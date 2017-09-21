Лавры за обновленный центр Алматы собрал Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, осмотревший обновленный центр Алматы, получил все благодарности от жителей города, как будто лично клал брусчатку.

С раннего утра 20 сентября Алматы готовился к приему высокого гостя – президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он приехал в город, чтобы осмотреть реконструированные пешеходные улицу Панфилова и проспект Жибек жолы, а также площадь «Астана».

Президент и его свита прошлись по пешеходной улице Панфилова, осматривая клумбы, фонтаны и скамейки алматинского променада. Аким города Бауыржан Байбек просто сиял: очевидно, его работа Назарбаеву понравилась.

На проспекте Жибек жолы, местном «Арбате», жители хором и по отдельности благодарили главу государства за реконструкцию.

«Мы сегодня радуемся обновлению наших улиц. Спасибо вам огромное! Панфилова – чудесная, все в восторге, спасибо вам огромное! Скоро весь город таким станет», – повторяет женщина на официальном видео.

В соцсетях же раздавались совсем другие голоса: «А заглянул бы ОН еще и к нам во двор, прямо на Гоголя и Байсеитовой, напротив «Юбилейного». Вот потеха ЕМУ бы была. Потемкинский Арбат».

Алматинским водителям в тот день пришлось несладко: почти одновременно перекрывали верхние улицы (Саина, Каменскую трассу) и центральные.

Все потому, что в программе визита было ознакомление с ходом строительства физкультурного комплекса, мемориала, посвященного батырам, и музея – все в родном для президента Карасайском районе Алматинской области.

Как подчеркнуто в официальных сообщениях, строительство музея и спорткомплекса ведется на средства частного лица, имя которого не разглашается.

Побывал Назарбаев и на малой родине – в селе Шемолган, проведал бывших соседей.