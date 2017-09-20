Маленькая Европа: новые пешеходные улицы Алматы

Представители акимата Алматы гордятся новым обликом центра города, а алматинские журналисты выясняли, стоило ли терпеть все лето пыль и шум строительных работ.

Экскурсию для прессы по обновленным пешеходным улицам Алматы провел накануне пресс-секретарь акима города Тимур Базарбаев.

Вместе с ними «гуляли» Алмасхан Ахметжанов, замруководителя управления архитектуры, и главный архитектор преобразований – Роман Шнайдерман. Все трое явно гордились результатом.

Базарбаев, рассказывая о реконструкции, говорил, что Алматы – это город не только для пешеходов, не только для автомобилистов, не только для велосипедистов, а в целом для горожан.

«Это значит: равнозначные условия для всех», – подытожил он мысль.

Вдохновившись барселонским бульваром Рамбла, пешеходными улицами Тбилиси и идеями голландского архитектора Яна Гейла, Роман Шнайдерман превратил улицу Панфилова и проспект Жибек жолы (алматинский Арбат) в центре города в настоящий променад с фонтанами прямо из-под земли, альпийскими горками, необычными авторскими скамейками, детскими площадками и 3D-рисунком на плитке.

Кстати, о плитке. «Это настоящая 8-сантиметровая брусчатка, а не какая-то тротуарная плитка. Будет служить 25 лет», – подчеркнули чиновники.

На вопросы о стоимости работ была названа только цифра 8 млрд тенге (23,4 млн долларов США), но это общая сумма на обустройство города в 2017 году, а сколько потрачено именно на променады, не сказали.

«Зато мы дали работу 3000 человек, и они получали неплохие деньги», – заметил замглавы управления архитектуры Ахметжанов.

Для архитектора же главным была «организация общественного пространства», которого, по его мнению, так не хватает в городе.

«Панфилова – потрясающая улица, удобная не только для туристов, но и в инфраструктурном плане. В ее начале и конце есть станции метро. Бизнес на первых этажах будет развиваться, есть все возможности, чтобы обустроить здесь кафе, летники», – втолковывал собравшимся Шнайдерман.

Организаторы тура ответили на критику журналистов, что променад лишен тени, рассказав, что осенью тут посадят порядка 2000 деревьев, причем сразу больших – по 4–6 метров. Это будут платаны, клены, липы и яблони.

Почему не традиционные карагачи-вязы?

«Вяз не такой декоративный, и срок его жизни в условиях города – 40–50 лет. Мы посадим благородные деревья. Я хочу с платанами работать – это их климатическая зона. Это потрясающие деревья, Европа вся платановая», – пообещал архитектор.

Действительно, надо признать, что гулять по обновленным Панфилова и Жибек жолы – одно удовольствие: просторно, красиво, стильно.

Да и не каждый день увидишь, как старательно рабочие красят решетки люков или тряпкой вручную (!) отмывают брусчатку от загрязнений.

Правда, объяснение такой старательности обнаружилось уже сегодня утром: для осмотра реконструированного центра Алматы приехал президент страны Нурсултан Назарбаев.