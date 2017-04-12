Супруга казахстанского журналиста Жанболата Мамая – о его деле

Казахстанский журналист Жанболат Мамай два месяца – под арестом, его родные и адвокат рассказывают о своих ходатайствах и ответных решениях суда, не поддающихся логике.

Главный редактор казахстанского независимого издания «Саяси калам. Трибуна» Жанболат Мамай с 10 февраля находится под арестом, который по последнему решению суда в Алматы продлен до 10 мая.

Он обвиняется в хищении денег БТА-банка, которым ранее владел беглый казахстанский олигарх, бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана Мухтар Аблязов.

В ходе предварительного заключения Мамай был избит в следственном изоляторе, что участники Национального превентивного механизма по предупреждению пыток характеризовали как неприкрытое давление на подследственного.

Ц-1 встретился с женой Жанболата – Ингой Иманбай и попросил ее рассказать о ходе этого резонансного дела.

– Сейчас Жанболат находится в следственном изоляторе № 18, на окраине Алматы, – говорит супруга журналиста. – Уже почти два месяца он находится под арестом. Все наши доводы, что Жанболат не преступник, что он женат и имеет несовершеннолетнего ребенка, является единственным сыном у своих родителей-пенсионеров и характеризуется положительно, вновь не были приняты во внимание судьей, которая оставила арест как меру пресечения. Также суд не отреагировал на то обстоятельство, что нашу газету закрыли, и я тоже осталась безработной.

– Какие-то объяснения судья дает?

– Все наши ходатайства были отвергнуты судом без каких-либо объяснений. И все это вызывает недоумение: с точки зрения здравого смысла у суда нет никакой необходимости избирать такие жесткие меры. Даже статья, по которой он обвиняется – финансовое преступление, – предполагает залог и домашний арест. Мы предложили внести залог, готовы были отдать в качестве него машину, оцененную в 6 млн тенге. Но судья не согласилась на залог.

– В чем могут быть причины, на ваш взгляд?

– Все понимают, что это дело политическое, что здесь присутствуют чьи-то интересы, и именно к моему мужу следствием и судом применяется особый, избирательный подход. Можно привести наглядный пример: сейчас идет процесс по делу Аблязова, где обвиняемым является Жаримбетов – по тому же делу, по той же статье, однако он не арестован, а Жанболат – арестован! А когда спросили прокурора, почему он настаивает, чтобы Жанболат находился под арестом, тот ответил: «Ну, он же не сотрудничает со следствием, не признает себя виновным». Такой ответ вызвал закономерный вопрос у адвоката: «Ах вот как, значит, поэтому его избили в камере?!»

Многие известные люди Казахстана, пришедшие на это заседание суда – почти тридцать человек, готовы были поручиться за Жанболата, что он никуда не сбежит. Но и данное предложение судья отвергла. Это еще раз доказывает, что никакой вины Жанболата нет, обвинение просто абсурдное! Как он мог «отмывать деньги» через газету, которую почти всю делали только он и я, его жена?! У нас даже не было штатных сотрудников. Арест – это способ изоляции Жанболата от общества, способ давления на него.

– В каких условиях он находится сегодня?

– Он переведен в четырехместную камеру, там их сейчас трое. Сегодня, после того скандала с избиением Жанболата и после протестов, его не трогают, не бьют. Пока всё притихло. Но психологическое давление сохраняется.

Например, судья без всяких объяснений отказал нам в получении статуса адвоката отцу Жанболата. Отказал в этом и мне, но это ладно: следствие возражает, потому что считает меня свидетелем. Но отцу-то почему отказывают?! Мало того, судья вообще заявила, что заседания по этому вопросу вообще не будет, и что она примет решение самостоятельно. Поэтому мы сегодня хотим подать жалобу на судью.

Удивлен даже сам Аблязов

– Поражает абсурдность всего происходящего, – продолжает Инга. – Где Аблязов – и где Жанболат! Как сам Аблязов с сарказмом в адрес казахстанских властей написал в соцсетях, что в 2006–2009 годах – именно тогда, когда ему инкриминировались какие-то огромные финансовые преступления, Жанболату было 17–20 лет. И этого юношу следствие считает страшным финансовым преступником?! Ясно же, что Жанболата преследуют за его гражданскую позицию, за его смелые статьи, за оппозиционные взгляды.

– Дело против Жанболата носит заказной и политический характер, – говорит его адвокат Жанара Балгабаева. – На заседании суда первой инстанции, когда рассматривались мои жалобы по 106 ст. УПК и ходатайства о мере пресечения, о присвоении статуса защитника родственникам и другие, судья не удовлетворила ни одно из них, хотя было видно, что понимает абсурдность ситуации.

