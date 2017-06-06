Кого назначат «моральными авторитетами» Казахстана?

Новый Указ президента РК вводит в реестр государственных должностей позицию «уполномоченного по этике», комментаторы в недоумении…

Новый Указ президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих», опубликованный накануне, вводит необычную должность: «уполномоченный по этике».

В указе отмечается, что эта позиция появится в центральных государственных органах, имеющих территориальные подразделения либо территориальные подразделения ведомств, загранучреждения, а также в аппаратах акимов областей, городов республиканского значения, столицы.

О его обязанностях сказано достаточно расплывчато: «Уполномоченный по этике руководствуется в своей деятельности законами «О государственной службе Республики Казахстан», «О противодействии коррупции», Этическим кодексом, настоящим Положением, а также иными актами законодательства РК».

Далее в указе говорится, что функции уполномоченного по этике возлагаются на государственного служащего, занимающего руководящую должность, а также «снискавшего признание и уважение в коллективе».

Воспитывая нацию…

Другим словами, власть пытается создать в госучреждениях должность «морального авторитета»: нечто среднее между полковым священником и мировым судьей в армиях прошлых веков и в администрации заштатных американских городков XIX века с их разгулом беззакония и коррупции.

Очевидно, что эта инициатива – продолжение непрекращающихся усилий Назарбаева перевоспитать граждан страны, прививать им высокие моральные стандарты поведения и нового мышления.

Последним по времени нововведением в этом отношении стала программа модернизации общественного сознания, обнародованная с месяц назад.

Критики этой программы указывают, что изменение к лучшему морального климата в стране не достигается лишь административными усилиями – нужны всесторонняя эволюция всего общества и долгие годы роста культуры и образования.

Но власть, как видно, по-прежнему уповает на указы и постановления.

Уполномоченный по совести не нужен?

Директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев, комментируя новый указ президента Казахстана, напоминает, что в стране еще в мае 2005 года был принят Кодекс чести госслужащих, затем в 2015-м его сменил Этический кодекс.

«Однако ни чести, ни этики у многих чиновников за время действия этих документов явно не прибавилось. Логично в таком случае в 2025 году принять новый документ – Кодекс совести. Хотя вряд ли кто-то сможет гарантировать, что к зову совести отечественные госслужащие прислушаются», – рассуждает Чеботарев.

Отвечая на вопросы, почему новая позиция не возымеет никакого эффекта для страны, Чеботарев говорит, что, во-первых, далеко не все способны стать «совестью министерства» или «совестью акимата».

Ведь, чтобы требовать соблюдения этических норм от своих коллег, надо самому быть образцом в этом, не допуская никаких отклонений.

Во-вторых, трудно себе представить, как именно данное должностное лицо будет контролировать своих сослуживцев, чтобы они были «честными, справедливыми, скромными», обеспечивали «законность и справедливость принимаемых ими решений» и т. д. За всеми явно не уследишь.

В-третьих, самый вежливый с посетителями и прилежный по работе чиновник вполне может допускать коррупционные и иные правонарушения в интересах личного блага.

Поэтому еще следует четко продумать границы служебной этики. Пока же ясно лишь то, что модернизация государственной службы продолжается.