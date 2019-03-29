Прокуратура Берлина отклонила жалобу Надежды Атаевой на Ц-1

Прокуратура Берлина не нашла оснований для возбуждения уголовного дела против сотрудников Ц-1 по жалобе президента ассоциации «Права человека в Центральной Азии».

Надежда Атаева, президент ассоциации «Права человека в Центральной Азии», получила отказ от прокуратуры Берлина в возбуждении уголовного дела против представителей организации «Central Asia Media e.V», являющейся учредителем информационного сайта Ц-1.

Проживающая во Франции Атаева в июле 2018 года подала жалобу в прокуратуру Берлина, требуя наказания в отношении президента совета директоров базирующейся в Германии организации «Central Asia Media e.V» Татьяны Гуревич, главного редактора Ц-1 Галимы Бухарбаевой и бухгалтера Аннетты Виден.

Всех троих Атаева обвиняла в распространении клеветнических и оскорбительных материалов в отношении нее и ее организации.

Ее неудовольствие было вызвано журналистским расследованием Ц-1, в августе 2017 года разоблачившим Атаеву в фабрикации свидетельства Андижанской бойни 13 мая 2005 года.

В 2010 году в Европейском парламенте в Брюсселе она представила фильм «Андижанские истории», в котором учитель из Коканда Умиджон Абдуназаров был выдан за патологоанатома, которого арестовали после Андижанских событий, а затем принудили работать в городском морге, где в течение полугода он наблюдал сотни жертв внесудебных казней, в том числе женщин и детей.

В 2011 году на основании этой выдуманной истории Атаева издаст отчет, а Абдуназаров по ее рекомендации получит убежище во Франции.

В ответ на разоблачение Ц-1 в декабре 2017 года немецкий адвокат Атаевой выслал «Central Asia Media e.V» письмо с требованием удалить с сайта Ц-1 порочащие его клиента материалы и выплатить ей компенсацию в размере 20 тысяч евро.

«Central Asia Media e.V» отреагировала письмом, в котором указала на ошибки в переводе на немецкий текстов Ц-1, искажение смысла предложений, вырванные из общего контекста выражения, а главное – на отсутствие полных текстов материалов, вызвавших неудовольствие Атаевой.

В итоге ее адвоката попросили предоставить полные тексты Ц-1 с переводом, выполненным независимым переводческим бюро.

В ответ прозвучало молчание. Но, как выяснилось позже, вместо обращения в суд Атаева и ее защитник предпочли обратиться в прокуратуру.

Прокуратура Берлина, получившая жалобу Атаевой и ее адвоката на рассмотрение, через определенное время вывела из списка подозреваемых бухгалтера «Central Asia Media e.V» Аннетту Виден.

Эта немецкая женщина, уроженка Берлина, никогда не имела отношения к статьям Ц-1, а также к раннему сайту организации – Uznews.net. Более того, она не говорит, не пишет и не читает по-русски.

После дальнейшего расследования немецкая прокуратура пришла к выводу, что нет оснований для вынесения обвинения и в отношении Татьяны Гуревич и Галимы Бухарбаевой.

«Я прекратил предварительное производство в соответствии со статьей 170 Уголовно-процессуального кодекса Германии, поскольку проведенное расследование не дает оснований для подозрений в отношении обвиняемых», – говорится в ответе прокурора Берлинской прокуратуры адвокату Атаевой.

Как оказалось, защитник Атаевой вновь подал жалобу, в которой по-прежнему отсутствовали полные тексты материалов– она состояла лишь из цитат и вырванных из общего контекста выражений.

«На основании представленных здесь выдержек невозможно установить, в каком сочетании были опубликованы эти заявления, которые, по мнению вашего клиента, были оскорбительными», – пишет прокурор.

Далее он объясняет, что «клевета – это когда кто-то утверждает или распространяет ложные факты в отношении кого-то, хотя он знает, что эти факты не соответствуют действительности».

При этом, указывает прокурор, есть другой вид клеветы, когда кто-то, утверждая что-то, не может этого доказать.

В отношении же жалобы защитника Атаевой, как утвердила прокуратура Берлина, «степень, в которой факты, изложенные обвиняемыми, не соответствуют действительности, в настоящем деле не была выяснена».

