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    Родные жертв сгоревшего в Казахстане автобуса требуют компенсации

    Родственники трудовых мигрантов из Узбекистана, сгоревших в автобусе в январе 2018 года на севере Казахстана, 10 сентября на заседании суда по этому делу потребовали компенсацию за моральный вред, сообщает «Азаттык«.

    Водители, обвиняемые по делу о пожаре в автобусе (слева направо): Барат Танатов, Нуржан Кыргызбаев, Максат Пернебеков и адвокат Хайрулло Алимагамбетов; фото: RFE/RL
    Водители, обвиняемые по делу о пожаре в автобусе (слева направо): Барат Танатов, Нуржан Кыргызбаев, Максат Пернебеков и адвокат Хайрулло Алимагамбетов; фото: RFE/RL

    В казахстанском Актобе 10 сентября продолжился судебный процесс по делу о возгорании в автобусе, жертвами которого стали 52 гражданина Узбекистана. Родственники одиннадцати жертв трагедии, добравшиеся на суд из РУз, попросили перевести его в Туркестанскую область РК (бывшая Южно-Казахстанская).

    Судья Серик Махамбетов разрешил им участвовать на суде по каналу видеосвязи.

    Адвокат потерпевшей стороны Жазира Садыкбекова заявила, что размеры компенсации материального и морального ущерба будут определены до начала прений сторон.

    Абдугаппар Хасанчиев рассказал на суде, что при пожаре в январе 2018 года в Актюбинской области погибли его брат Абдумалик Хасанчиев и племянник Эльмурад Джабборов. Он потребовал от суда назначить виновным суровое наказание.

    Под арестом находятся три водителя: Нуржан Кыргызбаев, Максат Пернебеков, Барат Танатов. Им вменяют нарушение требований пожарной безопасности и правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее гибель двух и более человек.

    На скамье подсудимых также числятся учредитель и механик компании-перевозчика «Азия транзит сервис». Они обвиняются в допуске неисправного автобуса на маршрут. Сейчас подсудимые находятся под подпиской о невыезде.

    Трагедия произошла 18 января 2018 года. В салоне автобуса, перевозившего 55 трудовых мигрантов из Узбекистана в Россию, в результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание. Двери оказались заблокированными – выбраться удалось лишь пятерым.

    По версии криминалистов МВД РК, когда автобус заглох, пассажиры пытались согреться с помощью паяльной лампы. Проработав два часа, она наполнила воздух газово-бензиновой смесью, что и стало причиной возгорания. Пожар усилился из-за пяти литров бензина, хранившихся в салоне.

    Темы: Автобус с мигрантами в огне, Казахстан, Правосудие в Казахстане, Узбекистанцы за границей
    Теги: Казахстан мигранты сгоревший автобус суд
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