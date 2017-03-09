Осужденные активисты Бокаев и Аян прибыли в колонию в Петропавловске

Родные Макса Бокаева и Талгата Аяна узнали, что 25 февраля они добрались в колонию ЕС-164/3 на севере Казахстана, проведя почти месяц на этапах.

Акмарал Бокаева 9 марта опубликовала у себя на странице в Фейсбуке уведомление о прибытии ее брата, Макса Бокаева, в учреждение ЕС-164/3 в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (СКО).

Гражданские активисты Макс Бокаев и Талгат Аян 28 ноября прошлого года приговорены Атырауским областным судом Казахстана к пятилетнему сроку заключения за организацию в апреле 2016-го несанкционированных митингов против «земельной реформы».

Можно писать письма

В комментарии корреспонденту Ц-1 сестра Бокаева сообщила, что в колонию приехал этапом и его соратник – Талгат Аян.

«У Макса открылась возможность получать без каких-либо ограничений хотя бы письма от нас», – пишет Акмарал и публикует адрес: 150000, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 1-я Заречная, 100, ЕС-164/3.

Родные собираются в Петропавловск

В беседе с Ц-1 сестра осужденного рассказала, что заключенным разрешено шесть краткосрочных и два длительных свидания в год. Близкие Бокаева намерены в ближайшее время поехать в Петропавловск, как только новоприбывшим разрешат свидания.

Дорога от Атырау до Петропавловска отнимает примерно сутки-полтора. Обращение о переводе Бокаева обратно в Атырау для отбывания там наказания в Уголовно-исполнительном комитете МВД Казахстана отклонили.

Письменный ответ ведомства об этом Акмарал Бокаева опубликовала в Фейсбуке три недели назад, в нем говорится, что «для сохранения правопорядка» заключенный будет отбывать срок в Петропавловске.

О том, что осужденных этапируют в СКО, родным сообщили 30 января – и это стало неприятной неожиданностью. Близкие осужденных беспокоились о состоянии их здоровья, ведь они уехали даже без теплых вещей. Предполагалось, что их доставят на вагонзаке в Уральск, затем в Астану, а оттуда – в Петропавловск.

За что их осудили

Последнее судебное заседание по делу Макса Бокаева и Талгата Аяна состоялось 20 января. Атырауский областной суд отклонил апелляцию, оставив в силе решение о пятилетнем сроке заключения для каждого.

43-летнего Макса Бокаева и 31-летнего Талгата Аяна арестовали 17 мая. Их обвинили в публичных призывах к захвату, удержанию власти, а также проведении незаконной демонстрации.

24 апреля они организовали в Атырау несанкционированный митинг против «земельной реформы» в Казахстане.

Поправки в закон позволяли иностранным юридическим лицам арендовать землю на длительные сроки, что, по мнению протестующих, было равносильно ее продаже.