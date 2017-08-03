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    Голые стюардессы в рекламе казахстанской компании вызвали возмущение

    Пользователи Сети в Казахстане понижают рейтинг компании по продаже авиабилетов Chocotravel за голых стюардесс в рекламе и обвиняют ее в сексизме.

    Реклама компании Chocotravel; скриншот
    Реклама компании Chocotravel; скриншот

    В казахстанском сегменте Facebook стремительно развернулась протестная информационная кампания против Chocotravel.com – онлайн-сервиса покупки авиабилетов.

    Данная компания разместила рекламу с обнаженными стюардессами, что вызвало шквал негодования у казахстанцев, в том числе и среди клиентов.

    Они массово начали понижать рейтинг компании в социальных сетях, ставя низкий балл – единицу, которая говорит о том, что сервис был ужасен. Люди требуют удалить видеоролик.

    Официально Chocotravel.com пока никак не отреагировала.

    Но протестная кампания дала свои результаты: рейтинг понижен, так что Chocotravel.com скорее добилась обратного результата – вместо привлечения лайков они набрали дислайки.

    Пользователи оставляли такие отзывы, как «Раньше Чоколайф был для меня примером позитива. Сейчас – пример морального уродства».

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    Источник:Ц-1
    Темы: Казахстан, Права женщин
    Теги: chocolife.me Chocotravel.com Казахстан сексизм
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