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    • Казахстан

    Осужденные активисты Бокаев и Аян прибыли в колонию в Петропавловске

    Родные Макса Бокаева и Талгата Аяна узнали, что 25 февраля они добрались в колонию ЕС-164/3 на севере Казахстана, проведя почти месяц на этапах.

    Макс Бокаев и Талгат Аян, фото: Азаттык
    Макс Бокаев и Талгат Аян, фото: Азаттык

    Акмарал Бокаева 9 марта опубликовала у себя на странице в Фейсбуке уведомление о прибытии ее брата, Макса Бокаева, в учреждение ЕС-164/3 в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (СКО).

    Гражданские активисты Макс Бокаев и Талгат Аян 28 ноября прошлого года приговорены Атырауским областным судом Казахстана к пятилетнему сроку заключения за организацию в апреле 2016-го несанкционированных митингов против «земельной реформы».

    Можно писать письма

    В комментарии корреспонденту Ц-1 сестра Бокаева сообщила, что в колонию приехал этапом и его соратник – Талгат Аян.

    «У Макса открылась возможность получать без каких-либо ограничений хотя бы письма от нас», – пишет Акмарал и публикует адрес: 150000, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 1-я Заречная, 100, ЕС-164/3.

    Родные собираются в Петропавловск

    В беседе с Ц-1 сестра осужденного рассказала, что заключенным разрешено шесть краткосрочных и два длительных свидания в год. Близкие Бокаева намерены в ближайшее время поехать в Петропавловск, как только новоприбывшим разрешат свидания.

    Дорога от Атырау до Петропавловска отнимает примерно сутки-полтора. Обращение о переводе Бокаева обратно в Атырау для отбывания там наказания в Уголовно-исполнительном комитете МВД Казахстана отклонили.

    Письменный ответ ведомства об этом Акмарал Бокаева опубликовала в Фейсбуке три недели назад, в нем говорится, что «для сохранения правопорядка» заключенный будет отбывать срок в Петропавловске.

    О том, что осужденных этапируют в СКО, родным сообщили 30 января – и это стало неприятной неожиданностью. Близкие осужденных беспокоились о состоянии их здоровья, ведь они уехали даже без теплых вещей. Предполагалось, что их доставят на вагонзаке в Уральск, затем в Астану, а оттуда – в Петропавловск.

    За что их осудили

    Последнее судебное заседание по делу Макса Бокаева и Талгата Аяна состоялось 20 января. Атырауский областной суд отклонил апелляцию, оставив в силе решение о пятилетнем сроке заключения для каждого.

    43-летнего Макса Бокаева и 31-летнего Талгата Аяна арестовали 17 мая. Их обвинили в публичных призывах к захвату, удержанию власти, а также проведении незаконной демонстрации.

    24 апреля они организовали в Атырау несанкционированный митинг против «земельной реформы» в Казахстане.

    Поправки в закон позволяли иностранным юридическим лицам арендовать землю на длительные сроки, что, по мнению протестующих, было равносильно ее продаже.

    Источник:Ц-1
    Темы: Макс Бокаев и Талгат Аян, Правосудие в Казахстане
    Теги: Акмарал Бокаева Атырау Макс Бокаев Петропавловск права человека в Казахстане Талгат Аян
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