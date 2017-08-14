Зачем Казахстану признания Муратхана Токмади

Владелец стекольных заводов в Казахстане, еще недавно – сплошной символ успеха, сегодня, как утверждают его супруга и правозащитники, подвергается пыткам в СИЗО КНБ.

Сергей Дуванов

Супруга Муратхана Токмади Джамиля Аимбетова-Токмади заявляет, что ее муж, находящийся третий месяц под арестом в следственном изоляторе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, подвергается пыткам.

За заявление об этом, по ее словам, она получила угрозы о возможности уголовного преследования. Но женщина продолжает настаивать, что не верит в официальную версию о том, что ранения на теле ее мужа стали следствием падения с турника.

51-летний Токмади, владелец компании «КазСтройСтекло», не раз выполнявшей наиболее важные заказы в стране, включая реконструкцию Дворца Республики и строительство комплекса лыжных трамплинов «Сункар» в Алматы, был арестован ранним утром 12 июня в собственном доме, расположенном в элитном районе южной столицы «Арман Вилла».

Официальные СМИ Казахстана сообщили, что Токмади, уроженец Семипалатинской области, состоял на учете в правоохранительных органах как лидер организованной преступной группировки «Депутатский корпус», занимавшейся рэкетом.

Главная мишень – Аблязов?

Но главной целью у следствия, очевидно, не является доказательство причастности Токмади к рэкету и другому криминалу.

Как заявляет Аимбетова-Токмади, следователи КНБ пытаются выбить из ее супруга показания против беглого банкира и владельца БТА-Банка, а в настоящее время – единственного политического оппонента казахстанской власти Мухтара Аблязова.

Токмади хотят заставить признаться в том, что в 2004 году он по приказу Аблязова убил председателя правления Банка ТуранАлем Ержана Татишева.

Последний скончался при странных обстоятельствах. Он был смертельно ранен в движущемся автомобиле, в котором вместе с Токмади и охранником ехал на охоту.

Через четыре года суд установил, что произошел несчастный случай: машина наехала на бугор, в результате чего произошел самопроизвольный выстрел ружья. Токмади был оправдан.

Но спустя 13 лет после инцидента неожиданно всплыли показания дальнего родственника Токмади Бекена Иманкалиева, работавшего у него дома дворником.

Его показания были записаны и размещены в YouTube, в которых он рассказывает, что Токмади «убил Татишева, убил, конкретно…». И что незадолго до убийства Токмади встречался с Аблязовым.

Джамиля Аимбетова-Токмади считает, что их родственник, скорее всего, подвергся пыткам и дал показания под давлением. В настоящее время он находится под программой защиты свидетелей.

Помимо обвинения в «убийстве» глава «КазСтеклоСтрой» обвиняется в «вымогательстве» и «хранении оружия». Защита и семья Токмади опровергают и эти обвинения.

Проживающий во Франции Мухтар Аблязов – лидер «Демократического выбора Казахстана», в июне на заочном процессе в Алматы был приговорен к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд признал его виновным в хищении и вывозе из страны 7,5 млрд долларов США.

Если ломают, значит, сломают…

Правозащитники из организации «Открытый диалог» утверждают, что следователи допрашивают Токмади без адвокатов – это лишь доказывает факт, что его «ломают». Об этом же говорит давление на адвокатов, которых заставляют отзывать жалобы под угрозой лишения адвокатской лицензии.

Пока Муратхан держится и отрицает инкриминируемое ему преступление.

Однако нужно отдавать себе отчет, что долго это не может продолжаться. Практика политических репрессий доказывает, что, какой бы силой воли ни обладал человек, он в конце концов сдается.

Нормальный человек не в состоянии противостоять мощному и профессионально организованному психологическому и тем более физическому давлению.

«Ломают» всех, и это прекрасно знают мастера выбивания нужных показаний. Не исключено, что расчет идет именно на это.

Учитывая важность этих показаний для дискредитации Аблязова, можно предполагать, что в ближайшее время нужные признания от Токмади будут получены. Думаю, это вопрос времени.

Признания под пытками – не доказательство

В этой связи встает вопрос об отношении к этим «признаниям» и «раскаяниям» со стороны казахстанцев и международного сообщества. В данной ситуации это главный вопрос.

Важно понимать, что признания, полученные под пыткой, не могут заслуживать доверия и тем более служить доказательствами чьей-то вины.

Это должно стать общим лейтмотивом данного уголовного процесса. Только в таком случае выдвинутые обвинения в общественном мнении теряют всякий смысл и, соответственно, не будут иметь одобрения и поддержки в казахстанском обществе и за рубежом.

Сергей Дуванов — журналист, публицист и колумнист Ц-1 в Аматы