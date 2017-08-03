Голые стюардессы в рекламе казахстанской компании вызвали возмущение

Пользователи Сети в Казахстане понижают рейтинг компании по продаже авиабилетов Chocotravel за голых стюардесс в рекламе и обвиняют ее в сексизме.

В казахстанском сегменте Facebook стремительно развернулась протестная информационная кампания против Chocotravel.com – онлайн-сервиса покупки авиабилетов.

Данная компания разместила рекламу с обнаженными стюардессами, что вызвало шквал негодования у казахстанцев, в том числе и среди клиентов.

Они массово начали понижать рейтинг компании в социальных сетях, ставя низкий балл – единицу, которая говорит о том, что сервис был ужасен. Люди требуют удалить видеоролик.

Официально Chocotravel.com пока никак не отреагировала.

Но протестная кампания дала свои результаты: рейтинг понижен, так что Chocotravel.com скорее добилась обратного результата – вместо привлечения лайков они набрали дислайки.

Пользователи оставляли такие отзывы, как «Раньше Чоколайф был для меня примером позитива. Сейчас – пример морального уродства».