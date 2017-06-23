Казахстанские и кыргызстанские военные пока не едут в Сирию

Власти стран ЦА опровергли заявление российского депутата о возможной отправке военных Казахстана и Кыргызстана в Сирию. В обществе эту идею резко осудили.

Заявление о возможном размещении военных Казахстана и Кыргызстана в зонах деэскалации Сирии, озвученное главой Комитета по обороне Госдумы России Владимира Шаманова было оперативно опровергнуто Генштабом Кыргызстана вечером 22 июня.

Власти Казахстана медлили с официальной реакцией до утра, новость вызвала бурное обсуждение в соцсетях, прежде чем глава МИД Кайрат Абдрахманов заявил, что «Казахстан ни с кем не ведет переговоров по направлению в Сирию своих военнослужащих».

В заявлении подчеркивается, что важным условием даже для рассмотрения возможности направления миротворцев в любую горячую точку для Казахстана является наличие резолюции Совета Безопасности ООН.

Дыма без огня не бывает?

О возможности введения в Сирию казахстанских и кыргызстанских войск вчера заявлял и представитель президента Турции Ибрагим Калым.

В комментарии местному телеканалу Haberturk он сказал, что об этом шла речь на переговорах со спецпредставителем президента России по Сирии Александром Лаврентьевым.

Об участии представителей Бишкека и Астаны в этих переговорах не сообщается.

«Однако все это требует детальной работы, рассматриваются карты: кто откуда войдет, сколько солдат и где расположат. То есть 300 или 500 солдат нужно? – Приводит цитату Калына РИА Новости. – Сейчас военные обсуждают, сколько солдат нужно для такого количества населения. Мы ожидаем, что на июльской встрече в Астане эти вопросы будут конкретно обсуждаться».

В сегодняшнем заявлении МИД Казахстана, кстати, говорится, что на переговорах в Астане 4–5 июля будет рассматриваться вопрос обеспечения безопасности и эффективности четырех зон деэскалации в Сирии.

Лидер сирийской оппозиционной группы «Хмеймим» Ильян Масаад в интервью РБК предположил, что гаранты перемирия в Сирии (Россия, Турция и Иран) договорились, что Россия выберет наблюдателей в зонах деэскалации из числа мусульманских стран, не вовлеченных в сирийский конфликт и поддерживающих позиции Москвы и Дамаска.

«Нам этого не надо»

Российские эксперты, опрошенные РБК, считают, что для Казахстана и Кыргызстана участие в сирийской операции может быть способом «увеличить свой вес на международной арене и возможностью обкатать свои войска в боевой обстановке».

Однако в казахстанском обществе подобное заявление ожидаемо вызвало бурю негатива. Политологи говорят о том, что это обернется волной терроризма внутри страны, ухудшит отношения с Западом и суннитским миром и лишит страну права быть посредником и миротворцем в сирийском конфликте.

«Россия сама в это ввязалась, пусть сама и расхлебывает. Вряд ли Путин согласовывал это с коллегами по ОДКБ. Это страна, которая всегда относилась к своим как к пушечному мясу. Нам этого не надо», – пишет у себя на страничке в Фейсбуке известный политолог Айдос Сарым.

«Этому нет логических объяснений и основ. Наши союзнические отношения по ОДКБ и прочему дерьму не предполагают внешней агрессии, – не стесняется в выражениях эксперт. – На Россию никто извне не нападал, она не имеет права ссылаться на наши обязательства».

Сарым требует открытого обсуждения этого вопроса в парламенте и предлагает тем, кто решит отправлять военных в Сирию, начать с собственных детей.

Для Казахстана – одни минусы

Казахстанский политолог Жаксылык Сабитов в комментарии для Ц-1 говорит о маловероятности вмешательства РК в военную операцию в Сирии, поскольку для страны от этого – одни минусы.

«Во-первых, Казахстан – суннитская страна, а в Сирии идет гражданская война между правящими алавитами и оппозицией – суннитами, – объясняет эксперт. – Поддержка казахстанскими войсками алавитов может снизить поддержку властей со стороны верующих мусульман, причем немалое количество верующих суннитов у нас есть и в коридорах власти».

Эксперт также говорит об угрозе терактов в Казахстане.

«Мы можем получить ситуацию, как в Испании в конце 90-х – начале 2000-х, когда после введения испанского контингента в Ирак радикальные исламисты отомстили испанцам терактом накануне выборов, в котором погибли 191 человек», – приводит пример политолог.

Впрочем, эксперт убежден, что «наша политическая элита, которая отличается большей рациональностью, чем российская, не будет предпринимать этот самоубийственный шаг».