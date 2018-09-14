МВД Казахстана раскрыло подробности гибели фигуриста Дениса Тена

Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов на пресс-конференции в Алматы сегодня, 14 сентября, рассказал о задержанных по делу о гибели фигуриста Дениса Тена, пишет Tengrinews.

Касымов заявил журналистам, что двое молодых парней, задержанных по этому делу, являются приезжими, и каждый из них имеет по три судимости. Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов жили в Алматы, работали на мойке, а в последнее время начали красть автомобильные зеркала. В тот злополучный день, по словам министра, молодым людям остро были нужны деньги для оплаты съемного жилья.

«Утром они вышли, начали искать объект. Вокруг этой машины дважды проехали, увидели, что стоит хорошая дорогая машина, у нее есть зеркала, на них нет никаких надписей. Сейчас многие страхуются: номера пишут… Остановились за 300 метров, потом пошли», – сказал глава МВД.

Денис Тен застукал злоумышленников, схватив одного из них.

«Он боец, догнал и жестко держал (одного из преступников). Тот не мог выбежать, он держал его капитально, пока второй не прибежал и не ударил его ножом. Какие мотивы? Хотел убивать, не хотел убивать – это все в суде выяснится», – отметил министр.

По словам Касымова, правоохранительные органы провели три бессонные ночи, и он дважды докладывал о поисках злоумышленников президенту РК.

Следствие завершится в конце сентября, и все материалы дела будут переданы в суд.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года по фигурному катанию среди мужчин, призер чемпионатов мира и Азии, заслуженный мастер спорта Денис Тен погиб 19 июля 2018 года в возрасте 25 лет.