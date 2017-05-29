Кто баллотировался в президенты Казахстана в старые добрые времена

Выдвигаться в президенты РК стало еще сложнее, при этом победитель пяти состоявшихся ранее выборов Нурсултан Назарбаев еще жив. А кто вообще пытался составить ему конкуренцию?

Поправки, внесенные парламентом Казахстана в конституционные законы, согласно которым баллотироваться в президенты РК могут лишь лица, имеющие стаж работы на госслужбе не менее пяти лет, не страдающие серьезными заболеваниями, а также выдвигающиеся от политических партий, сузили до минимума круг лиц, способных посягнуть на главный пост в стране.

По данным казахстанского политического эксперта и журналиста Сергея Дуванова, шанса даже помечтать о возможности стать президентом Казахстана лишились 99,5% населения страны.

Мы предлагаем экскурс в историю выборов бессменного президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, и кого он в этой предвыборной борьбе одолел.

За почти 26 лет независимости Республики Казахстан президента избирали пять раз.

Первые выборы

Первые выборы президента Казахстана прошли 1 декабря 1991 года. Тогда единственным кандидатом был Нурсултан Назарбаев. Он набрал 98% голосов при явке 88,2% избирателей.

Вторые выборы

Следующие очередные выборы прошли 10 января 1999 года. И вновь среди кандидатов на пост президента – действующий глава государства Назарбаев, баллотировавшийся тогда как независимый кандидат. Вместе с ним свои кандидатуры выдвинули еще три претендента на высший государственный пост Казахстана.

Серикболсын Абдильдин – как его принято называть: «главный коммунист» и «патриарх казахстанской политики». Он выдвигался от Коммунистической партии Казахстана, которую возглавлял. За него проголосовало 11,9% избирателей.

Гани Касымов – независимый кандидат. Председатель Государственного таможенного комитета РК. Эпатировал на телевизионных передачах: на одной – бросив вазу с цветами в ведущего, на второй – раздавив бокал вина. За него свои голоса отдали 4,7% избирателей.

Энгельс Габбасов – писатель. Выдвигался от партии «Народное единство Казахстана». 0,8% голосов.

Победил Нурсултан Назарбаев: 81%.

Третьи выборы

Затем были выборы 4 декабря 2005 года. И снова Нурсултан Назарбаев переизбран президентом, набрав 91%. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ признало выборы не соответствующими международным стандартам, выявив ряд нарушений:

ограничения в свободном проведении оппозиционными кандидатами агитации; запугивание и задержание сторонников оппозиции; конфискация оппозиционных газет; давление на студентов вузов; непрозрачность электронной системы; вмешательство в процесс голосования неуполномоченных лиц; множественные случаи голосования одним лицом и голосования за другое лицо; вброс избирательных бюллетеней и принуждение студентов к голосованию.

Эти выборы примечательны тем, что от оппозиции выдвигался единый кандидат – Жармахан Туякбай, бывший генеральный прокурор РК и председатель Мажилиса Парламента РК, покинувший свой пост за год до президентской гонки.

Туякбай набрал 6,61%. Выдвигался от общественного объединения «За справедливый Казахстан», в которое вошли оппозиционные партии.

Также на пост президента баллотировались: председатель демократической партии Казахстана «Ак жол» Алихан Байменов; депутат Мажилиса РК Ерасыл Абылкасымов и лидер экологической организации «Табигат» Мэлс Елеусизов.

Эти выборы запомнились еще и тем, что впервые были проведены теледебаты в прямом эфире, в которых приняли участие все кандидаты, кроме Назарбаева.

Многие думали тогда, что Назарбаев выдвигался последний раз, так как в соответствии с Конституцией РК, одно и то же лицо не может быть избрано президентом республики более двух раз подряд, однако в мае 2007 года в Основной закон страны внесли поправку: «настоящее ограничение не распространяется на Первого Президента Республики Казахстан».

Четвертые выборы

Так что на следующих выборах, состоявшихся 3 апреля 2011 года, Нурсултан Назарбаев вновь выдвинул свою кандидатуру. Эти выборы, к слову, были внеочередными.

На пост главы государства вместе с ним претендовали: секретарь Центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана (клон Компартии Казахстана) Жамбыл Ахметбеков, и по второму разу – Гани Касымов (от Партии патриотов Казахстана, будучи действующим депутатом Сената Парламента РК) и лидер экологической организации «Табигат» Мэлс Елеусизов.

5 апреля Центризбирком РК объявил: действующий президент Нурсултан Назарбаев набрал 95,55%.

И снова международные наблюдатели отметили ряд нарушений. Та же международная миссия по наблюдению за выборами БДИПЧ/ОБСЕ сообщила:

«В ходе настоящих выборов был выявлен ряд недостатков, подобных тем, которые отмечались в ходе предыдущих выборов».

Миссия отметила «серьезные нарушения, включая многочисленные случаи наличия предположительно идентичных подписей в списках избирателей, а также случаи вброса бюллетеней», отсутствие прозрачности при вынесении решений по избирательным спорам и при подсчете голосов.

Представители миссии ОБСЕ в ходе прямого наблюдения отметили также сильное давление на избирателей в государственных организациях, университетах, в воинских частях, больницах с целью обеспечения высокой явки.

Пятые выборы

Последние выборы состоялись 26 апреля 2015 года. И вновь бессменный Нурсултан Назарбаев выдвигает свою кандидатуру.

На этот раз он набрал более 97%. Выдвигался от своей партии «Нур Отан».

Конкуренцию ему в избирательном бюллетене составили неизвестные никому Абельгази Кусаинов и Тургун Сыздыков от Коммунистической народной партии Казахстана – клона Компартии.

Тогда миссия наблюдателей ОБСЕ в своем докладе отметила, что в связи с отсутствием реальной оппозиции избиратели не имели возможности выбора политической альтернативы правящей партии, а свобода слова и деятельность СМИ была ограничена. Многие члены и практически все председатели избирательных комиссий оказались связанными с партией «Нур Отан».

Что скажет ОБСЕ теперь, когда после внесенных поправок все кандидаты будут «своими» – госслужащими.