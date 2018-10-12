Изменение климата: к чему готовиться жителям Центральной Азии

Таяние ледников, повышение температуры, засуха и солевые бури – глобальные последствия изменения климата оказывают влияние и на регион ЦА.

Атабек Умирбеков, специалист по изменению климата Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА), в интервью Ц-1 комментирует известный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), опубликованный ООН 8 октября.

Авторы доклада утверждают: если не принять мер по смягчению последствий глобального изменения климата, то уже к 2030 году ущерб для экосистемы нашей планеты будет непоправимым.

Изменение климата – в руках мировых лидеров

Атабек Умирбеков, находящийся в Алматы, говорит, что страны Центральной Азии почти не оказывают влияния на глобальный процесс сокращения выбросов и уменьшение последствий парникового эффекта.

Эта политика определяется странами – мировыми лидерами.

«Если страны-лидеры по выбросам парниковых газов ничего не предпримут, то остальным достанется роль наблюдателей. Центрально-Азиатский регион занимает большую территорию, но на вопрос выбросов мы оказываем минимальное влияние», – утверждает Умирбеков.

По его мнению, все зависит от дальнейших выбросов парниковых газов на глобальном уровне. И пока непонятно, к какому повороту событий готовиться.

Сценарий умеренного сокращения позволит сдержать повышение температуры на полтора градуса. Если же человечество ничего не предпримет, тогда последствия климатических изменений будут намного экстремальнее для мира и Центральной Азии.

Будет жарко

Так, профессор Колумбийского университета Бенджамин Орлов приводит данные Всемирного банка, согласно которым страны Центральной Азии могут столкнуться с тем, что в регионе произойдет более значительное потепление, чем в среднем по всему миру.

Например, если в мире произойдет потепление на 4°C, среднегодовая температура в Центральной Азии к концу XXI века поднимется на 7°C по сравнению с периодом с 1951 по 1980 гг. (а по сравнению с мировым показателем повышение достигнет 3°C).

Эксперты РЭЦЦА прогнозируют, что при повышении температуры на 4°C в глобальном масштабе сокращение объемов обеспеченности водными ресурсами увеличит спрос на оросительную воду примерно на 30%.

Площадь ледников в регионе уже сократилась на одну треть от своего объема с начала XX века, и, согласно прогнозам, они могут потерять до 50% в своем объеме при глобальном повышении температуры на 2°C и, возможно, – до 78% при потеплении в мире на 4°C.

Таяние ледников приведет к снижению количества воды – самого ценного ресурса для всего мира, и особенно для Центральной Азии.

Казахстан – лидер по выбросам парниковых газов

Казахстан занимает первое место по объему выброса в атмосферу парниковых газов в Центральной Азии и третье – в странах бывшего СССР, после России и Украины.

«Лидерство Казахстана объясняется развитой промышленностью, а также тем, что электроэнергетика основана на сжигании угля», – объясняет Умирбеков.

По его словам, многие страны мира отказываются от использования угля и переходят на альтернативные источники энергии. Но в странах ЦА энергия солнца и ветра пока занимает не более одного процента в выработке электроэнергии.

Атабек Умирбеков считает, что в регионе пока не до конца раскрыт потенциал использования гидроресурсов, сконцентрированных в Таджикистане и Кыргызстане.

Также у центральноазиатских стран есть очень высокий потенциал для получения солнечной энергии: по статистике, более 300 дней в году являются безоблачными на значительных территориях Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

Главное последствие высоких температур – влияние на здоровье жителей. Умирбеков предупреждает, что все больше жителей Центральной Азии будут подвергаться температурному стрессу их-за распространения тепловых волн. При смене климата на человека действуют не только колебания температуры, но и ветры, давление, из-за чего стресс переносится организмом тяжелее.

Первыми под удар попадут пожилые люди и дети.

Еще один фактор риска – распространение солевых бурь, когда сильный ветер поднимает в воздух частицы пыли с высыхающего Аральского моря.