Казахстанцы могут рассчитывать лишь на маленькую пенсию

Бывший президент Ассоциации пенсионных фондов РК Айдар Алибаев, анализируя доклад ЕНПФ за полугодие 2017-го, не видит причин для достойной старости казахстанцев.

Сегодня пенсия граждан Казахстана складывается из трех источников:

1. Базовая пенсия, которая привязана к размеру прожиточного минимума и с 1 июля 2017 года рассчитывается с учетом трудового стажа. В 2017 году прожиточный минимум в Казахстане утвержден в размере 24 459 тенге (73 доллара США), чтобы получить такую пенсию, нужно иметь минимальный стаж 35 лет.

2. Те, кто работал до 1998 года, то есть до перехода к накопительной пенсионной системе, которую координирует Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), получают пенсию, которую также рассчитывают из величины трудового стажа.

При 15-летнем стаже это составит примерно 10–11 тысяч тенге. Ясно, что те, кто начал работать после 1998 года, на данную пенсию рассчитывать не могут.

3. Самая основная часть пенсий – накопительная. Она зависит только от суммы накоплений гражданина в ЕНПФ и должна стать основной частью пенсии уже в ближайшие годы. Именно на нее государство делает особый упор в своей пенсионной политике, снимая с себя большую часть социальной ответственности.

Казахстанцам дают понять: не будешь копить на старость – последние годы жизни проведешь в бедности.

И это вовсе не преувеличение. Суммы пенсионных накоплений на счетах граждан мизерные.

Копили и не накопили

За двадцать лет существования накопительной системы средний счет достиг к этому году у мужчин – 878 тысяч тенге (2630 долларов), у женщин – 665 тысяч (1990 долларов).

И это, по мнению финансиста и бывшего президента Ассоциации пенсионных фондов Казахстана Айдара Алибаева, говорит о том, что сама политика властей не позволяет казахстанцам надеяться на сколь-либо достойное материальное обеспечение в старости.

За все эти два десятилетия государство, считает он, так и не дало для пенсионной системы адекватных финансовых инструментов для пополнения накоплений граждан – нет ни нормального рынка ценных бумаг, ни развитой производственной экономики.

Экономика страны построена на экспорте сырья и вывозе капитала. Все это венчает громоздкая система неэффективного авторитарного бюрократического управления.

«Самое печальное, что средний размер накоплений на счетах казахстанцев не растет. Это говорит о двух вещах: во-первых, инвестиционная политика фонда ущербна, она не позволяет обеспечивать нужную доходность вложений; во-вторых, у фонда сегодня нет и не предвидится реально доходных финансовых инструментов», – говорит Алибаев.

Стагнация в экономике и инертность ЕНПФ

Это положение, на взгляд эксперта, – отражение кризиса всей политической системы Казахстана.

«Развитие нормальной рыночной экономики уперлось в политический тупик. Мало того, мы сегодня переходим в фазу тяжелой стагнации экономики. В таких условиях пенсия казахстанцев неизбежно будет очень скромной», – заключает он.

Общая сумма пенсионных накоплений в Казахстане по состоянию на 1 июля 2017 года составила 7,14 трлн тенге, что на 450 млрд тенге (или 6,3%) больше, чем на начало года.

Большую часть, 98,3% всех пенсионных накоплений, составили накопления за счет обязательных пенсионных взносов.

При этом доходность пенсионных активов ЕНПФ за полгода даже не превысила размер инфляции.