны.

51-летний владелец компании «КазСтройСтекло» не раз выполнял наиболее важные заказы в стране, включая реконструкцию Дворца Республики и строительство комплекса лыжных трамплинов «Сункар» в Алматы.

Помимо работы он успевал заниматься спортом и даже участвовать в соревнованиях по триатлону. Его образ дополняла красивая семья, забота об окружающей среде и появление на публике с рассуждениями, что в жизни можно добиться всего, если верить в себя, работать на совесть и помогать ближним.

Он был арестован в июне в Алматы и назвал лидером организованной преступной группы «Депутатский корпус».

В октябре – на закрытом процессе приговорен к трем годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 250 млн тенге (725 тысяч долларов США).

Почему сейчас?

Но после просмотра фильма КТК может показаться, что Токмади в этот раз не был наказан по всей строгости закона. Если он действительно виновен во всем, что ему инкриминировали следствие и… журналисты КТК.

Во второй части фильма бизнесмен признается, что в 2004 году убил главу «Банка Туран Алем» (БТА) Ержана Татишева по заказу Мухтара Аблязова, в то время являвшегося одним из топ-менеджеров и акционеров банка.

Аблязов, ныне беглый казахстанский олигарх, проживает во Франции и возглавляет оттуда оппозиционный Демократический выбор Казахстана (ДВК), являясь по сути главным оппонентом и разражителем власти в Астане.

Очевидный подкуп суда и экспертов позволил Токмади во время следствия и процесса по делу об убийстве Татишева изменить показания, которые затем были классифицированы как неумышленное причинение смерти: ружье выстрелило само по себе, когда машина наехала на кочку.

Но почему версия, признанная и принятая властями 13 лет назад, сегодня была опровергнута самими правоохранительными органами, щедро поделившимися с телевизионщиками архивными съемками с места происшествия, во время дознания, суда и др.

И снова Аблязов

С конца 2016 года власти Казахстана усилили давление на всех лиц, связанных с Мухтаром Аблязовым.

Эта кампания началась немедленно после того, как суд во Франции в декабре 2016-го отказал Казахстану в экстрадиции олигарха и лидера ДВК.

В декабре 2016 года арестовали экс-председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Нартая Дутбаева и его родственников.

В августе он был признан виновным в разглашении государственных секретов, превышении служебных полномочий и осужден на семь с половиной лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать государственные должности.

Инсайдерские источники некоторых СМИ утверждали, что именно Дутбаев, возглавлявший КНБ с 2001 по 2006 годы, «посодействовал» тому, что Аблязова в 2003 году выпустили из тюрьмы в обмен на обещание не заниматься политикой.

Кроме того, внимание властей привлекли материалы, которые публиковались в СМИ, контролировавшихся Аблязовым. Иногда в них достоянием общественности становилась конфиденциальная информация.

В феврале был произведен еще один арест – главного редактора оппозиционной газеты «Саяси калам. Трибуна» Жанболата Мамая.

Он был обвинен в отмывании денег Аблязова через свое издание. Редактор утверждал, что получал спонсорскую помощь.

В сентбре суд в Алматы приговорил Мамая к ограничению свободы на два года и пять месяцев, 120 часам общественных работ и запретил заниматься профессиональной деятельностью три года. Суд также назначил конфискацию имущества Мамая

В июне арестовали бизнесмена Муратхана Токмади.

А в эти дни Казахстан добивается от Украины выдачи блогера Жанары Ахмет, тоже связанной с ДВК Аблязова. 24 октября суд в Киеве дал добро на ее арест на 18 суток. В течение этого времени Казахстан должен представить документы и доводы для ее экстрадиции на родину.

Верить нельзя в принципе

Известный журналист в Казахстане Сергей Дуванов говорит, что показанный фильм о Муратхане Тохмади – это «слив», который подчеркивает политический характер процесса и его ангажированность.

«Как можно верить этим признаниям, когда мы знаем из сообщений жены и других источников, что (к Токмади) применялись пытки?» – говорит Дуванов.

«Второй момент: в такого рода процессах почему-то виновными всегда становятся люди, которые работают на оппонентов власти, или сами оппоненты власти», — продолжил журналист.

«Главное, что в этом процессе по большому счету пытаются докопаться до истины не в отношении Токмади, не в отношении убийства Татишева, а в отношении причастности Аблязова», – уверен Дуванов.

Справка Ц-1

Муратхан Токмади – казахстанский бизнесмен. Осужден 10 октября 2017 года за вымогательство в особо крупных размерах и незаконное хранение оружия. Заключив сделку со следствием, Токмади получил наказание ниже низшего предела – 3 года лишения свободы без конфискации имущества.

Мухтар Аблязов – казахстанский политик и предприниматель, экс-министр энергетики, индустрии и торговли РК, экс-руководитель БТА.

Обвиняется в хищении средств БТА Банка в размере не менее 6 млрд долларов. В июне 2017-го заочно приговорен к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время активно пропагандирует свою позицию, используя социальные сети.

Ержан Татишев — председатель правления и владелец 20% голосующих акций «Банка Туран-Алем», погиб 19 декабря 2004 года, охотясь на волков.

По ранее принятой версии, будучи на рулем джипа, Татишев передал ружье сидящему рядом Муратхану Токмади. Был убит выстрелом в голову. Суд признал смерть банкира несчастным случаем в результате неосторожного обращения с оружием.