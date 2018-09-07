Нина Пшеничная: «…правозащитное поле Центральной Азии стало больным…»

Правозащитница из Казахстана Нина Пшеничная второй день голодает, протестую против коррупции и подлога в провозащите ЦА и в поддержку Мутабар Таджибаевой.

Бывшая политзаключенная и политическая беженка из Казахстана, Нина Пшеничная, находящаяся в настоящее время в лагере для беженцев в Молдове, стала инициатором «эстафетной голодовки» в защиту Мутабар Таджибаевой.

Последняя, наиболее известная правозащитница, бывшая узница и жертва пыток каримовской системы в Узбекистане, сегодня предстанет перед судом во Франции по иску Надежды Атаевой, президента ассоциации «Права человека в Центральной Азии».

Пшеничная убеждена, что иск Атаевой против Мутабар ставит цель прекратить расследования ее деятельности, которая изобилует спорными моментами.

В видео заявлении Нина объясняет, почему она объявила голодовку в лагере беженцев и чего намерена добиваться.

Ц-1 публикует текст заявления с небольшими редакторскими правками.

«Я, Пшеничная Нина, правозащитница из Казахстана, член Координационного совета коалиции «За Мутабар Таджибаеву! За правду в правозащите Узбекистана», делаю официальное заявление о том, что с 6 сентября 2018 года мной объявлена бессрочная голодовка.

Голодовку я объявила в поддержку основателя и президента правозащитной организации «Клуб пламенных сердец» Мутабар Таджибаевой в связи с началом слушания дела в суде города Париже по иску Надежды Атаевой, которая пытается использовать суд Франции, чтобы прекратить расследование независимых журналистов, правозащитных и гражданских активистов, связанное с ней и с ее семьей.

Так, в период проживания в Узбекистане на семью Атаевых было заведено уголовное дело и вынесено решение суда Узбекистана.

А также призываю суд разобраться в распространении Атаевой лжи, подлога и коррупции, совершаемых ею уже в правозащитной деятельности.

Голодовку я начала официально и обратилась к властям Франции со следующими требованиями:

1. Провести проверку деятельности Атаевой, ее спонсоров и покровителей на предмет их деятельности и источников финансирования.

2. Ознакомиться со всеми документами, полученными в результате журналистских расследований о деятельности Атаевой, и дать им официальную юридическую оценку.

3. Провести проверки во всех созданных Атаевой работающих и неработающих правозащитных организациях, а именно: правозащитная организация «Петиция»; правозащитная организация «Платформа»; правозащитная организация, радиопрограмма SOS; проект «Акт и права человека»; проект «Творчество и права человека»; проект «Помощь беженцам из Центральной Азии».

Проверки провести, с тем чтобы выявить цель их создания, а также проинспектировать финансовую деятельность и все грантовые программы Атаевой.

И последнее требование: провести проверки всех правозащитных организаций, в том числе и авторитетных международных организаций, по крайней мере филиалов, работающих по странам Центральной Азии, с целью выявления финансирования и движения денежных потоков.

Дальше время покажет, что есть очень много оснований для такой проверки.

Голодовку, как уже сказала, я объявила бессрочную. Почему я это сделала? На сегодняшний день эта голодовка проводится в поддержку Мутабар Таджибаевой, то есть, правды в правозащитном движении.

Очень тяжело смотреть и понимать, что происходит. Если правозащитники не обратят внимания на такие кощунственные факты, происходящие сейчас, очевидцами которых мы являемся, мы оставим за собой очень плохое наследие.

Я сейчас начала писать ряд статей, которые посвятила 70-летию Всеобщей декларации о правах человека ООН. Статьи публикуются на сайте коалиции «За правду».

Я приглашаю всех присоединиться к диалогу на эту тему. У нас очень много проблем: даже правозащитное поле стало больным. Такой страшный период, сейчас надо нам всем мобилизоваться.

Обращаюсь ко всем участникам коалиции и совершенно не буду против, если найдутся желающие присоединиться к этому акту гражданского неповиновения — к «эстафете голодовки».

Мы все знаем: когда народ не слышат – народ имеет право на акты гражданского неповиновения. Я предлагаю вам воспользоваться таким правом и присоединиться к моей акции».