Если в Алматы вам захотелось в туалет…

Администрация Алматы, бросив все силы на обустройство города, забыла про туалеты, поэтому советует гостям и туристам проситься по нужде в заведения общепита.

Асель Нуркебаева, директор Туристского информационного центра Алматы, созданного при акимате (администрации) города, призналась накануне зарубежным коллегам, что южная столица Казахстана недоработала вопрос с уличными туалетами.

Участники организованного тура, среди которых были представители туристических компаний из Гонконга, России, Сингапура, Малайзии и Узбекистана, были удивлены, что в крупнейшем городе страны эта проблема так остра.

Даже на главных улицах Алматы, которые после реконструкции стали пешеходными и туристическими зонами, общественные туалеты не были предусмотрены.

Например, на всей улице Панфилова, длина которой около трех километров, нет ни одного общественного туалета. По старейшему в городе проспекту Жибек жолы длиной 4,2 км встречается лишь один уличный туалет, состоящий из одной кабинки, да и тот платный.

Как с туалетами в других странах

Комментируя этот факт, Майкл Маддес, представитель компания Action Asia Events из Гонконга, сказал, что вопросам создания комфортной инфраструктуры для туризма, включающей и современные, доступные туалеты, в его стране уделяют первостепенное внимание.

«У нас приняты очень жесткие санитарные нормы, государство выделяет деньги и постоянно следит за состоянием туалетов, все они бесплатны для людей. Есть закон: один туалет должен быть расположен на каждые пятьсот метров туристической зоны», – рассказал он.

Самое серьезное внимание уделяют проблеме общественных туалетов и в Сингапуре. Как рассказал Ли Вон Минг, представитель туристической компании IPP FA Singapore Pte Ltd, санитарный режим в туристических зонах очень жесткий, и он соблюдается неукоснительно.

За его нарушения – огромные штрафы. Поэтому общественных туалетов в его стране много, и они содержатся в отличном состоянии. Такая «мелочь», как туалеты, заметно сказывается на туристическом имидже страны.

Даже в России осознали важность этой проблемы для развития туризма. Ирина Сергеева, представитель туристической компании из Санкт-Петербурга, сказала, что в ее городе общественных туалетов гораздо больше, чем в Алматы.

«Это важно для развития туризма. Одиночный турист, конечно, может попроситься в туалет в кафе или ином заведении. И ему, скорее всего, не откажут. Но группу туристов, конечно, в туалет не пустят», – резонно отметила она.

Денег нет… Но вы крепитесь!

Асель Нуркебаевой нечем было ответить на эти примеры. По ее словам, в акимате Алматы постоянно обсуждается эта проблема.

Для создания государственной сети общественных туалетов нужны деньги, а их из бюджета не выделяют. Бизнес также не идет в эту сферу: хлопотно, а доходы малы и неочевидны.

«Скажу честно: сегодня мы не знаем, как решить эту проблему!» – заявила она.

А между тем поток туристов в Алматы растет.

По данным аэропорта Алматы, за семь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество въездных туристов в город выросло на 22%.

За это же время количество мест в гостиницах увеличилось на 25%, а объем оказанных гостиничных услуг, по данным Департамента статистики Алматы, вырос на 18%.

Вряд ли неотложные нужды этого потока туристов сможет удовлетворить один-единственный общественный туалет на проспекте Жибек жолы…