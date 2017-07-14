Курорты Иссык-Куля выигрывают соревнование за казахстанского туриста

Из-за отсутствия билетов на поезд и самолет из Алматы туроператоры предлагают отдых в соседнем Кыргызстане. Гостиницы казахстанского Алаколя вынуждены снижать цены.

Июль – пора массовых отпусков, и многие казахстанцы, выбирая место отдыха, сравнивают цены, условия проживания и наличие развлечений. Кроме ценового фактора большое значение имеет возможность комфортно доехать до курорта.

Отсутствие билетов на самолет и железную дорогу из двухмиллионного Алматы в сторону курортов около озера Алаколь сказывается на заполняемости гостиниц.

Одновременно базы и отели курорта могут принять 32 тысячи человек, но туристов останавливают не только высокая стоимость отдыха, но проблемы с тем, как добраться до курорта.

Билеты на поезд «Алаколь», который идет по маршруту Алматы – Жетиген – Достык, на июль раскуплены. Путешествие автобусом занимает около 14 часов и будет настоящим испытанием для семей с ребенком или пожилых людей.

Сложно достать билеты и на самолет – на курорт летает Ан-24 авиакомпании «Онтустик Аспаны» – «дочка» авиакомпании Skat. Билет в обе стороны обойдется в 28 тысяч тенге (85 долларов США). Самолет летит до Урджара, откуда еще 150 км придется ехать на такси. Но билетов почти до конца июля в продаже нет.

Отсутствие билетов вынуждает владельцев отелей снижать цены. На сайтах многих баз стоит баннер, что цены в разгар сезона снижены на 10–15%.

Так, на базе «Алма-Ата» предлагают номера по 16–18 тысяч тенге (48–54 доллара). Питание обойдется еще в 4 тысячи тенге в день, при этом обещают скидку в 12%.

База «Арасан Алаколь» обещает скидку в 15% при стоимости 15 тысяч тенге (45 долларов) за человека с питанием. Самый дешевый номер мы нашли на базе «Пеликан» – 2750 тенге (8 долларов) в домике без удобств и без питания.

«Мой коллега рассказал, что в этом году отдохнул на Алаколе за 400 тысяч тенге (1250 долларов США). Я считаю, что это дорого – за такие деньги в Турции можно отдохнуть 10 дней в лучших условиях. На Алаколе цены доступны только за номера, в которых удобства предусмотрены на этаже или на улице», – говорит жительница Алматы Жанна Б.

Сама Жанна выбрала в этом году отдых на Иссык-Куле, где можно отдохнуть дешевле за те же деньги: стоимость дня в небольших гостевых домах обходится в 1000 сомов (14 долларов) с трехразовым питанием.

Без питания номер можно найти за 350 сомов (около 5 долларов). В самом массовом среднем сегменте день на Иссык-Куле обойдется в 25–40 долларов. Так, на базе «Максат» предлагают поселить туриста за 18 долларов, еще в 9 долларов обойдется трехразовое питание.

Проще всего добраться до кыргызстанской Ривьеры из Алматы на туристическом автобусе – дорога займет около восьми часов. На машине без пробок и задержек на таможне можно добраться за шесть часов.

Американский журнал Forbes в декабре 2016-го включил Кыргызстан в свой рейтинг.

В прошлом году страну посетили 4 млн человек. Причем львиная доля иностранцев пришлась на Иссык-Кульскую область – порядка 750 тысяч.