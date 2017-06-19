Художественные произведения в Алматы «увидели» незрячие посетители

В Алматы в музее изобразительного искусства имени Кастеева открылась необычная выставка произведений с адаптацией для слепых людей.

Незрячий человек теперь, придя в Государственный музей искусств имени Кастеева в Алматы, может подходить к картине, ощупывать ее, получая информацию с кончиков пальцев, одновременно слушая рассказ о картине.

Впервые в Казахстане посетители музея услышали тифлокомментарии на трех языках к произведениям изобразительного искусства. Тифлокомментарий – это описание визуальной информации с помощью звукового ряда для передачи смысла изображения незрячему и слабовидящему посетителю.

«Мало создать при музеях низкие порожки и пандусы для инвалидов, надо еще адаптировать художественные богатства музеев для восприятия слепых и слабовидящих людей», – говорит куратор выставки Касиет Омарова.

«Мы очень благодарны казахстанским художникам, которые откликнулись на наш призыв, сделали барельефные копии картин», – продолжает она.

По ее словам, над созданием барельефов – тактильных моделей картин – совместно с незрячими специалистами безвозмездно работали как известные профессиональные скульпторы Казахстана – Павел Шорохов, Қазбек Дулатов, Жандос Сарпеков, Дархан Атеибеков, так и студенты.

Выставка, как утверждают ее организаторы, может заинтересовать любого посетителя, и зрячему человеку будет интересно не только увидеть картину, но и услышать, прикоснуться к ней. Это позволит заново переоценить свои возможности и получить более полное ощущение от шедевров изобразительного искусства.

«Это намного более сильное ощущение, чем просто посмотреть картину, – говорит Наталия Баженова, искусствовед, старший научный сотрудник музея Кастеева. – Наш музей выступил первым в адаптации произведений искусства для инвалидов, но мы считаем, что эту практику нужно распространять по всей стране».

Куратор выставки Омарова говорит, что незрячие люди восприняли ее с огромным энтузиазмом, на открытие 16 июня пришли около ста человек.

Некоторые люди вообще первый раз были в музее, для них открылся совершенно новый мир искусства. Ранее они даже не могли мечтать об этом. Все сказали, что теперь обязательно придут в музей снова.

Жить наравне со всеми

По данным «Карты доступности» Министерства труда и социальной защиты РК из более чем 25 музеев Алматы частично доступны для инвалидов только четыре музея.

Согласно Конвенции ООН о правах инвалидов, ратифицированной Казахстаном в 2015 году, «государства-участники признают право инвалидов участвовать наравне с другими в культурной жизни и принимают все надлежащие меры для обеспечения того, чтобы инвалиды:

1) имели доступ к произведениям культуры в доступных форматах;

2) имели доступ к таким местам культурных мероприятий или услуг, как театры, музеи, кинотеатры, библиотеки и туристические услуги, а также имели в наиболее возможной степени доступ к памятникам и объектам, имеющим национальную культурную значимость».