Казахстанская оппозиция от Мухтара Аблязова стала незаконной

Суд в Алматы заочно приговорил банкира и лидера движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтара Аблязова к 20 годам, связав руки его сторонникам внутри страны.

Сергей Дуванов

Владелец БТА Банка и бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана Мухтар Аблязов, как сообщили сегодня СМИ, был приговорен решением специализированного межрайонного суда Алматы к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Он был обвинен в создании преступного сообщества, хищении денежных средств БТА Банка и их легализации, незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями.

Общая сумма средств, в хищении которых обвинен Аблязов, составила 7,5 миллиарда долларов. В рамках этого уголовного процесса следствием было подготовлено более 2200 томов дела. Потребовалось три дня, чтобы зачитать 500-страничное обвинительное заключение.

Судья Мартпек Какимжанов начал вынесение приговора в минувшую пятницу, 2 июня, а его решение стало известно лишь 7 июня.

Однако не все считают этот суд справедливым. Многие рассматривают его как акт политического преследования Аблязова за оппонирование режиму президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и нежелание соблюдать «правила игры», существующие в стране.

Помимо Аблязова суд приговорил признавших вину экс-председателя правления БТА Банка Садуакаса Мамеша и бывшего заместителя председателя БТА Банка Жаксылыка Жаримбетова к трем годам условно.

Кайрат Садыков, бывший директор по кредитованию, признавший вину частично, приговорен к 18 годам лишения свободы.

Само по себе это решение суда для Аблязова, проживающего во Франции и вооруженного решением Государственного совета этой страны о невозможности его экстрадиции, мало что меняет.

Преследования со стороны властей Казахстана благодаря решению Госсовета Франции признаны политически мотивированными, а это значит, что назначенные ему судом 20 лет лишения свободы носят символический характер.

Никто Аблязова Акорде выдавать не будет, и он останется на свободе, продолжая политически оппонировать режиму Назарбаева.

На мой взгляд, практический смысл данного решения суда – поставить вне закона всех тех казахстанцев, которые решатся сотрудничать с Аблязовым.

Теперь у властей есть юридическое обоснование преследований сторонников бывшего банкира и министра, а также всех, кто будет поддерживать с ним отношения.

Чем опасен Аблязов для Акорды?

У него есть деньги! Деньги, которые он может использовать для формирования политической фронды внутри страны. Сегодня это серьезный ресурс, нацеленный на возрождение оппозиции в Казахстане.

Решение суда дает юридическое обоснование преступного характера этих денег, а значит, всякий, в чьих руках они окажутся, рискует стать пособником Аблязова.

Первый, кто, видимо, будет осужден по этой схеме, – журналист и главный редактор издания «Трибуна» Жанболат Мамай, которого специально для этого уже несколько месяцев держат за решеткой.

Соответственно, эта формула противодействия бывшему банкиру и министру делает невозможной любую легальную деятельность оппонирования власти при поддержке Аблязова.

Теперь деньги лидера «Демократического выбора Казахстана» (ДВК) против Акорды внутри Казахстана можно будет использовать подпольно.

На страх и риск тех, кто согласится участвовать в столь опасной работе в рамках ДВК, о создании которого провозгласил Мухтар Аблязов.

Можно предполагать, что такой расклад ограничит возможности Аблязова в части планируемого им возрождения политической оппозиции в стране.

Сергей Дуванов – журналист, публицист и колумнист Ц-1 в Алматы