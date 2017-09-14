Казахстанцам предлагают скинуться на фильм о голодоморе

Этот фильм станет данью памяти пяти миллионам казахов, погибших от организованного большевиками голода, рассказал Ернар Маликов, генпродюсер кинокомпании MG Productions.

О начале съемки фильма о голодоморе в Казахстане сообщили сегодня в Алматы участники проекта. Среди них – кинокомпания MG Productions и краудфандинговая платформа StartTime.

Асар для фильма

Диана Утемисова, директор ТОО «DNK Branding Bureau» и официальный партнер StartTime по фандрайзингу, сообщила, что общий бюджет фильма составит около 1 млн долларов США.

Половину из этих денег дал Европейский фонд развития кино. Остальные средства решено найти в стране, обратившись ко всем казахстанцам с предложением финансово поддержать фильм.

«Это будет похоже на наш национальный асар – совместную работу ради высокой цели, и мы уверены, что без труда соберем необходимую сумму», – заявила она.

Выступившие на пресс-конференции казахстанский академик НАН РК, доктор исторических наук Мамбет Койгельдиев, блогер и общественный деятель Куат Домбай, являющийся сопродюсером фильма, горячо поддержали этот проект.

Жесточайшие испытания, выпавшие на долю казахского народа в первые годы советской власти, по их словам, не имеют себе равных в истории.

Истребление этноса

Во время организованного коммунистами великого голода в 1921–22 гг. и в 1931–32 гг. погибло около 70% населения Казахстана, а до 1,5 млн человек, по разным оценкам, были вынуждены бежать в сопредельные страны.

Казахи потеряли за 10 лет, по разным данным, от 4,6 млн до 6 млн человек – мир не знает аналогов такого масштабного истребления крупнейшего на тот момент тюркского этноса.

«Это почти чудо, что после такого геноцида казахский народ возродился, словно феникс из пепла», – сказал Куат Домбай, много работавший с историческими документами о голоде в стране.

Голодомор затронул в те страшные годы союзные советские социалистические республики, включая Казахстан, Россию, Украину, Азербайджан, Грузию, Армению. За шесть лет Советское государство потеряло 47 млн подданных. Такой ценой устанавливалась советская власть.

История фильма основана на реальных исторических событиях, выпавших на долю казахов, сообщила режиссер и сценарист фильма Марина Кунарова.

Хотят знать правду

Идея фильма «Голодомор» давно витала в воздухе у многих режиссеров и была реализована в той или иной форме.

«Я вынашивала идею фильма около пяти лет, и только в мае при поддержке Фонда европейского кино, который выразил готовность профинансировать половину бюджета, идея реализации проекта приобрела реальные очертания. Этот фильм будет первым произведением, целиком посвященным голодомору в Казахстане», – рассказала режиссер.

По планам съемочной группы, фильм появится в прокате осенью 2018 года.

В последнее время в Казахстане наблюдается всплеск интереса к событиям недавнего прошлого, в частности – к голодомору. Созываются научные конференции, пишутся статьи и книги, открываются мемориалы и памятники, этот вопрос широко обсуждается в соцсетях.

Отвечая на вопрос Ц-1, как он объясняет это, Куат Домбай сказал, что, очевидно, в Казахстане выросло новое поколение, которое не желает духовно «питаться» осколками идеологизированной советской истории. Они хотят знать пусть и жестокую, но правду.

«Общество только сегодня созрело к восприятию и адекватной оценке великих исторических событий, и фильм о великом голоде, унесшем миллионы жизней казахов, сегодня востребован обществом, как никогда», – ответил он.