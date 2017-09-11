Казахстан распрощался с EXPO-2017 на высокой ноте

В Астане при участии руководителей страны и толп посетителей восьмиминутным салютом завершилась церемония закрытия Международной выставки EXPO-2017.

Накануне вечером в столице Казахстана – Астане EXPO-2017 официально была объявлена закрытой.

С международной выставкой распрощались красочной и впечатляющей церемонией, в которой приняли участие президент страны Нурсултан Назарбаев и официальные представители Всемирной организации выставок (BIE) и иностранных государств.

Проходившая с 10 июня по 10 сентября в Астане выставка сопровождалась культурными мероприятиями, невиданными доселе новой казахстанской столицей.

«Ежедневно столица Казахстана наполнялась звуками и красками культур со всех уголков света, – заявил в своем выступлении Назарбаев. – Всего в рамках EXPO прошло более шести тысяч различных мероприятий».

Далее глава РК рассказал, что выставка помогла отечественным предпринимателям: более 1400 предприятий малого и среднего бизнеса получили заказы на поставку товаров и услуг на сумму 640 миллиардов тенге (1,9 млрд долларов США).

Заметное оживление получил туристический сектор Казахстана – спрос на услуги туроператоров повысился в 1,8 раза.

Количество субъектов предпринимательства в Астане увеличилось более чем на 10%. Налоги в бюджет столицы от сферы услуг возросли в 1,2 раза.

«Столица Казахстана оказалась в эпицентре глобального внимания и пристального интереса всего мира», – сказал Назарбаев.

Правительство все еще подсчитывает окончательные цифры по количеству посетителей выставки и денежных средств, вырученных от проданных билетов и коммерческой деятельности.

В предпоследний выставочный день, 9 сентября, выставку посетили более 100 тысяч человек, в то время как за первые дни ее работы в среднем было зафиксировано 22 840 посещений.

Всего же за три месяца работы выставки ее увидели более 3 млн 860 тысяч человек.

Заместитель руководителя национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Алишер Пирметов на итоговой конференции в Астане рассказал, что огромный и просто неподдельный интерес у посетителей вызвал павильон «Нұр Әлем», где представлена экспозиция Казахстана.

«В целом, там ежедневно бывало около 30 тысяч человек», – ответил он.

Пирметов также сказал, что выставка стала настоящим магнитом, который привлек беспрецедентные потоки туристов в Астану.

По предварительной информации, с момента открытия выставки ее посетили около полумиллиона иностранных туристов, или около 15% от общего числа гостей.

Иностранные туристы приезжали в основном из России, стран бывшего СССР, Китая и Германии.

А в последний день работы выставки все павильоны работали до трех часов ночи, но и при этом было сложно попасть на выставку из-за обилия народа.

«Мы смогли посетить только два павильона. Первый был настолько скучным, что я даже не помню, какую страну он представлял», – поделилась своими впечатлениями посетительница из Астаны Наталья, которая с подругами пришла на выставку в последний день. – Второй был павильон Индии. Он нам очень понравился. В другие павильоны мы не попали из-за огромных очередей. За что отдали деньги за вход, мы так и не поняли».

Что касается наследия выставки, то из-за ее проведения Астана заимела новый аэропорт, вокзал, деловой центр и конгресс-холл, парки, дороги и всё, что сопутствует этому.

Главное, как заметил заместитель премьер-министра России Аркадий Дворкович, Астана и в целом Казахстан приобрели опыт в проведении таких масштабных событий.

Власти еще не решили судьбу «Экспо Вилладж» (жилой район, специально построенный для проведения выставки. – Прим. Ц-1), где проживали организаторы павильонов из зарубежных государств, волонтеры и иностранные гости.

Элитные обустроенные квартиры этого района, возможно, превратят в общежития вузов столицы, так как у них нехватка жилья для студентов, предположил один из организаторов выставки.

В завершение церемонии волонтеры, которые неустанно работали во все время проведения выставки, взялись за руки и образовали цепочку, которая протянулась от Конгресс-центра, где проходила церемония закрытия, до главного павильона выставки – «Нұр Әлем».

Количество волонтеров в цепочке равнялось 2232 – эта цифра равна количеству часов, в течение которых продолжалась выставка.

Церемония закрытия завершилась грандиозным восьмиминутным салютом.