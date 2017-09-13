Почему Казахстан осудил экс-председателя КНБ Нартая Дутбаева?

Военный суд Акмолинского гарнизона приговорил к 7,5 годам бывшего главу КНБ РК Нартая Дутбаева – еще одно громкое дело, где не обошлось без Мухтара Аблязова.

Суд в отношении бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Нартая Дутбаева и трех других фигурантов дела был засекреченным и проходил в закрытом режиме.

Официальная информация о приговоре, вынесенном еще 24 августа, была размещена на сайте Военного суда Республики Казахстан в понедельник, 11 сентября.

Согласно приговору суда Нартай Дутбаев был признан виновным в разглашении государственных секретов, превышении служебных полномочий и приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Кроме Дутбаева в деле фигурируют его родственники, работавшие в системе Министерства иностранных дел.

Зять Нурлан Хасен работал в посольстве Казахстана в Италии советником по политическим вопросам. Его суд признал виновным в разглашении государственных секретов и превышении должностных полномочий, за что Хасен получил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Другой фигурант дела, племянник Ерлан Нуртаев, работавший в Лондоне, осужден на три года и шесть месяцев.

Секреты Нартая Дутбаева

Нартай Дутбаев возглавлял спецслужбы Казахстана в период с 2001 по 2006 год. Во время его руководства КНБ в стране были найдены мертвыми два оппозиционных лидера: Алтынбек Сарсенбаев и Заманбек Нуркадилов.

Убийство экс-министра информации Алтынбека Сарсенбаева стало причиной отставки Дутбаева: к убийству политика-оппозиционера были причастны сотрудники спецназа КНБ «Арыстан».

Но Дутбаев не попал в опалу, а занимал стратегические должности: советника президента, вице-президента АО «Национальная атомная компания «Казатомпром», начальника Академии КНБ.

Казалось бы, Нартай Дутбаев – человек, верный системе и поддерживающий вертикаль власти. Что за госсекреты он мог разгласить?

Поскольку дело проходило в закрытом режиме, в обществе появилось несколько версий.

Две версии — кланы и Аблязов

Самая распространенная: Нартай Дутбаев «засветился» в деле беглого олигарха, владельца БТА-Банка и бизнесмена Мухтара Аблязова.

Инсайдерские источники некоторых СМИ утверждали, что именно Дутбаев «посодействовал» тому, что Аблязова в 2003 году выпустили из тюрьмы в обмен на обещание не заниматься политикой.

Кроме того, внимание властей привлекли материалы, которые публиковались в СМИ, контролировавшихся Аблязовым. Иногда в них достоянием общественности становилась конфиденциальная информация.

По другой версии, главный силовик страны стал жертвой внутриклановой борьбы за власть.

Бывший лидер закрытой оппозиционной партии «Алга» Владимир Козлов не исключает оба варианта, но склоняется к версии клановой борьбы. Должность главы спецслужб дает огромную власть, и каждый клан желает видеть в этом кресле своего человека.

В интервью Ц-1 Козлов сказал, что не исключает обе версии, так как ему доподлинно неизвестно о взаимоотношениях Дутбаева и Аблязова, и даже о том, были ли эти отношения, или их не было, хотя он склонен считать, что были.

«Просто потому, что слишком много лет КНБ, руководимый Дутбаевым, «вел» Аблязова и ДВК («Демократический выбор Казахстана», созданный Аблязовым. – Прим. Ц-1) во всех его ипостасях, и потому, что Аблязов – слишком крупная фигура, чтобы общение с ним во время следствия и как-то еще поручать исполнителям», – говорит Козлов.

Но все же оппозиционный политик считает, что, скорее всего, контакты Аблязова и Дутбаева могли быть использованы именно в той борьбе кланов, которую сегодня можно наблюдать в Казахстане.

«Не секрет, что в стране существует реальная проблема транзита власти, и проблема эта проистекает именно из того стиля руководства, которое помогает эту власть удерживать в течение десятков лет в одних руках. Нужно обязательно разделять, чтобы властвовать, и нужно препятствовать объединению кого бы то ни было», – добавил Козлов.

Разделяй и властвуй

Экс-глава БТА-Банка, стоявший у истоков оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана», обвиняется в РК в хищении 7,5 миллиарда долларов и заочно приговорен к 20 годам тюрьмы.

Сейчас Аблязов находится во Франции. В декабре прошлого года французский суд отказался его экстрадировать. После чего Генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что будет принимать меры «для задержания Аблязова и его соратников в любых юрисдикциях».

Аблязов как «черная метка»

Сразу после решения французского суда в Казахстане началась волна арестов за связи с Аблязовым.

В декабре 2016 года арестовали экс-председателя КНБ Нартая Дутбаева и его родственников.

Спустя два месяца еще один арест – главного редактора оппозиционной газеты «Саяси калам. Трибуна» Жанболата Мамая.

Обвинение утверждало, что через газету «отмывались» денежные средства БТА-Банка. Суд признал Мамая виновным и приговорил его к трем годам ограничения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься журналистской деятельностью сроком на три года.

Еще через три месяца арестовали бизнесмена Муратхана Токмади, владельца компании «КазСтройСтекло». По данным жены, его хотят заставить признаться в том, что в 2004 году он по приказу Аблязова убил председателя правления Банка ТуранАлем Ержана Татишева.

Правозащитник из Алматы Галым Агелеуов делится мнением, что аресты могут быть взаимосвязаны.

«Власти хотят людей, хоть как-то связанных с Мухтаром Аблязовым, разъединить, отстранить от работы, сделать непубличными. Жанболат Мамай, к примеру, приносил огромную пользу стране. Газета была полезной для всего общества, предоставляя площадку для выражения мнения разных групп»,- сказал он.

«А что касается Токмади, отстранен уже третий адвокат. Токмади выразил желание заключить сделку в форме процессуального соглашения о признании вины. Все это говорит о том, что на него оказывается давление», — продолжает далее правозащитник.

Аблязов дал добро

Сам Мухтар Аблязов на своей страничке в Facebook официально разрешил всем давать против него показания.

Он иронично посетовал на гибкость судебной системы: мол, вчера дали 15 лет тюрьмы, а на следующий день, как только даны показания против меня, решение заменяется на 5 лет условно, намекая на приговор суда в отношении Жаксылыка Жаримбетова – одного из топ-менеджеров БТА-Банка.

«Недавно я обратился ко всем потенциальным жертвам, которые могут попасть под жернова КНБ. Я предложил им давать любые показания против меня, если это поможет выйти из тюрьмы или спасти жизнь своим близким. Мне такие показания ничем не грозят. Решения казахских судов не будут приняты на Западе», – написал опальный банкир.