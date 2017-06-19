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    • Казахстан

    Художественные произведения в Алматы «увидели» незрячие посетители

    В Алматы в музее изобразительного искусства имени Кастеева открылась необычная выставка произведений с адаптацией для слепых людей.

    Экспонат музея Кастеева в Алматы для незрячих людей; фото: Музей Кастеева
    Экспонат музея Кастеева в Алматы для незрячих людей; фото: Музей Кастеева

    Незрячий человек теперь, придя в Государственный музей искусств имени Кастеева в Алматы, может подходить к картине, ощупывать ее, получая информацию с кончиков пальцев, одновременно слушая рассказ о картине.

    Впервые в Казахстане посетители музея услышали тифлокомментарии на трех языках к произведениям изобразительного искусства. Тифлокомментарий – это описание визуальной информации с помощью звукового ряда для передачи смысла изображения незрячему и слабовидящему посетителю.

    «Мало создать при музеях низкие порожки и пандусы для инвалидов, надо еще адаптировать художественные богатства музеев для восприятия слепых и слабовидящих людей», – говорит куратор выставки Касиет Омарова.

    «Мы очень благодарны казахстанским художникам, которые откликнулись на наш призыв, сделали барельефные копии картин», – продолжает она.

    По ее словам, над созданием барельефов – тактильных моделей картин – совместно с незрячими специалистами безвозмездно работали как известные профессиональные скульпторы Казахстана – Павел Шорохов, Қазбек Дулатов, Жандос Сарпеков, Дархан Атеибеков, так и студенты.

    Проект - произведения для незрячих осуществляется впервые в РК; фото: Музей Кастеева
    Проект — произведения для незрячих осуществляется впервые в РК; фото: Музей Кастеева

    Выставка, как утверждают ее организаторы, может заинтересовать любого посетителя, и зрячему человеку будет интересно не только увидеть картину, но и услышать, прикоснуться к ней. Это позволит заново переоценить свои возможности и получить более полное ощущение от шедевров изобразительного искусства.

    «Это намного более сильное ощущение, чем просто посмотреть картину, – говорит Наталия Баженова, искусствовед, старший научный сотрудник музея Кастеева. – Наш музей выступил первым в адаптации произведений искусства для инвалидов, но мы считаем, что эту практику нужно распространять по всей стране».

    Куратор выставки Омарова говорит, что незрячие люди восприняли ее с огромным энтузиазмом, на открытие 16 июня пришли около ста человек.

    Некоторые люди вообще первый раз были в музее, для них открылся совершенно новый мир искусства. Ранее они даже не могли мечтать об этом. Все сказали, что теперь обязательно придут в музей снова.

    Жить наравне со всеми

    По данным «Карты доступности» Министерства труда и социальной защиты РК из более чем 25 музеев Алматы частично доступны для инвалидов только четыре музея.

    Согласно Конвенции ООН о правах инвалидов, ратифицированной Казахстаном в 2015 году, «государства-участники признают право инвалидов участвовать наравне с другими в культурной жизни и принимают все надлежащие меры для обеспечения того, чтобы инвалиды:

    1) имели доступ к произведениям культуры в доступных форматах;
    2) имели доступ к таким местам культурных мероприятий или услуг, как театры, музеи, кинотеатры, библиотеки и туристические услуги, а также имели в наиболее возможной степени доступ к памятникам и объектам, имеющим национальную культурную значимость».

    Источник:Ц-1
    Темы: Культура и искусство Казахстана, Культура Центральной Азии и центральноазиаты
    Теги: Алматы инвалиды искусство искусство для незрячих Музей имени Кастеева
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