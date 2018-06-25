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    Как прошла свадьба внучки Нурсултана Назарбаева

    В Казахстане состоялась свадьба внучки президента Нурсултана Назарбаева 18-летней Венеры Алиевой и 22-летнего Далена Чайжунусова.

    Свадьба внучки президента страны Нурсултана Назарбаева Венеры Алиевой Далена Чайжунусова; фото: Zakon.kz
    Свадьба Венеры Алиевой и Далена Чайжунусова; фото: Zakon.kz

    Торжества прошли в субботу, 23 июня, в отеле Ritz-Carlton в Алматы. На церемонию были приглашены близкие родственники и друзья Венеры и Далена, а также представители шоу-бизнеса. Глава государства благословил молодых на долгую счастливую семейную жизнь.

    Дочь Дариги Назарбаевой на свою свадьбу выбрала белоснежное платье и казахский свадебный головной убор саукеле. Сама госпожа сенатор чествовала молодых в легком фиолетовом платье.

    Дарига Назарбаева благословляет свою дочь Венеру; фото: Zakon.kz
    Дарига Назарбаева благословляет свою дочь Венеру; фото: Zakon.kz

    Регистрация брака прошла на открытом воздухе. Затем Венера сменила саукеле на белую вуаль.

    Третий образ, как пишет Forbes.kz, представлял собой длинное ажурное платье в пол.

    На свадьбу были приглашены бизнесмен Кайрат Боранбаев, певец Кайрат Нуртас и боксер Геннадий Головкин.

    Фотографии в соцсетях опубликовали брат Венеры Нурали Алиев и многочисленные гости. Как отмечают казахстанские СМИ, церемония бракосочетания прошла с соблюдением национальных традиций.

    Поздравить молодых приехал российский певец Филипп Киркоров, считающийся близким другом Дариги Назарбаевой.

    Венера Алиева родилась 5 мая 2000 года. Она уже успела сняться в эпизодической роли в фильме «Байконур», исполнила кавер на одну из песен Бритни Спирс на ретрофестивале «Алма-Ата моя первая любовь», а также регулярно принимает участие в благотворительных акциях, которые проводит ее мать Дарига Назарбаева.

    Ее избранник представитель влиятельной в РК семьи Чайжунусовых. Дален окончил юридический факультет Казахского национального университета имени аль-Фараби. В колонках светской хроники он еще не светился.

    Темы: Казахстан, Нурсултан Назарбаев, Традиции Центральной Азии
    Теги: Венера Алиева внучка Назарбаева Казахстан свадьба
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