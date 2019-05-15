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    Нет, Надежда Атаева, перед концом не надышишься…

    Разоблаченная во лжи и мошенничестве в правозащите, Надежда Атаева пыталась тянуть время с помощью французской Фемиды, но сегодня суд в Париже поставит точку…

    Мутабар Таджибаева и Надежда Атаева; коллаж: Ц-1
    Мутабар Таджибаева и Надежда Атаева; коллаж: Ц-1

    15 мая в 13 часов по местному времени в парижском суде по уголовным делам будет озвучено решение судебной коллегии по апелляционной жалобе президента ассоциации «Права человека в Центральной Азии» Надежды Атаевой, проживающей во Франции.

    Атаева не согласилась с решением парижского суда первой инстанции. В ноябре 2018 года французская Фемида отклонила ее иск о клевете и оскорблении и требование компенсации в размере 8000 евро против соотечественницы – известной правозащитницы, бывшей политзаключенной и жертвы пыток в Узбекистане Мутабар Таджибаевой.

    Судебная баталия Атаевой против Таджибаевой началась после того, как в августе 2017 года Ц-1 опубликовал журналистское расследование о ее псевдоправозащитной деятельности. Ключевым источником материала была Мутабар.

    Ц-1 со всеми подробностями разоблачил фальсификацию Атаевой свидетельства об Андижанской бойне 13 мая 2005 года. В 2010 и 2011 годах Атаева выпустила фильм и отчет о кровавой трагедии, которые оказались ложью от начала до конца.

    Учитель из Коканда Умиджон Абдуназаров был выдан за патологоанатома, который якобы был арестован после бойни, а затем принужден работать в андижанском морге, где за период с сентября 2005 по февраль 2006 года он осмотрел около 500 трупов со следами внесудебных казней, среди которых были женщины и дети. Благодаря этой фейковой истории и рекомендации Атаевой Абдуназаров получил убежище во Франции, где проживает в настоящее время.

    Умиджон Абдуназаров в Узбекистане с супругой Нозимой, детьми и родственницами; семейный архив Абдуназаровых
    Умиджон Абдуназаров в Узбекистане с супругой Нозимой, детьми и родственницами; семейный архив Абдуназаровых

    В расследовании говорилось и о таких финансовых махинациях Атаевой, как вымогательство чеков и расписок за неоплаченные услуги, получение подписей на десятках пустых бланков от активистов Узбекистана.

    Атаева разоблачение встретила гробовым молчанием – активистка, которая не стеснялась выступать и клеймить власти Узбекистана в нарушении прав человека с самых высоких трибун в мире, не смогла сказать и слова в свою защиту.

    Судебные разбирательства начались спустя почти год, которые проходили всегда в отсутствие самой истицы.

    В итоге иск Атаевой в ноябре прошлого года был отклонен.

    В решении парижского суда говорилось, что претензии Атаевой к Таджибаевой представляли вырванные из общего контекста материалы, которые невозможно классифицировать в качестве диффамации. В иске «отсутствовали явные факты на протяжении текстов этих статей», – постановил суд.

    Кроме того, в решении суда говорится, что форма высказываний в материалах является неопределенной и предположительной: «Все фразы и выражения этих статей имеют лишь предположительные факты, которые выражаются в словах «это ассоциируется…» или «это претендует на…»

    «Эти формулировки не являются нарушительными и не позволяют доказать наличие диффамации в этих статьях. Они не позволяют ответчице определить, для чего именно она может предоставить доказательства или против чего ей следует защищаться», – установил в итоге суд.

    Мутабар Таджибаева празднует победу у здания суда в Париже в ноябре 2018 года; фото: mutabar.org
    Мутабар Таджибаева празднует победу у здания суда в Париже в ноябре 2018 года; фото: mutabar.org

    Похожую жалобу в июле 2018 года Атаева подала в прокуратуру Берлина против Ц-1 (учредителем сайта является зарегистрированная в Германии организация Central Asia Media e.V.)

    В марте 2019 года прокуратура Берлина отклонила жалобу Атаевой, также не найдя возможность привлечь кого-то к уголовной ответственности в отсутствие полных текстов материалов, по обрывкам фраз и вырванным из контекста предложениям.

    В апелляционной жалобе Атаевой в парижский суд снова нет полных материалов статей, которые, по ее мнению, являются клеветническими, несмотря на то что именно на это указывал ей и ее адвокату суд первой инстанции.

    По словам Мутабар Таджибаевой, ей понятно, почему истица не предъявляет полные тексты.

    «Атаева не может передать суду полные тексты, так как они состоят из неопровержимых доказательств ее преступлений в правозащите, – говорит Мутабар. – С помощью суда она пыталась лишь тянуть время, использовать иск как оправдание, но перед концом не надышишься…»

    Таджибаева уверена, что решение суда будет в ее пользу, а главное, по ее словам, – в пользу гражданского общества Узбекистана, куда должны вернуться честность и порядочность.

    Источник:Ц-1
    Темы: Nadejda Atayaeva, Гражданское общество Узбекистана, Надежда Атаева
    Теги: Nadejda Atayeva Мутабар Таджибаева Надежда Атаева
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