Например, и судья, и прокурор в ходе заседания очень удивлялись и даже возмущались тем, что следствие по делу об избиении Жанболата в СИЗО будет вести следователь из той же группы, которая ведет его основное дело по обвинению в финансовых преступлениях.

Но они повозмущались, а потом все-таки решили, что никакого нарушения в этом нет. Следователя оставили вести это дело, хотя налицо конфликт интересов. Поэтому мы не удивимся, если следствие придет к выводам, что насилие к Жанболату вообще не применялось.

В ходе следствия есть нарушения

– Мы постоянно фиксируем нарушения в ходе следствия прав Жанболата и моих, его адвоката, – говорит Балгабаева. – Меня вызывают на следственные действия, а когда я приезжаю, часами заставляют ждать, а порой просто не дают возможности встретиться с моим клиентом.

Проводят следственные мероприятия без моего присутствия, что незаконно. Находят много возможностей осложнить мою работу по этому делу. Но мы тщательно фиксируем все процессуальные нарушения и обязательно будем отстаивать нашу позицию в судах всех инстанций.

– Что вы можете сказать по существу дела?

– Нам до сих пор неясно, в чем именно состав преступления, вменяемого следствием Жанболату Мамаю. Ни ему, ни мне – его адвокату, об этом до сих пор не сообщили. Ничего, кроме общих слов. Возникает впечатление, что следствие намеренно настаивает на аресте Жанболата, чтобы оказать на него давление.

Избиение Мамая в СИЗО, угрозы его жизни вполне вписываются в эту версию. Следствие ждет от него признания в абсурдных преступлениях, ведь ведь для наших следственных органов это является, как и прежде, «царицей доказательств».

Ситуация с насилием в отношении Жанболата для Казахстана отнюдь не уникальна

– Недавно сама Генеральная прокуратура РК признала, – продолжает Жанара Балгабаева, – что ежегодно в Казахстане регистрируется почти 700 заявлений о недозволенных методах дознания и насилия в пенитенциарной системе, однако за последние пять лет за пытки осуждено всего лишь 140 должностных лиц.

В 90% случаев пытки используются для получения признательных показаний, в 10% – для подавления личности в исправительных учреждениях, до суда доходит лишь 2% заявлений. Бьют и мучают везде – в полицейских участках, следственных изоляторах, тюрьмах, психиатрических больницах и даже в закрытых учреждениях для детей, но огласке и суду предаются лишь единицы.

По данным КУИС МВД РК, в 2015 году к уголовной ответственности был привлечен только один сотрудник по одному факту, а в 2016-м – 12 сотрудников по четырем фактам. Дела о пытках неподконтрольны общественности.

– Что вы можете сказать о внимании общественности к этому делу?

– К счастью, мы видим активную позицию общественности, международных правозащитных организаций, наших казахстанских НПО, всех неравнодушных людей, которых, как оказалось, в нашей стране очень много, – говорит Жанара. – Именно их протесты против произвола, против пыток Жанболата – назовем вещи своими именами – в СИЗО помогли переломить ситуацию к лучшему.

Сегодня Жанболат переведен в безопасное место, физическое насилие к нему не применяется. Создан общественный комитет по защите Жанболата Мамая. Мы полны решимости доказать его невиновность.

Обвинение в «отмывании денег» Аблязова общественность считает нелепым

– Это, несомненно, очередное свидетельство наступления властей на свободу прессы, на свободу выражения своего мнения, – считает Расул Жумалы, известный казахстанский политолог и публицист, один из постоянных авторов газеты «Саяси калам. Трибуна». – Вначале в Казахстане практически полностью «вытоптали» оппозицию, теперь уничтожают последние ростки независимой печати. Причем под надуманным предлогом, в качестве которого чаще всего выступают разные экономические правонарушения. Мы в последнее время неоднократно видели это. Издания «Адам бол», «Жас Алаш», теперь вот – «Трибуна»…

Жанболат Мамай – яркий представитель молодого поколения казахстанских политиков-патриотов, которых возмущает воцарившаяся в стране атмосфера произвола чиновничества и коррупции, усиление авторитаризма. Он активно и честно освещал события в Жанаозене, выступал против невыгодного Казахстану вступления в ЕАЭС. Конечно, он очень мешает властям.

Его обвинение в «отмывании денег» Аблязова просто нелепо – это ясно всем. Причем Жанболат демонстративно подвергается репрессиям именно тогда, когда многие коррупционеры – чиновники, нанесшие стране миллиардный ущерб, даже осужденные! – с триумфом выходят на свободу досрочно. Конечно, это очень печально, что власть, постоянно говоря о развитии демократии в Казахстане, на деле эту демократию разрушает.