Мирзиёев в гостях у Назарбаева: дружить крепче, торговать больше

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22–23 марта совершил официальный визит в Астану, где встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Визит президента Узбекистана в Казахстан эксперты считают предвестием значительного улучшения отношений между странами и не исключают появления центральноазиатского альянса в будущем.

По итогам встречи президенты подписали совместную декларацию о дальнейшем углублении стратегического партнерства и укрепления добрососедства между странами, а также 13 межправительственных документов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Укреплению связей между государствами будут способствовать, в частности, соглашения об избежании двойного налогообложения, о международном автомобильном сообщении, о создании торговых домов, об открытии новых пограничных пунктов и улучшении работы существующих.

Назарбаев после беседы с Мирзиёевым подчеркнул, что между странами нет нерешенных проблем: ни территориальных, ни политических, ни экономических.

Президент Казахстана заявил о полном взаимопонимании с главой Узбекистана, в том числе по вопросам спасения Арала, строительства гидротехнических сооружений на трансграничных реках и справедливого распределения водных ресурсов.

Торговлю обещают развивать

Назарбаев упомянул и большой вклад первого президента Узбекистана Ислама Каримова (умершего 2 сентября 2016 года. – Ред.) в развитие отношений между соседними государствами.

При этом добавил, что за пять месяцев после его смерти товарооборот между странами вырос на 30% во многом благодаря снятию новым руководством барьеров для сотрудничества.

Узбекистан экспортирует в Казахстан природный газ, автомобили, минудобрения, текстиль, фрукты и овощи, стройматериалы, быттехнику. Из Казахстана в Узбекистан ввозятся нефть, металлы, мука, продукты животноводства.

Вопросы экономического сотрудничества 22–23 марта решались на казахстанско-узбекистанском бизнес-форуме, в котором приняли участие 500 предпринимателей из двух государств.

В рамках встречи двух президентов между бизнесом Казахстана и Узбекистана было подписано 92 соглашения на сумму 840 млн долларов, по итогам бизнес-форума запланировано подписание еще десяти документов на общую сумму 94 млн долларов, сообщает Казинформ.

В Узбекистане на сегодняшний день действует 230 предприятий с участием казахстанского капитала. В Казахстане – более 130 компаний, созданных совместно с узбекскими предпринимателями.

По разным оценкам, товарооборот составил 1,5–2 млрд долларов в 2016 году, ожидается, что с укреплением торговых связей эта цифра возрастет до пяти млрд долларов к 2020-му.

Автопром и скорый поезд

Стороны договорились о создании в Казахстане предприятия по сборке автомобилей узбекского автопрома.

«Реализация совместного проекта позволит Узбекистану не только производить автомобили «Made in Kazakhstan», но и продавать их на рынке Евразийского экономического союза, где для узбекского автопрома имеются определенные ограничительные меры (поскольку Узбекистан не входит в ЕАЭС. – Ред.)», – прокомментировал эту новость у себя в Фейсбуке Казбек Бейсебаев, известный казахстанский общественный деятель и экс-дипломат.

«Наши ответственные товарищи, конечно, подадут это по-своему – как очередной успех отечественной промышленности, – пишет Бейсебаев. – Ну а мы, простые граждане, в отличие от них, знаем, что это наглядный результат их деятельности по диверсификации экономики и прочих пустых программ…»

В день приезда Мирзиёева в Казахстан из Алматы был торжественно отправлен в первый рейс международный скорый поезд «Алматы – Ташкент».

Отныне он будет курсировать дважды в неделю, время в пути: 16 с половиной часов, по пути планируется пять остановок (в Отаре, Шу, Таразе, Шымкенте и в Сарыагаше).

Стоимость проезда – от 13 до 41 доллара, в зависимости от класса.

Кроме того, недавно появилось два дополнительных авиарейса из Астаны в Ташкент (теперь их шесть в неделю).

Перспектива центральноазиатского альянса

Визит в Астану – первый для Мирзиёева в статусе президента и второй из его заграничных визитов. В начале марта он побывал в Ашхабаде, где встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Поездка в Туркменистан стала неожиданностью для многих экспертов, которые прогнозировали, что первый визит президента Узбекистана, избранного в декабре 2016 года, состоится в Казахстан.

Гюнтер Кнабе, немецкий эксперт по Центральной Азии, в комментарии для Немецкой волны высказал мнение, что со вторым официальным визитом в центральноазиатскую страну президент Узбекистана четко обозначил региональное сотрудничество как приоритет своей внешней политики.

Эксперт обращает внимание, что у Узбекистана нет нерешенных вопросов с Туркменистаном, а сложности в отношениях Узбекистана с Казахстаном в прежние годы были обусловлены личной антипатией между Каримовым и Назарбаевым. В связи с этим Кнабе не исключает создание некоего регионального союза трех стран – Узбекистана, Казахстана и Туркменистана.

Ссылаясь на источники в кругах Восточного комитета немецкой экономики, эксперт говорит, что там приветствуют курс на укрепление сотрудничества в Центральной Азии, поскольку немецкому бизнесу интересен регион целиком, а не рынки отдельных стран.

России и Китаю невыгодно

Казахстанский политолог Досым Сатпаев тоже назвал вполне логичным возвращение к казахстанской идее создания центральноазиатского регионального альянса.

«Межстрановые проблемы и негласная конкуренция с Казахстаном уйдут вместе с эпохой Каримова», – рассказал эксперт порталу 365info.kz.

По словам Сатпаева, в рамках регионального проекта можно было бы решать проблемы приграничья, развивать торговые и транспортные связи. Он отмечает, что Россия и Китай могут выступить ярыми противниками такого союза.

«Ведь с альянсом намного сложнее сотрудничать, потому что это уже более серьезный игрок, – говорит Сатпаев. – Внутренние противоречия в регионе можно использовать в каких-то играх при определенных геополитических ситуациях».

При этом политолог не видит в нынешних действиях Мирзиёева проявления недружелюбности или враждебности к России.

Александр Князев, российский эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку, считает, что преемник Ислама Каримова, возобновляя сотрудничество в Центральной Азии, все же придерживается заложенного первым президентом принципа «не складывать все яйца в одну корзину» в сфере внешней политики.

«Можно предположить, что участию в многосторонних союзах и альянсах Узбекистан предпочтет двусторонние связи с соседями», – пишет он в «Независимой газете».