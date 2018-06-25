Как прошла свадьба внучки Нурсултана Назарбаева

В Казахстане состоялась свадьба внучки президента Нурсултана Назарбаева 18-летней Венеры Алиевой и 22-летнего Далена Чайжунусова.

Торжества прошли в субботу, 23 июня, в отеле Ritz-Carlton в Алматы. На церемонию были приглашены близкие родственники и друзья Венеры и Далена, а также представители шоу-бизнеса. Глава государства благословил молодых на долгую счастливую семейную жизнь.

Дочь Дариги Назарбаевой на свою свадьбу выбрала белоснежное платье и казахский свадебный головной убор – саукеле. Сама госпожа сенатор чествовала молодых в легком фиолетовом платье.

Регистрация брака прошла на открытом воздухе. Затем Венера сменила саукеле на белую вуаль.

Третий образ, как пишет Forbes.kz, представлял собой длинное ажурное платье в пол.

На свадьбу были приглашены бизнесмен Кайрат Боранбаев, певец Кайрат Нуртас и боксер Геннадий Головкин.

Фотографии в соцсетях опубликовали брат Венеры Нурали Алиев и многочисленные гости. Как отмечают казахстанские СМИ, церемония бракосочетания прошла с соблюдением национальных традиций.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 23 Июн 2018 в 6:39 PDT

Поздравить молодых приехал российский певец Филипп Киркоров, считающийся близким другом Дариги Назарбаевой.