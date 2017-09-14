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    Казахстанцам предлагают скинуться на фильм о голодоморе

    Этот фильм станет данью памяти пяти миллионам казахов, погибших от организованного большевиками голода, рассказал Ернар Маликов, генпродюсер кинокомпании MG Productions.

    Памятник голодомору в Алматы был открыт в мае 2017 года; фото: акимат Алматы
    Памятник голодомору в Алматы был открыт в мае 2017 года; фото: акимат Алматы

    О начале съемки фильма о голодоморе в Казахстане сообщили сегодня в Алматы участники проекта. Среди них – кинокомпания MG Productions и краудфандинговая платформа StartTime.

    Асар для фильма

    Диана Утемисова, директор ТОО «DNK Branding Bureau» и официальный партнер StartTime по фандрайзингу, сообщила, что общий бюджет фильма составит около 1 млн долларов США.

    Половину из этих денег дал Европейский фонд развития кино. Остальные средства решено найти в стране, обратившись ко всем казахстанцам с предложением финансово поддержать фильм.

    «Это будет похоже на наш национальный асар – совместную работу ради высокой цели, и мы уверены, что без труда соберем необходимую сумму», – заявила она.

    Выступившие на пресс-конференции казахстанский академик НАН РК, доктор исторических наук Мамбет Койгельдиев, блогер и общественный деятель Куат Домбай, являющийся сопродюсером фильма, горячо поддержали этот проект.

    Жесточайшие испытания, выпавшие на долю казахского народа в первые годы советской власти, по их словам, не имеют себе равных в истории.

    Истребление этноса

    Во время организованного коммунистами великого голода в 1921–22 гг. и в 1931–32 гг. погибло около 70% населения Казахстана, а до 1,5 млн человек, по разным оценкам, были вынуждены бежать в сопредельные страны.

    Казахи потеряли за 10 лет, по разным данным, от 4,6 млн до 6 млн человек – мир не знает аналогов такого масштабного истребления крупнейшего на тот момент тюркского этноса.

    «Это почти чудо, что после такого геноцида казахский народ возродился, словно феникс из пепла», – сказал Куат Домбай, много работавший с историческими документами о голоде в стране.

    Голодомор затронул в те страшные годы союзные советские социалистические республики, включая Казахстан, Россию, Украину, Азербайджан, Грузию, Армению. За шесть лет Советское государство потеряло 47 млн подданных. Такой ценой устанавливалась советская власть.

    Памятник жертвам голодомора в Алматы; фото: almaty.gov.kz
    Памятник жертвам голодомора в Алматы; фото: almaty.gov.kz

    История фильма основана на реальных исторических событиях, выпавших на долю казахов, сообщила режиссер и сценарист фильма Марина Кунарова.

    Хотят знать правду

    Идея фильма «Голодомор» давно витала в воздухе у многих режиссеров и была реализована в той или иной форме.

    «Я вынашивала идею фильма около пяти лет, и только в мае при поддержке Фонда европейского кино, который выразил готовность профинансировать половину бюджета, идея реализации проекта приобрела реальные очертания. Этот фильм будет первым произведением, целиком посвященным голодомору в Казахстане», – рассказала режиссер.

    По планам съемочной группы, фильм появится в прокате осенью 2018 года.

    В последнее время в Казахстане наблюдается всплеск интереса к событиям недавнего прошлого, в частности – к голодомору. Созываются научные конференции, пишутся статьи и книги, открываются мемориалы и памятники, этот вопрос широко обсуждается в соцсетях.

    Отвечая на вопрос Ц-1, как он объясняет это, Куат Домбай сказал, что, очевидно, в Казахстане выросло новое поколение, которое не желает духовно «питаться» осколками идеологизированной советской истории. Они хотят знать пусть и жестокую, но правду.

    «Общество только сегодня созрело к восприятию и адекватной оценке великих исторических событий, и фильм о великом голоде, унесшем миллионы жизней казахов, сегодня востребован обществом, как никогда», – ответил он.

    Источник:Ц-1
    Темы: Голодомор, Казахстан
    Теги: голодомор Голодомор в Казахстане Казахстан
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