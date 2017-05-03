Лжетерроризм в Казахстане – это не шутка

В Казахстане за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено лишение свободы до шести лет, и об этом следует знать даже школьникам.

24 апреля в результате проделки девятилетнего мальчика, сообщившего о заложенной бомбе в метро Алматы, работа подземки была парализована на несколько часов.

Людей эвакуировали со всех станций, бомбу в ходе проверки не обнаружили, и, конечно, сам «террорист» совершенно не подозревал о том, чем может обернуться злая шутка для него и его родителей.

Пока о последствиях можно только догадываться. «Следствием в ходе досудебного расследования по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ст. 273 УК РК) будет дана правовая оценка действиям звонившего и определена степень его вины», – сообщили в ДВД города.

Что грозит желающим пошутить

Если ранее за такое правонарушение, которое сейчас считается тяжким преступлением, предполагался чаще всего нижний порог наказания – крупный штраф, то с 1 января 2015 года в Казахстане вступил в законную силу новый Уголовный кодекс, в соответствии с которым заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается лишением свободы на срок до шести лет.

В Генеральной прокуратуре РК ужесточение наказания объяснили стремлением сократить участившиеся случаи лжетерроризма.

По информации надзорного органа, в 2013 году были осуждены 64 лица, и за два года к моменту вступления в силу нового кодекса число правонарушений в области лжетерроризма увеличилось в два раза.

Кто они – лжетеррористы?

С момента действия новой нормы Уголовного кодекса по сей день в Казахстане судами рассмотрено 37 уголовных дел: в 2015 году – 12, в 2016-м (данные по февраль 2017 года) – 25.

Любопытно, что в 2015 году, например, в городе Астане преступлений, связанных с ложным сообщением о террористическом акте, зафиксировано не было, а в 2016-м судами столицы рассмотрено семь подобных дел.

Если судить по 2015 году, возраст лжетеррористов колеблется от 27 до 35 лет (лишь один был несовершеннолетним), чаще всего это неработающие граждане, преступления фактически во всех случаях совершаются в нетрезвом состоянии.

Преимущественно это мужчины, хотя встречаются и женщины, имеющие несовершеннолетних детей.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, как правило, поступает по телефону. И реже бывают случаи, подобные тому, который произошел в Алматы 13 января 2015 года. В тот день ранее условно судимый Р. закрылся в кабинете городского акимата и сообщил постовому, что собирается взорвать тротил. В сумке, которую Р. принес с собой, находился муляж взрывного устройства – мужчина получил пять лет лишения свободы.

Хулиганство наказывается суровее, чем изнасилование

Согласно комментариям к Уголовному кодексу РК, для состава такого преступления характерна умышленная вина в виде прямого умысла, при которой виновный осознает, что сообщает заведомо ложные сведения о готовящемся акте терроризма, что это известие может повлечь определенную реакцию соответствующего адресата и вызвать нарушение общественного спокойствия, и желает донести эту обманную информацию до выбранного адресата.

Директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис говорит, что развитие казахстанского законодательства в области противодействия терроризму и экстремизму всегда имеет юридическое и политическое измерение.

По его словам, политически это ужесточение связано с усилением террористической опасности – это отражение страхов и логика запугивания как средства профилактики. Правозащитник отмечает, что, к сожалению, это коснулось многих стран, в том числе демократических.

«Что касается юридической стороны вопроса, то здесь ключевое – доказывание мотивов и умысла. Если скрупулезно доказывать мотив и умысел, то многие дела по печально известной статье 174 за разжигание или возбуждение разных видов розни, например, не дошли бы до суда. Но поскольку у нас по этим делам перестали вообще доказывать мотив и умысел и руководствуются формальными признаками, основанными на экспертизе, то создается угроза неправильной квалификации.

— Там, где нет умысла по этой статье, а есть хулиганство или просто глупость, могут при желании «пришить» лжетерроризм, – выражает свои опасения Евгений Жовтис. – Более того, в этой статье нет материального состава, то есть каких-либо последствий, ущерба и т. д.

— Шесть лет – это больше, чем за изнасилование (согласно ст. 120 УК РК, изнасилование наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет). Так что с точки зрения соразмерности наказания здесь большой вопрос, опять же, если нет никаких последствий».