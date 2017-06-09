Индия и Пакистан вступили в ряды полноправных членов ШОС

Главное событие саммита глав-государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялось сегодня в Астане, но рост не всегда благо, считает политолог Досым Сатпаев.

Индия и Пакистан получили статус постоянных членов ШОС. Были подписаны документы о завершении процедуры приема этих двух стран в организацию, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал историческим шагом.

Он подчеркнул, что это событие откроет новую эру в развитии ШОС, значительно расширит ее потенциал, укрепит международный авторитет.

Теперь ШОС объединяет страны, где проживает около 40% мирового населения и производится треть ВВП планеты.

Организация географически охватит территорию от Арктики до Индийского океана и от китайского Ляньюньгана на востоке до Калининграда на западе.

Рост не всегда в пользу

Однако, по мнению известного казахстанского политолога Досыма Сатпаева, постоянный рост организации не всегда благотворен для эффективного взаимодействия ее членов, особенно, если они преследуют различные экономические и геополитические цели.

Вступление Индии и Пакистана в Шанхайскую организацию сотрудничества, безусловно – важное событие, усиливающее геополитическое влияние ШОС на мировой арене. Однако здесь имеются как плюсы, так и минусы, руссуждает Сатпаев.

Плюс, на его взгляд в том, что теперь в ШОС входят четыре ядерных государства, а это немалый козырь в международной политике.

А минус, к примеру – сложные отношения Индии и Пакистана, появление этих двух государств в ШОС не снимает противоречий межу ними по многим вопросам, но способно затруднить принятие общих решений в рамках организации.

Индия и Китай

Другая проблема – так и не снятые острые противоречия между Индией и Китаем.

«Если учесть, что Индия очень осторожно и подозрительно смотрит на экономическую и политическую активность КНР в Южной Азии, очень трудно представить себе, что своим вступлением в ШОС она откажется от конкуренции с Китаем в этом регионе», — говорит политолог.

«Китай же, со своей стороны, и это становится все яснее всем, намерен доминировать в организации нового объединения, рассматривая его как важный инструмент реализации глобальной экономической инициативы «Новый Шелковый путь», — продолжает он. — Как Индия и Китай смогут примирить столь разные подходы и стратегические цели – совершенно неясно».

Ожидать сюрпризов

То есть, пока рано говорить, как ШОС будет функционировать и решать глобальные экономические проблемы огромного региона, но уже сегодня ясно, что появилась очень сложная геополитическая конфигурация в рамках ШОС

Но несмотря на противоречия в ШОС существующие и легко предсказуемые, по мнению Сатпаева, ШОС тем не менее сегодня выглядит более монолитной, чем подобные объединительные организации на Западе.

«Но, как показывает политическая практика, количественное расширение любой организации может нести с собой определенные риски. Есть противоречия здесь, как в оценке ситуации с безопасностью, так и в способах ее обеспечения. Как в такой сложной конфигурации интересов, устремлений и даже менталитетов искать общее решение, например, против агрессивного исламского радикализма? Я думаю, расширенный ШОС принесет еще много сюрпризов его участникам», — заключает казахстанский политолог.