Форма поданной стороной Атаевой жалобы заставила прокуратуру Берлина даже допустить, что, возможно, указанные ими якобы клеветнические и оскорбительные выражения были опубликованы на форуме, который был предоставлен пользователям сайтом Ц-1.

«Также сомнительно, что ответчики вообще несут ответственность как операторы форума за сообщения пользователей форума».

«В результате заявления, на которые вы жалуетесь, не влекут за собой уголовной ответственности», – резюмирует Берлинская прокуратура.

Форма жалобы Атаевой на Ц-1 по стилю и принципу ее составления повторяет ее судебные иски против проживающей во Франции правозащитницы из Узбекистана Мутабар Таджибаевой.

Атаева также обвиняет Таджибаеву в клевете и оскорблении, но отказывается представить французскому суду полные тексты материалов, которые, по ее мнению, содержат клевету и оскорбления.

В ноябре 2018 года суд в Париже отклонил иск Атаевой, назвав его необоснованным, и утвердил факт невозможности осуждения человека на основании представленных вне общего контекста цитат.

Но Атаева и ее французский защитник обратились в суд с апелляционной жалобой, рассмотрение которой начнется в начале апреля, и в ней вновь звучат лишь цитаты из материалов и отсутствуют полные тексты статей.

Галима Бухарбаева, главред Ц-1, говорит, что разоблачение фейкового фильма и отчета Атаевой не оставляет никаких сомнений.

Недавно к развенчанию ее «героя» Умиджона Абдуназарова подключились и власти Узбекистана, представившие на рассмотрение суда в Париже всю информацию об учительской деятельности кокандца, который никогда не работал в медицинских учреждениях страны, не подвергался арестам и беспрепятственно покинул родину в январе 2008 года.

По словам Бухарбаевой, тактика Атаевой понятна: «Каждая строчка материалов Ц-1 поддерживается фактами и доказательствами, и именно поэтому Надежда не может передать ни в немецкую прокуратуру, ни во французский суд полные тексты наших статей».

Но для Атаевой и поддерживающих ее коллег из международных правозащитных организаций, а также некоторых СМИ, продолжает Галима, требуется оправдание.

«Атаева объясняется перед всеми, что дело еще не закрыто, не все еще проиграно, мол, подана жалоба, подан иск, и атаевский «правозащитно-медийный междусобойчик» продлевает свою жизнь», – говорит Бухарбаева.

Журналистка приводит один пример того, как Атаева и ее адвокат предъявили жалобу на статью Ц-1 «Надежда Атаева – ввергшая правозащиту Узбекистана в грязь».

В жалобе звучит фраза, якобы клеветническая в отношении Атаевой: «расхитила его [ГАК «Узхлебопродукт»] средства и обогатилась на сумму более чем 3,1 млн долларов США».

Целое же предложение в статье является пересказом решения суда в Узбекистане и звучит так: «Согласно материалам Ташкентского городского суда, заочно приговорившего в 2013 году Атаевых – отца, сына и дочь – к срокам лишения свободы от девяти до шести лет, эта семья, получив лишь на три года доступ к управлению «Узхлебопродуктом», расхитила его средства и обогатилась на сумму более чем 3,1 млн долларов США».

Отец Атаевой – Алим Атаев с 1997 по 2000 год возглавлял ГАК «Узхлебопродукт». Надежда в эти годы стояла за фирмой NZI, которая получила монопольное право на продажу полипропиленовых мешков региональным мукомольным компаниям страны.

В 2000 году после возбуждения уголовного дела Атаевы бежали из Узбекистана, где их обвиняли в создании организованной преступной группы (ОПГ) при «Узхлебопродукте» и хищении его средств и собственности.

Найдя себя в правозащите, Надежда Атаева пользуется поддержкой ряда правозащитных организаций, один из ее партнеров – Human Rights Watch, к примеру, не изменил своего благосклонного отношения к ней и после разоблачения ее фейкового отчета об Андижане.

Но, по словам Галимы Бухарбаевой, поддержка Атаевой «братьями по разуму» – это мелочь и их проблема.

«Главное, что коррумпированная со времен Узбекистана Надежда Атаева получает отвод ее жалоб и исков от правоохранительной и судебной систем в Европе, в очередной раз доказывающих, что одурачить их она никогда не сможет», – сказала Бухарбаева.